馬祖／「海上奈良」探訪馬祖大坵島的神秘世界

雖然下著雨，刮著風，但還好前往大坵島的船隻仍能行駛，不然，又差點錯過了這個有著海上奈良之稱的「大坵島」。

一般來說大家都從南竿搭固定船班來此，但也不少人跟我們一樣包船，從北竿前往。

據說，北竿到大邱間已有橋樑在興建中，如此，更能串接起馬祖群島間的旅行。

大坵島交通航班時間每年略有微調，請以官網查詢為主。

航班訂票：https://matsuebs.com/。

若不是因為鹿，我想，大坵島近年來也不會如此受到歡迎吧？！

特別是在疫情期間無法出國，大坵島的鹿與氛圍便有了「海上奈良」之稱。

不過，馬祖與日本的鹿的命運與意義是不同的......

在日本，「鹿」是神的使者，當地人是真心愛護鹿，而奈良的鹿，則常被我稱為是沒有教養的鹿，會搶食人們手中的食物。

鹿仙貝也成了一種觀光產業鍊，而那些鹿兒們，吃飽了也有懶懶理人嚕（笑）

而大坵島，島上的鹿則是「戰備儲糧」為出發點而養殖的，據說，整頭鹿都可以當食物，可被利用的呦！

在民國八零年代，連江縣農改場關閉所屬的三民畜牧場，野放十幾頭梅花鹿到已無人居住的大坵島，由於復育有成，大坵島已搖身一變為「梅花鹿樂園」。

從碼頭出發前，我們拿著準備好的桑葉登船，等會到大邱島餵鹿。

嗯，這據說是幫梅花鹿加菜的概念（笑）

目前，大邱島上只有一戶人家，剛好因為下著大雨，所以那天我們在那裡避雨跟買了涼茶。

一杯80元，兩杯150元，價格不算便宜，但島上物資應該也是挺困難取得吧？！

且還要搬運到這裡，所以這價格還行，而眼前的美景無價嚕（笑）

據說， 大坵島上目前就只有兩戶設籍人家，一戶是賣涼茶的這位先生，這裡據說有民宿（大坵島生態樂園民宿）

嗯，在這裡看夕陽與日出，還有梅花鹿，應該會是難得的經驗吧？！

大家一定猜不出來，另外一位設籍於 大坵島的是誰呢？

是「董事長遊台灣」的戴勝通董事長！真是讓人太意外了....

難道是董事長已預知這裡會有所發展嗎？

據說，是因為他來到 大坵島時太喜歡這裡，所以就設籍到此.....

嗯，不知道是真是假，可能還需要去查證吧？！（笑）

大坵島的環境真的是相當原始，島上鹿可是比人多上太多了，從當年野放十幾頭鹿，現在數量已經有點過多（笑），還好梅花鹿們都挺溫馴的

我們造訪的現在是鹿茸準備脫落，要換毛的時候，所以梅花鹿的皮毛顏色不是太美

但看到好多好多的鹿，且都不怕人耶

據說他們也是有地盤區域性的，瞧見我們手上拿著的桑葉，還是會來想搶食，不過，可是不能戲弄它們呦，它們可是會生氣的哦！

島上除了鹿之外，還有許多花花草草，有的種子是鳥兒咬啣過來的，花、草名字我忘了，喜歡花花草草的朋友們，可別忘了多留一些時間來散步哦！

在大坵島上，不只沒人，連馬路都沒有，車子當然也進不來，島上唯一的交通工具就是「雙腳」。

還好島嶼並不大，所以散步起來還挺舒服的，有坡道，但不確定無障礙環境是否ok?但走起路來還是挺舒服，完全不困難呦

島上的指示路標也是可愛的梅花鹿造型。

不過這樣的設計方式，讓我想起了牛排店，牛肉個部位的名稱，感覺挺有趣的（笑）

沿著步道到後面的觀景台或是置高點，風景都很美呦！

可惜，我們今日仍是陰雨不斷，偶有微風...少了蔚藍的海與天，實在是有點可惜，

嗯，又是一個需要補考的地方（笑）

沒關係，此趟馬祖旅程，終於讓我踏上馬祖土地，

相信，這樣的緣分，應該會有機會再訪，再補考嚕！

此趟「馬祖」潮遊離島（藍色公路） TAIWAN Hi

DAY1 松山機場→ 台北港（南北之星加班船）→ 南竿福澳港→ 北竿→ 芹壁水樣民宿 → 芹沃咖啡烘培館（晚餐）→ 藍眼淚

DAY2 大坵島（海上奈良） → 918 馬祖風味餐（南竿） → 媽祖宗教文化園區 → 梅石營區軍官特約茶室 → 林義和工坊（晚餐） → 珠螺灣會館（住宿 ）

DAY3 八八坑道 → 馬祖酒廠 → 枕戈待旦紀念公園 → 九榕閣餐廳 → 台灣最北星巴克 → 福澳港（南北之星二號）→ 台北港 → 桃園高鐵站（接駁車）

................................吃喝玩樂，沒有終點

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