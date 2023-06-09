新北 / CNN票選祕境！全台唯一抹茶色海岸景觀 【老梅綠石槽】





老梅綠石槽曾被CNN票選為台灣八大祕境之一，全台唯一的海岸景觀！

北海岸的2~5月，是愛好攝影的人，必訪的好攝熱點，尤其是台灣唯一海岸景觀的石門【老梅綠石槽】，鮮豔的綠藻與蔚藍海岸形成的片片抹茶色，宛如沙灘上的綠色地毯，美極了！

石蓴覆蓋率， 東北季風暫歇的4~5月春夏交替的季節呈現最高潮！

披附在石槽上的石蓴，是北海岸潮間帶常見的綠色海藻，一年四季均可生長，春季最多，覆蓋在潮間帶海蝕平台或礁石上，四月上旬時石蓴的覆蓋率已超過六成，2023年的抹茶色海岸亮麗登場，漂亮極了！

【綠石槽】最讓人著迷的觀賞時刻，就在沙灘潮汐變化之乾潮時～

沙灘上乾潮時間是綠石槽的最佳觀賞時間，新鮮的綠藻將原本咖啡色的石槽，被鮮豔的綠藻覆蓋成綠油油的，這是新北市石門區海岸獨特的景觀景點， 不僅吸引好攝人士駐足，更是網紅IG打卡、新人婚紗外拍人氣朝聖必訪景點。

一天中有二次的乾潮時間， 從乾潮到滿潮，或是從滿潮到乾潮，所經歷的時間，大約有「 6個 小時」， 來之前了解潮汐時間，可避開滿潮時刻。





新北市石門區老梅里，「 綠石槽」 是季節限定的美景！

原本是大屯火山爆發後遺留在海岸邊的火山礁岩，由於經過長時間的波浪侵蝕，質地鬆軟的部份被侵蝕，留下較堅硬的部份形成縱狀溝槽，東北季風帶來的浪花打在石槽表面上，浪花滋潤了石槽岩面，慢慢地滋生綠色的 石蓴、海髮絲等海藻，形成令人驚嘆不已的「綠石槽」。

綠石槽的形成

因為海藻生長所造成的天然景緻， 近年受到暖冬效應與人為的踐踏，面臨生存的危機，綠石槽非常的滑溜容易滑倒受傷，踩踏石槽會破壞生長環境，這是被禁止的，遊客若有此違規的行爲一經發現是會被罰款的，罰款金額新台幣5,000~3萬。

在沙灘處欣賞綠石槽之美，千萬不要闖進或踏上 綠石槽上 ，維護天然景觀資源，人人有責，珍貴的綠石槽才可以永續生存。

關於「老梅」， 石門區公所介紹的老梅里

「老梅」一詞是由古時候先住民部落(番社)名稱音譯而來，此番社應是屬於平埔族凱達格達族中小雞籠社之遷移聚落。據說其舊社原在西邊打賓海邊一帶，因為受到漢人拓墾的壓力而遷移至此地，漢人入墾之後，初譯其音為峇（臺字），讀作Ba-Bui。後來改為近似音老梅Lo-boe。

⬆︎公車站裡牆面一幅導覽插畫圖，將這寧靜的老梅里描繪得生動有趣， 跟著插畫地圖漫遊漫步，療癒極了！

⬆︎⬇︎公車站的候車亭，穿越社區往老梅綠石槽街道

⬇︎鄰近海灘的停車場的管制單一出入口，開車來也很方便

老梅里鄰近綠石槽海岸的社區，每一條小徑的民宅前，幾乎都有花卉盆景整齊的乾淨的裝飾著，好多花都開了，鮮豔亮麗的孤挺花爆開中，真美，還有各種多肉植物，一盆盆的向遊客呈現植栽之美，街道乾淨整潔。

⬇︎公車站候車亭旁的「越南麵館」，現包牛肉餡的法國麵包和鮮蝦春捲，特別好吃！推薦喔！

觀海亭裡享用⬇︎牛肉法國麵包

⬇︎⟪超鄭石花凍飲⟫，來到北海岸風景區，必吃的在地美食。





怎麼來老梅呢？

大眾交通

⒈捷運淡水站：出站後右手邊的公車站，搭乘公車862、863及892「老梅」站下車，步行十分鐘。

⒉基隆：火車站前，站牌⟪城隍廟⟫： 公車862，「老梅」站下車，步行十分鐘。

自駕車

google地圖、apple CarPlay導航「新北石門老梅」，沙灘旁設有收費停車場。







