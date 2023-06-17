彰化／油桐花交響曲的季節 員林藤山園

每年三到五月，是各地油桐花紛紛飄飛的季節，那似棉絮般輕盈，又像雪花般的白皙，很是迷人。彰化員林的藤山市集，此刻總會吸引一波波的賞花民眾前來朝聖。

如果您是『勇腳』，可以挑戰萬里長城，這是高低落差較大、階梯多的山路。蒔緣膝蓋不堪負荷，通常走的是平民路線，從員林運動公園兩旁停車，再步行進入藤山市集。

走在藤山步道兩旁，許許多多天然與人為的景物盡收眼底。加上近年經市公所規劃整頓，漸漸有各個行業結市，熱鬧非凡。

揚起客家花布，象徵宣示桐花季的開鑼。

藤山園步道相當清幽，也常常會遇到互相打招呼的登山健行者。

藤山上有許多紅姬緣椿象，雖說無毒，但要是看到成群還是毛毛的。沿路上有很多攝影作品介紹此地動物生態。

還有俚語、俗語的看板。

有趣的台語三疊字、書法合體字。

走在步道上，有很多可供休憩之地，比如員獅亭、土地公廟廣場、還有許多可以落腳並品嘗美食的商家。

山坳處那獨根蘆葦擋著的正是一部飛馳而過的高鐵毛毛蟲。這裡很多地方都可遠眺高鐵的行駛。

沿途的市集很精彩：咖啡、愛玉、麵食、山產、蔬果、花卉、知名手工饅頭、山上野菜、蔬果、小吃部、卡拉OK、薩克斯風演奏，與10年前的藤山園相較，10年後的今天，藤山市集休閒的意味已大於健行。

石斑木花與油桐花

莫以為來藤山只是為了欣賞桐花，其實藤山一年四季都有不同的花卉。九重葛、楊桃花、蘋婆花……

重瓣吉野櫻與蘋婆花

數珠珊瑚與龍船花

今天巧遇南崗工業區幼兒園好幾個班級，他們的目標應該是健行、觀察生態、學習一些基本知識吧。

有的寫字〈描摹標示牌上的字〉、有的畫圖，個個煞有介事地做著筆記哪！

賞過輕盈曼妙、翩翩飛舞的桐花，或許您也可以專程往139線的微熱山丘走走、坐坐、品嘗他們熱情招待鳳梨酥與熱茶。

文by香蕉＆蒔緣邊遊邊記