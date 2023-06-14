新北／一秒來到地中海！北海岸愛之船海景民宿

愛之船海景民宿，全台最北的船型地標，每一次走進北海岸風景區，那刻在心浮現的住宿渴望，好難從心中離去。三月底兒媳說要帶我來，等了好久的家庭旅遊，雖然只是二天一夜，面對海景房型住宿，是提前收到的母親節禮物，我是愛的喜歡！

⬆︎外觀像一艘船的「愛之船海民宿」

⬆︎⬇︎三樓客房的海景，天氣好時還可以迎接日出！這一天雖然是陰天，濛濛細雨的海景，也是美的浪漫，漂亮！

來到愛之船海景民宿之後，我是一步都不想離開，海天一色，仿如置身在地中海，秒進希臘風情與歐洲風光的景緻，陶醉再陶醉，迷人海灘風景，加上美食，很容易就放輕鬆的，北海岸風景區內，堪稱完美特優的住宿景點。

一進房，放下行李的第一件事，就是站在眼前的陽台上，看著離我這麼近的大海，吹海風放空，很容易就放鬆，耳邊響起「星辰大海」的張韶涵歌聲，打開手機播放youtube，一遍的又一遍地聽，望著星辰大海，還有期待～

面向海的浴缸，更是我的最愛，兒媳早有準備的帶來拿出，spa級的美肌入浴劑，我家的常備品，海景房裡泡澡，備覺舒壓的解除肉體的疲憊，舒服極了。

兒媳和孫子的房型是四人房，媳婦說：「媽媽，這裡不錯喔，很棒！ 」

隔天早餐中兒子喜樂的分享說.......

「打開陽台的落地窗，海風、海浪聲的自然聲，像音樂的配樂，很好聽！ 面對海的浴室，很棒的設計，睡前泡澡，洗凈身上的疲憊，醒來再泡一次，海浪聲樂章中極其放鬆，窗外海天一色，美極了！」

又說：「難怪媽咪會推薦愛之船」（我喜歡啊！）

漂亮迷人的黃昏

迎接我們的到來

夕陽下

愛之船海景民宿的地景裝置藝術

似乎正在上演的浪漫愛情

館內的戶外環境，是兩小寶貝跑跳天堂，也一直讓著說要海灘呢，可惜的是天氣，陰雨濛濛、細雨紛飛，管內管外的空間也夠他們玩就是了。

館內戶外的這些裝置藝術，緊鄰著海邊，很好拍也很好看，房客獨攬獨享的美景！

⬇︎晚餐，餐廳裡享用 火鍋和炸物

我帶著孫女先來，婆孫倆這麼地慢慢吃，在海水浪潮聲中，也吃了一個多小時，這小傢伙突然說：奶奶，我們兩個人是不是太享受了呀，好可愛的童言，才五歲呢！ （因為她吃到，平常限制她最愛的冰淇淋）

⬆︎一樓的入口，有像走上船的氣氛，左邊是餐廳入口，右邊民宿接待櫃檯，餐廳沒有對外營業，只服務入房客，這一點我覺得不錯也喜歡，非常滿意。

⬇︎早餐，上午 十點前供應用餐

成人部分有清粥小菜和現炒青菜一盤， 小朋友有薯條雞塊，也 自助取用的吐司，搭配果醬、奶油等等，退房前可以吃得飽飽的。

餐具，在烘碗消毒機的器具裡自行取用，這一點得誇獎愛之船，既環保也衛生。

緊鄰海邊的船型地標

是愛之船海景民宿的最大特色

客房內特大落地窗

180º的超廣角海景視野，讓人陶醉

館內處處是療癒、放鬆的氛圍，舒壓也好、浪漫也好，母親節前， 親子共遊的愛之船假期，我們一家大人小孩都滿意就是了！





北海岸愛之船民宿＆餐廳

官網

🏡 地址：新北市石門中央路1-25號

☎️ 電話：02 2638 0091