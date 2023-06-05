馬祖／南竿福澳港、枕戈待旦紀念公園記遊

大坵島賞梅花鹿行程後，觀光船由大坵駛往北竿白沙港短暫停留，便前往南竿福澳港。於船舶入港的過程中，便可看見顯目的地標「枕戈待旦」四個大字矗立於遠方山頂，不一會則抵達南竿福澳港。

福澳港位於南竿島，為馬祖碼頭中最具規模者，更是來往北竿、東引、莒光各離島的必經之地，為堪稱馬祖海上門戶。而從基隆出發的臺馬輪，航行到馬祖約八小時；從台北港出發的南北之星快輪，航行到馬祖約三小時。靠港後除了在碼頭候船室外的「馬祖地標與Q版公仔」拍照外，還趁著空檔去了一趟外觀宛如一艘輪船、 2017 年底開幕的統一星巴克馬祖門市，也就是台灣管轄「最靠北」的星巴克門市買杯咖啡。

隨後前往枕戈待旦紀念公園的餐廳用餐，而「枕戈待旦」為一樓高五層的建築物，位於福山公園山頭上，與金門太武山上的「毋忘在莒」齊名。兩者均為蔣介石蒞臨當地巡視防務時親筆所題，再經字跡原樣放大並闢建而成，用以激勵或嘉勉戰地軍民士氣。

枕戈待旦四字最初出自於《晉書．卷六二．劉琨列傳》，原文「吾枕戈待旦，志梟逆虜，常恐祖生先吾著鞭。」意思是「我枕戈待旦，立志殺盡叛逆的胡人。常常擔心祖逖會先我一步拿到率軍出征的馬鞭。」

祖逖、劉琨二人為好友，皆生逢亂世，時值西晉八王之亂、五胡亂華之期。底下為《晉書．卷六二．劉琨列傳》節錄之文：「琨少負志氣，有縱橫之才，善交勝己，而頗浮誇。與范陽祖逖爲友，聞逖被用，與親故書曰：『吾枕戈待旦，志梟逆虜，常恐祖生先吾著鞭。』其意氣相期如此。在晉陽，常爲胡騎所圍數重，城中窘迫無計，琨乃乘月登樓清嘯，賊聞之，皆淒然長歎。中夜奏胡笳，賊又流涕歔欷，有懷土之切。向曉復吹之，賊並棄圍而走。子群嗣。」

也許大家對劉琨並不是那麼熟悉，但成語「聞雞起舞」典故便來自劉琨和祖逖的故事，也可於《晉書．卷六二．祖逖列傳》中可找到原文：「中夜聞荒雞鳴，蹴琨覺曰：『此非惡聲也。』因起舞」。意思是「夜半時聽到雞鳴，踢醒劉琨，並說：『這不是令人厭惡的聲音。』就起床舞劍。」

底下為《晉書．卷六二．祖逖列傳》節錄之文：「祖逖，字士稚，范陽遒人也。世吏二千石，爲北州舊姓。父武，晉王掾上谷太守。逖少孤，兄弟六人。兄該、納等並開爽有才幹。逖性豁蕩，不修儀檢，年十四五猶未知書，諸兄每憂之。然輕財好俠，慷慨有節尚，每至田舍，輒稱兄意，散穀帛以周貧乏，鄉黨宗族以是重之。後乃博覽書記，該涉古今，往來京師，見者謂逖有贊世才具。僑居陽平。年二十四，陽平辟察孝廉，司隸再辟舉秀才，皆不行。與司空劉琨俱爲司州主簿，情好綢繆，共被同寢。中夜聞荒雞鳴，蹴琨覺曰：『此非惡聲也。』因起舞。逖、琨並有英氣，每語世事，或中宵起坐，相謂曰：『若四海鼎沸，豪傑並起，吾與足下當相避於中原耳。』」

立於餐廳外，可謂居高臨下，遠方海景一覽無遺，相當受到遊客歡迎，據說此地為以往馬祖政府要員宴客聚會時之首選。

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