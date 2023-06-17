南投／MIQUMICANG！布農部落深度之旅

萬豐村 (曲冰部落) 與中正村 (卡度部落) 是南投縣仁愛鄉二個觀光開發較少的布農族部落，隱藏多個布農色彩豐富的景點，喜歡秘境探訪的旅人，一定不能錯過「MIQUMICANG 米勾米藏 ! 中正。萬豐 二天一夜免裝備露營」的部落深度之旅。

跟隨導覽老師的腳步，拜訪曲冰遺址、萬豐鐵管吊橋，深入了解曲冰部落故事牆、布農族板曆。前往卡度部落探索百年引水渠道，天主教耶穌君王堂拜訪全國最大的聖母洞，透過八麒山工坊的布農獵人文化體驗與咖啡深度巡禮，一定讓你對這仁愛鄉人口最少的中正村刮目相看。

萬豐 曲冰部落嬤嬤 布農歌謠迎賓

布農族傳統服飾，男性無袖對襟長上衣，以白色為底，以直條人字紋為圖紋，紋飾搭配紅、黃、紫。女性黑色服裝，裝飾黃、紅、黑、白、紫四色織紋。曲冰部落萬豐文健站，部落媽媽、嬤嬤們身著全套布農族傳統服飾，長袖上衣、裙子、護腿布、頭飾及項鍊，盛妝打扮熱烈歡迎我們的到訪。

布農歌謠迎賓，吟唱中音階由低點提昇至高點，和諧中有抑揚頓挫及韻律，聽到高點處，筆者(夫子) 的毛孔都豎立起來。表演中，部落爺爺的報戰功鏗鏘有力，展現獵場老驥伏櫪之勢，突有嬤嬤跳出參與報戰功，更讓筆者驚訝不已，印象中布農族報戰功是不允許女子參加。

迎賓表演結束後，導覽老師特別解釋，姊妹原事件中，宴席開始前，布農族婦女將賽德克族人卸下的配刀，故意將刀反插 (刀尖向外，刀柄朝內) 於屋簷稻草中，讓攻擊發生的當下，賽德克族人無法取刀，當時甚至有位婦女還迅速拿起配刀，砍下賽德克族人的人頭建立戰功，因此萬豐村曲冰部落的布農族人特別允許女性報戰功。

萬豐 曲冰部落步行巡禮 故事牆、布農族板曆

萬豐文健站旁，萬豐派出所前長長的清華巷，在 [投83] 道路端有六面故事牆，導覽老師萬豐村前村長廖金池先生，風趣幽默、深入淺出，用看圖說故事的方法，介紹這六面故事牆。

(照片：左上起，順時鐘)

喜馬恩的故事

布農族人暗殺賽德克族，丟麻糬給賽德克族獵狗吃，因黏牙無法吠叫示警，成功取得對方五個人頭。

姊妹原事件

姊妹原事件發生於1903年，又稱鹽巴事件，台灣總督府利用平埔族人和布農族人誘使賽德克族人，前往兩族交界的姊妹原進行交易，當干卓萬社的布農族人以酒食宴請賽德克族人，勸說卸下武裝，宴席間發動攻擊，以致賽德克族人遇害，元氣大傷，勢力銳減。

祖靈助割

從前有兩個小孩生活非常辛苦，常常到收割後的農地去撿種子，然後自己找地耕種，部落的老人家說只要有努力，就會被天上的祖靈看到。圖畫中好心的部落媽媽，特別丟出幾顆蕃薯，讓這二個小孩撿拾裹腹。

泰雅族抓走的布農族婦女

被泰雅族抓走的懷孕女子，沿途折枝為記，孩子出生長大後，發現孩子被泰雅族人虐待，勇敢的母親帶著孩子逃跑，歷經艱辛，終於找到回家的路，圖畫描述逃跑途中遇見泰雅族人追捕，母親與孩子躲入瀑布後方三日的場景。

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