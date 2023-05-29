桃園／虎頭山公園環山步道挑戰二萬步健行 桃林鐵路路廊賞星光藍眼淚

沒想到「美食加健行」這個貪心的組合，竟然會成為二萬步的挑戰之行。
到桃園一碰面，同學就先讓Tang來碗冬至薑汁湯圓，微微甜再帶點微微的薑汁味兒，如果不是後續有安排其他行程，真想多吃一點。
午餐時刻，先來個沒有肉片的「胡家潤餅」，清爽配料透出淡淡的咖哩香。
步行來到「老賊壽司」，菜單上30多種壽司選項讓Tang眼花，而且每種都想試試，定下心後我們點了「薄燒鯛壽司」和「若芽壽司」。
壽司的份量讓Tang驚訝，還好只各點一份。
接著來到有著「桃園後花園」美譽的「虎頭山公園」，我們從「橙線1賞景健康步道」為起點，開始當日的步行活動，上行長長的階梯只是基本腿力訓練。（呼！）
清澈藍天伴著我們出遊。
往右邊「五分山」方向。
來到高處，見到小小的飛機從眼前飛過。
繼續往前行，同學說前面有個「櫻花鐘」，讓Tang想起童年時與家人到陽明山遊玩時見到的大花鐘，內心有些許的期待感。
當迷你的「櫻花鐘」出現在Tang眼前時，呃，想像總是比較美好。
還是喜歡踩踏在原始山林泥地上。
見到外側柏油路面車道，順著欄杆步道接續前進。
停留片刻後，我們接著走往「青線5稜線步道」。
見到「西南峰瞭望台」，好奇能見著什麼風景。
好近也好遠的大桃園景觀，許多有如玩具積木般層層疊起的大小高樓建築物。
繼續沿著「青線稜線步道」一路前進。
接往「忠烈祠友善步道」，終於吃到隱藏於「桃園神社」的神秘美食「井上豆花」。
傍晚夕陽很美，但要趕著下山行程只能儘速的快拍美照。
走到桃園市區的Tang已全身疲累，被義大利冰淇淋吸引的我們決定在「馬卡諦義大利冰淇淋桃園旗艦店」停留休息，補充連續步行後流失的熱量。
用餐後，沿著「桃林鐵路路廊」緩緩散步前進。
我們在桃園區民光東路與三元街段，見到了陸地版星光藍眼淚「蓄光石星光步道」。
「蓄光石星光步道」是利用蓄光石白天吸收光能、夜間釋放光能的特性，所以在晚間能在路廊步道上見到閃爍的星光。
從虎頭山公園步道開始起步，在桃林鐵路路廊星光步道告一段落，有吃有動，有動又有吃，「美食加健行」的行程真是個貪心的組合之旅呀！
胡家潤餅
地址：桃園市桃園區博愛路16號
營業時間：週二～週六11:00—14:00（週日、週一公休）
老賊壽司
地址：桃園市桃園區中正路328號
營業時間：週三～週日06:00—20:00（週一、週二公休）
虎頭山公園
地址：桃園市桃園區公園路42號
桃林鐵路路廊 星光步道
地址：桃園市桃園區民光東路與三元街段