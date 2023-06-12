苗栗／三員縱走 滿山滿谷桐花開

每年4月底~5月初是「三員縱走」賞桐花的最佳時機，搭火車接駁最便利。從三義火車站出發，沿著三角山稜線縱走至員屯山，再走至銅鑼火車站搭車。途經三角山、三角山北峰、雙峰山、雙峰山西峰、雙峰山北峰、員屯山等山峰。

三義火車站1K=>三角山登山口1.1K=>三角山2K=>三角山北峰1.3K=>雙峰山0.3K=>雙峰山西峰(慈惠堂)1.4K=>雙峰山北峰1.8K=>員屯山1.1K=>員屯山登山口。2.2K=>銅鑼火車站

三義火車站1K=>三角山登山口 >出火車站取右，須過鐵路地下道再經高速公路涵洞，走至燈籠土地公祠。

三角山登山口1.1K=>三角山 >起登為石階步道，至叉路走B線步道，A線較陡B線較平緩，途經一處長椅及觀景平台。

三角山也稱松樹江山，海拔高567公尺，峰頂有三等三角點157號基石一座。

三角山2K=>三角山北峰 >此段須經過幾處瘦稜，稜線高處視野佳，可見到山谷桐花盛開。

三角山北峰也稱長坑山、草寮山，海拔高560公尺，峰頂有殖產局圖根(三角補點)基石一座。

三角山北峰1.3K=>雙峰山 >此段幾處稜線高點視野佳，可見遠處桐花盛放，至雙峰山峰頂無基石(電訊塔)。

雙峰山又稱雙峰山東峰，高度538公尺，無基石有座電訊塔，從銅鑼往東遠望雙峰並峙(東-西峰)。

雙峰山0.3K=>雙峰山西峰(慈惠堂) >於雙峰山主峰旁電訊塔岔路，取左下切至西峰(慈惠堂)，慈惠堂瞭望視野佳。

雙峰山西峰，海拔高538公尺，有地質基石#58一座，是枚經濟部中央地質調查所地殼變動基準點。

至慈惠堂可登高望遠，晴天裡見到遠處桐花與高速公路的大景，假日慈惠堂有供美味的午餐。

於慈惠堂-停車場-瞭望亭旁，撿到一枚苗栗縣政府GFE 31加密控制點。

雙峰山西峰(慈惠堂)1.4K=>雙峰山北峰 >此段稜線很快下切後又爬升，上坡轉彎處高點可瞭望慈惠堂。

雙峰山北峰，海拔高450公尺，山頂有礦務課296號(數字編號特殊)基石一座，基石位於路中央。

雙峰山北峰1.8K=>員屯山 >此段撿到三枚四等控制點及見到多枚施字界石，要經三處假山頭，稜線高處視野佳。

員屯山，海拔高339公尺，峰頂有三等三角點156號基石一座，視野展望不佳。

員屯山1.1K=>員屯山登山口 >下切至八角亭休憩，再沿石階下坡走至登山口(0452電桿)，登山口旁有一咖啡館。

員屯山登山口2.2K=>銅鑼火車站 >從文峰巷右轉至雙峰路，再左轉至新興路(119線道)直走到銅鑼火車站搭車。