花蓮／海崖谷Hayaku 海岸與山脈相連的絕美打卡勝地

來到花蓮東海岸， 我覺得最愜意的就是車行在太平洋左岸，喜歡太平洋的遼闊，更喜歡花蓮那片綠色的田園，有如被大自然用五彩繽紛的顏料勾畫成五彩斑斕的圖畫，到處是層林盡染，太平洋左岸吸引我們的不僅僅是它的海岸，雄渾，層層不斷、連綿起伏的海浪，四季誘人的景色，在公路兩旁無處不是自然景觀，中央山脈的山水美景，山巒壯麗蔥蘢，海水天籃，它為這片土地帶來勃勃生機，在太平洋左岸這片腹地，自然風光不僅會讓人陶醉，而且這裡有著與城市截然不同的景致，民風淳樸、環境幽靜，鄉村田園風光，使人仿佛來到了人間仙境、世外桃源，好喜歡這裡海水風景……

台東的一週行也將結束，行經花蓮海岸和陸地的分界點有一處露營園區「海崖谷 Hayaku」，吸引不少喜歡親近大自然的朋友們造訪，取自日文Hayaku有著「早點、快一點」之意，家人朋友來這，就放下快節奏生活步調，享受放鬆自在的慢活時光。

海崖谷位在花蓮遠雄海洋公園旁，位在山坡上比較麻煩的是，海崖谷沒有停車場，駕車時要在濱海路兩旁找空位停，在步行約五分鐘到達遊樂場。

海崖谷是一個旅遊景點，目前海崖谷門票每人200元可折現場購物或喝飲料，可以放心地享受遊樂設施，多樣化包括滑索、攀岩、跳傘、繩索橋等，滿足不同遊客的需求。

看到令人舒心的還有戶外游憩區，在寬闊的草地上可以讓遊客盡情放鬆有滑草、戲水、玩沙等多樣活動，體驗大自然之美，還有月亮鞦韆、愛心椅能拍網美大片。

園區內還有兩層休息區，供遊客喝茶賞景，這些休息區設計得非常用心，配合著園區內的自然景觀，讓你感受到舒適和自在。

海崖谷面對著大海視野超棒！戶外露天平台上，能眺望太平洋～不過來的這時天氣候不太好，沒有大太陽下缺少白雲的畫面使得海面有點單調！

進入海崖谷遊樂區後，你會被這個寬闊的園區所吸引，這裡的設計仿造歐風特色和3D圖像雖然有點簡陋，但配合著海崖谷的自然景觀，形成了一個獨特的風格，吸引遊客隨意拍照打卡，捕捉美麗的風景和自己的快樂時刻。

海崖谷佈置了好多拍照打卡場景，我覺得畫面不夠唯美，缺乏協調的美感有點匠氣廣告的場景還是遊人網迷最愛！

視覺感受海崖谷環境景觀美麗遊樂設施的同時，可以欣賞到花蓮海岸的美景，讓人流連忘返，有興趣體驗感受可以得到刺激、快感，讓人心情愉悅。

海崖谷分成三區域，我在露天平台看海拍照、附近的小草地有小朋友、景觀平台上也吸引不少遊客，嚴格來講範圍不算大，逛逛拍拍照喝杯咖啡半天足夠。

從視覺效果而言，這比薩斜塔太粗糙，和我親遊義大利觀賞到純白神聖和牆上的雕刻，附近大教堂的白色大理石，白得耀眼奪目，裝飾都是經典之作，雕刻精美圖案、廊柱式外觀的優雅根本無法類比，而海崖谷比起羅馬式建築風格真是有點畫虎不成反類犬粗糙的結構體顯不出優雅的美感。

海崖谷座落在海岸山脈山坡上，是海景第一排的優質景觀，帶來美好的視覺享受，在園區內的咖啡廳，你可以點上一杯咖啡，聆聽海浪的聲音，欣賞美麗的海景。

喜歡拍照，那就不能錯過園區內的各種設施，這裡有多種網美最愛的鞦韆、彩色懶骨頭以及造型躺椅，喜歡拍照的都能拍出自己覺得唯美的寫真照，遊客盡情地在這裡拍照，把美好的回憶留下來。

