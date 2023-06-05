花蓮／研海庄的那一天．七星潭北浦停車場

原本我是要走台九線直接穿過新城市區到花蓮去的，但Google map卻給我指引了另一條明路，讓我在過了三棧溪之後左轉海岸路，這是一條我沒走過的路。

在此之前，我完全沒想過去花蓮市區可以走不是台九線以外的路，一方面是因為沒有什麼理由不走台九線、另一方面則是沒什麼特別心思要探探這塊區域的神祕，以我這個外地人來說，不認識的都是神祕。

黑嘉莉仍在處理工作上的聯繫，為了不打擾她，我也沒告訴她要往哪邊走，她只知道離開新城天主堂時，我們說好要去花蓮市區吃午餐。

海岸路是一條奇特的小路，沒有幹道的忙碌，往來車輛卻也不少，我知道這條路距離海邊很近，但找不到地方停車下去看看，穿過了公墓區，一個小拐彎，眼前是開闊的海岸與大洋，還有一處停車空間。

我輕輕嘩了一聲，車子是迅速刷過去了，但我決定掉頭。

黑嘉莉不曉得發生什麼事，問我怎麼了？我說這裡有個景，想下車拍一下。她點點頭，你去拍、我還要處理一下手上的事。

這兒名為「北浦停車場」，停車空間相當寬闊，比起一般遊客多從七星潭正口走訪，這裡人少了很多，而且現在這時間還沒什麼車輛停放，讓我們輕易地就停好車。

我抓起相機下車拍照，原本估計只要三分鐘就可以拍完，當我走到海邊一瞧，可能不只五分鐘了，這哪是什麼沒去過的地方、明明就是七星潭啊！

黑嘉莉一直想找我到七星潭走走，她說我們來過花蓮幾趟竟然都沒去過七星潭，不是很奇怪的事嘛？因此，她希望這次來花蓮說什麼也要到七星潭看幾眼。

我本來還在想要排哪個時間去七星潭才路順，不料就這樣陰錯陽差闖了進來。

我給藍天大海拍了些照片，正午時分的豔陽高照有點難熬，回到車上後，我說我們可能要再等一下才走，黑嘉莉有點納悶地問我為何？

我說，這裡是七星潭。

黑嘉莉聞言一驚，連忙放下手上的工作、抓起帽子就要衝出去看，我差點來不及給她撐傘遮陽，問她怎麼走這麼急、外面不熱嗎？她說一點都不會，因為這是一直想跟我來去看看的地方！

來到海邊，她望著眼前療癒的無敵海景，本來不想拍照的也拍了不少，她說好像真如我講的，即使是同樣的地方，與不同人來就會有不一樣的感觸，我笑說，就是、我們早該來了吧！