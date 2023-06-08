台中／2023森林尋寶探險體驗一日遊開箱！【安妮公主花園】

新社是台中的後花園，離市區只要30分鐘車程，就能遠離塵囂。

安妮公主花園，位於台中新社山區秘境，毗鄰白冷圳。駛在新社山路間，遠遠看到日據時代時興建，又長又筆直的白冷圳，就意味著園區到了。

我跟朋友在2008年，初次造訪安妮公主花園，當時就留下很好的印象。後來又找林恰恰一起去，那時我們還是青春無敵的男女朋友呢!隔了10年，這次帶著苳，一家三口再訪，主要來參加它們2023最新的森林一日尋寶探險體驗活動，帶著小孩，親子同遊，渡過沒有3C的一天!

安妮公主花園自2003年創建，如今也歷經20個年頭，園內裝飾不斷創新，也開發各種體驗活動。

入園採低銷方式，每人進來園區，將收取一人一張的100元入園抵用卷，可以全額折抵消費。不過我們今天是參加森林尋寶體驗活動，一大一小1580元，包含3個體驗活動+2份季節時令套餐，就不用再另外購買入園門票囉!

活動開始，大家先到樹爺爺家集合，一起做探險隊的宣言，也意味著今日的體驗活動展開。

宣示完，進行草帽製作DIY。我們需要一頂扛得住紫外線的帽子，才能讓探險順利進行。

有兩種草帽可以選擇，一種是現成的小草帽，只要作裝飾即可。另一種則是將草帽從無到有，一點一滴的完成，再進行裝飾。如果年紀比較小的孩子，可以選擇前者，而苳就是選自己從頭到尾製作草帽。

因為需要使用熱熔膠槍，所以不管選擇哪一種帽子，都需要家長陪同一起幫忙。

我個人本來就很喜歡跟孩子嘗試各種DIY，非常推薦這個草帽製作活動，藉著親子合作，增進彼此感情。

努力了許久，獨一無二的自製草帽終於完成。如果還沒有做完也不用擔心，等到下午探險活動都結束以後，還是會有時間回來繼續完成。

草帽做完，緊接著是午餐時光。參加森林一日尋寶探險的午餐，小朋友是專屬的義大利麵兒童餐，大人則是雞腿排飯、豬肋排與咖哩雞肉飯，共三種餐點可以選。安妮公主花園本來就是以庭園餐廳起家，餐點的口味自然都有一定水準。

吃飽喝足，繼續下午的活動。安妮公主花園有著滿滿的生態，無論是動物、植物，在這邊能看到最自然的景色。跟著導覽阿姨，帶領我們認識園區的樹種、花種。隨手捻來的草，帶著天然的香氣，有的可以食用，吃起來香香甜甜，這都是平常在都市得不到的珍貴寶藏。

認識完大地的樹種之後，要進行種樹的活動。這裡的種樹可不是像一般想像中的，把樹插在土地就好這麼簡單。園區工作人員會示範，他們平常如何維護園區花草，並且用大型鋸刀鋸下樹枝，而我們是要從鋸下的大型樹枝中，自行鋸下小小的一株，再進行種植。

拿起小鋸刀，緩緩鋸下屬於自己的樹枝，再輕輕種進土裡，導覽阿姨說，明年應該就可以長出一點雛型了。趕快拍下種植的位置，相約明年之後，再來看看我們的樹。

接著來到今日森林活動的最終回-尋寶遊戲。拿著藏寶地圖以及專屬的題目，我們要在園區裡找尋寶藏。藉著這個活動，可以徹底的把園區好好繞行好幾圈，哈哈!

不得不說寶物藏得蠻隱密，我們幾乎一直在重複的地方繞好幾回，就是找不到。後來是其他同行的人，幫我們找到，而我們也幫他們找到他們的寶藏。至於放在寶盒裡面的禮物是什麼呢?這邊賣賣關子，想知道的人，帶著孩子去參加就知道囉!

拿到寶藏，頒發為大地貢獻證書，今天的森林一日尋寶探險就結束了，有吃有玩又有得拿，可說是收穫滿滿。雖然體驗結束，剩下的時間還是可以自由在園區裡活動。我們就趁機拍拍照，多呼吸一些芬多精。

安妮公主花園環境宜人，園區舉辦各種主題活動。趁著假日全家出門走走，一起成為山公主與山王子，給孩子不一樣的假期體驗吧!