座在這裡望向遠方的海景，這座椅超適合放空自己的啦，只是當天遊客不少，想要搶個空檔還真不太容易。

海崖谷的夢幻海景咖啡廳是一個坐落在山坡上，享有絕佳海景的咖啡廳，在這裡喝咖啡、品嚐茶點，可以欣賞到令人心曠神怡的海景，是一個非常舒適和愜意的地方。

我選擇以門票折抵餐點享用咖啡，這裡一到了夜晚，整個營區還會點燈，瞬間呈現出浪漫氛圍，同樣有紓壓的效果，美食品目咖啡茶點當然不少，也有BBQ、火鍋及養身藥膳鍋組成的海陸鴛鴦鍋、 義大利 面、燉飯、松餅、炸物及各種飲品能選擇。

近來流行這樣的網美造景，看到海崖谷下面的造景，以及一望無際海景，人爲造景什麼都來一點有點匠氣，路過停留一下但無法讓我久留。

在這裡用餐或喝咖啡的同時，可以欣賞到海浪拍打岸邊的聲音和太陽慢升起海平線的美景，這種寧靜的氛圍讓人沉醉其中，當你在這裡坐著，眺望遠方，一切煩惱都似乎隨風飄散了，只剩下寧靜和美好。

被整片白色帳篷所吸引，有六種風格的露營帳篷，分別為 北歐風、森林風、唐風、禪風、狩獵風、南洋風等，有兩人或四人選擇，並各自具備冷暖氣、獨立衛浴設備，只要帶著簡單行囊就能入住。

帳篷全都面海，在一望無際的蔚藍大海前，相信任何惱人瑣事都會立刻拋諸腦後。

選個舒服的帳篷，遼闊的海景視野，Hayaku意味著早點、快一點，海崖谷這諧音名稱，正好點出景觀園區的最大特色，這裡有絕美的海景可以欣賞，來這看海好放鬆，好好欣賞無敵海景囉～

海崖谷的最大特色是絕美的海景，非常適合拍照打卡的造景，放下忙碌的生活步調，來這裡享受放鬆自在的慢活時光。

聞到的是海洋的味道，聽觀浪濤聲，吹海風風中夾著鹹鹹的海水味，我喜歡這樣迎著風的感覺，周邊沒有人干擾，自己仿佛融化在太平洋沿岸。

想放空的人，就隨意選擇繽紛色系的懶骨頭躺下，配著藍天白雲映入眼簾，就是最美好的人生片刻。

這裡的氛圍非常放鬆，客人可以隨意挑選自己喜歡的座位，坐在室內或是室外，都能欣賞到迷人的景色。如果你來到這裡，不妨點一杯咖啡或茶，配上當地特色的甜點，坐在陽台上，享受清新的海風和迷人的海景，讓身心都得到放鬆和舒緩。

海崖谷是一個非常適合放鬆身心、欣賞大海美景的地方，來這找個角落閱讀一本書、喝杯咖啡，還是和家人朋友一起共度時光，這裡都是另一個選擇。

仿海景彩繪圖，借用背景拍有趣的設計，快來拍照吧～海崖谷一處花蓮絕美新景點位在背山面海在山坡上遠眺大海，美極了！海崖谷原本是露營區，遊走一趟會感受到一種輕鬆和快樂的心情，感到愉悅和放鬆盡情地享受美好的時光也在這裡留下美好的回憶。

行走在濱海公路上，遠眺蔚藍的太平洋，得天獨厚的景色令人讚嘆，放眼所及就是一望無際的遼闊太平洋真是美不勝收。

這片無敵的太平洋美景，沿著海岸線自駕，蔚藍清澈的太平洋近在咫尺，能感受到海洋的浩瀚！靜靜聽著海浪拍打的聲音，清晰地感受到與大自然的奧妙，海浪、礁石是大自然萬物中的一個自然物，在天地一間，各有著壯美色彩，融和在海岸就是美。

不出國就來體驗太平洋左岸美，來趟小旅行，位於花蓮的「海崖谷」也是一個選擇，它擁有一望無際的海景，可以聽海聲遠眺蔚藍大海想想就讓人心曠神怡!



