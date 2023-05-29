桃園／虎頭山公園環山步道挑戰二萬步健行 桃林鐵路路廊賞星光藍眼淚

沒想到「美食加健行」這個貪心的組合，竟然會成為二萬步的挑戰之行。

到桃園一碰面，同學就先讓Tang來碗冬至薑汁湯圓，微微甜再帶點微微的薑汁味兒，如果不是後續有安排其他行程，真想多吃一點。

午餐時刻，先來個沒有肉片的「胡家潤餅」，清爽配料透出淡淡的咖哩香。

步行來到「老賊壽司」，菜單上30多種壽司選項讓Tang眼花，而且每種都想試試，定下心後我們點了「薄燒鯛壽司」和「若芽壽司」。

壽司的份量讓Tang驚訝，還好只各點一份。

接著來到有著「桃園後花園」美譽的「虎頭山公園」，我們從「橙線1賞景健康步道」為起點，開始當日的步行活動，上行長長的階梯只是基本腿力訓練。（呼！）

清澈藍天伴著我們出遊。

往右邊「五分山」方向。

來到高處，見到小小的飛機從眼前飛過。

圖文：Tang Tang生活札記

繼續往前行，同學說前面有個「櫻花鐘」，讓Tang想起童年時與家人到陽明山遊玩時見到的大花鐘，內心有些許的期待感。

圖文：Tang Tang生活札記

當迷你的「櫻花鐘」出現在Tang眼前時，呃，想像總是比較美好。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

還是喜歡踩踏在原始山林泥地上。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

見到外側柏油路面車道，順著欄杆步道接續前進。

圖文：Tang Tang生活札記

來到「虎頭山環保公園」，見到傳說中的「桃機一號」。

圖文：Tang Tang生活札記

停留片刻後，我們接著走往「青線5稜線步道」。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

見到「西南峰瞭望台」，好奇能見著什麼風景。

圖文：Tang Tang生活札記

好近也好遠的大桃園景觀，許多有如玩具積木般層層疊起的大小高樓建築物。

圖文：Tang Tang生活札記

繼續沿著「青線稜線步道」一路前進。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

接往「忠烈祠友善步道」，終於吃到隱藏於「桃園神社」的神秘美食「井上豆花」。

圖文：Tang Tang生活札記

傍晚夕陽很美，但要趕著下山行程只能儘速的快拍美照。

圖文：Tang Tang生活札記

走到桃園市區的Tang已全身疲累，被義大利冰淇淋吸引的我們決定在「馬卡諦義大利冰淇淋桃園旗艦店」停留休息，補充連續步行後流失的熱量。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

用餐後，沿著「桃林鐵路路廊」緩緩散步前進。

圖文：Tang Tang生活札記

我們在桃園區民光東路與三元街段，見到了陸地版星光藍眼淚「蓄光石星光步道」。

圖文：Tang Tang生活札記

「蓄光石星光步道」是利用蓄光石白天吸收光能、夜間釋放光能的特性，所以在晚間能在路廊步道上見到閃爍的星光。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

從虎頭山公園步道開始起步，在桃林鐵路路廊星光步道告一段落，有吃有動，有動又有吃，「美食加健行」的行程真是個貪心的組合之旅呀！

圖文：Tang Tang生活札記

胡家潤餅

地址：桃園市桃園區博愛路16號

營業時間：週二～週六11:00—14:00（週日、週一公休）

老賊壽司

地址：桃園市桃園區中正路328號

營業時間：週三～週日06:00—20:00（週一、週二公休）

虎頭山公園

地址：桃園市桃園區公園路42號

桃林鐵路路廊 星光步道

地址：桃園市桃園區民光東路與三元街段