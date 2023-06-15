嘉義／歡迎回「嘉」！嘉義旅遊指南 感受北回歸線的熱情

很喜歡《歡迎回嘉》這一句口號，不知道是縣政府哪個活動的金句，總覺得簡簡單單的四個字，相當對味。舊稱諸羅的嘉義，我知道的早、去過的少；來自小學課本裡的「吳鳳傳說」，與「一二三到台灣，台灣有個阿里山」是記憶的來源。再來是民雄鬼屋和嘉義雞肉飯，這趟行程後讓我喜歡回嘉。

懷著快樂的心情一路往南，隨之而來風和日麗的好天氣，感受到了北回歸線的熱情。據說同在這一條線上的城市，除了花蓮瑞穗外，還有中國的廣東、阿曼的首都馬斯喀特、古巴的首都哈瓦那。腦海不禁想起去年踏上 秘密島嶼｜我在北緯23.5度的虎井嶼巡禮，那條「幸福緊依偎」的美麗海岸線。

嘉義公園

之前聽聞嘉義公園有一座射日塔，塔名即來自平埔族的射日神話，塔址為當年台灣原住民平埔族的祭壇，塔的正面入口處有一對臺灣雲豹的銅雕，象徵臺灣守護神。而周遭的建築遺跡（嘉義神社、一江山陣亡將士紀念碑、清代鐵炮、震賑災紀念碑 …等），可以感受這裡文化資產充滿了歷史故事，上網搜尋後得知臺灣知名畫家陳澄波，曾以嘉義公園為主題創作了多幅傑出畫作。

走入外觀新穎、造型現代的射日塔內，1F的開放空間有些藝術創作品，若要上樓參觀需要付費搭乘電梯前往（全票50元，每周一二公休）。10F展覽廳有嘉義藝術家《陳正皓纖維創作釘線畫》的個展，以銅釘在木板上勾勒出圖案輪廓，採三原色的線繩材料，疏密間錯纏繞出色彩豐富、輪廓鮮明的釘線畫。11F是萬年景觀咖啡廳，12F的露天觀景台，可以俯瞰嘉義公園的綠蔭美景。

《檜意森活村》文化園區

這處傳統日式宿舍群與早期阿里山的林業息息相關，原為日據時期林業的職員宿舍，經「愛台十二建設」修復工程完成後委由民間經營，園區內有29棟歷史建築，是臺灣第一座以森林為主題的文創園區。這裡不需要門票，近來獲得許多遊客青睞，團體客的頻繁造訪，也是學生校外教學的熱門景點。

可惜沒有參加導覽行程，只能於園區內的各個房舍穿梭繞行，除了觀賞營業店家販售的商品，還有從強面、基座外觀與室內格局，試圖了解形式和構造，但也只是走馬看花匆匆一遊，不知其建築特色與時空背景的典故。走訪這類型的休閒園區（各縣市越來越多老屋改造與重建），若沒有先做功課或專人解說，我們都是拍照打卡的過客。

北門火車站

距離檜意森活村5分鐘路程的《北門火車站》，本來有一間70年歷史的木造老旅社，承租人費心經營創造話題，累積不小的人氣，成為文青、遊客指名必逛的景點，無奈2022年3月一場無情的祝融之災，毀了這一切多年的努力與心血，慕名前來的我，只能望著外觀牆上「玉山旅社」四個斑駁的紅字，想像曾經人來人往的驛站風情。

做為阿里山鐵道之旅的第二個乘車站（目前只通車到十字路），1998年被指定為嘉義市市定古蹟，木造建築的古味盎然，漫步一旁的老樹、鐵道裝置與石碑，晴空朗朗，時光悠悠，當下沒有什麼遊客駐足流連，我站在售票口前試著想像林業發達的年代，畫面一轉，身旁川流而過的旅客，耳際傳來小販叫賣聲，空氣傳來木材的氣味，是吧，我竟然穿越來到了電影《KANO》的時空…

阿宏師火雞肉飯

民以食為天，肚子餓了自然要找地方打牙祭，找了一間當地人推薦的人氣小吃「阿宏師火雞肉飯」，門口自然排滿了等待點餐的人潮；而附近的「林聰明砂鍋魚頭」選擇路過不入，因為那個熱門的陣仗我們消受不起，吃飯也是講究天時地利人和的。反正初次嘗鮮，先吃當地的名產火雞肉飯就對了。

入座上桌的菜色果然色香味俱全，看著餐盤上的小菜和主食不禁食指大動，白菜滷配上蝦米、柴魚片，香氣逼人，火雞肉飯淋上雞汁搭配油蔥酥，雞肉不柴口感濕潤，整碗飯好吃到快升天，正是我愛的口味。囫圇吞棗喝完虱目魚丸湯後，我看著外面排了越來越多的人，櫃檯後方低頭裝飯的小弟不停一碗碗的出餐，果然名不虛傳的好滋味啊。

其實，這趟嘉義出遊記留下的不少遺珠之憾，仍有些地點清單沒能造訪，台灣花磚博物館、嘉義舊監獄和嘉義市立美術館就是如此，只好安慰自己，下次就有光明正大「回嘉」的理由。





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