露營享春光舒緩 巧遇「雪納瑞」、一段充滿洋蔥的故事！

當我拍攝這張照片時，主人從洗手台走過來與我打招呼，兩人就開始閒聊起來，聽見旁邊有可愛的小女孩一直叫它「小雪」，我好奇的問：「怎會幫它取小雪這個的名字？」主人低下頭說：「其實，這是個充滿哀傷的故事，真的想要聽嗎？」

通常露營我起床的時間都比平日晚，沒有上班日打卡的必要，往往寧願選擇賴床的輕鬆。這天倒是例外的早起，一掃昨日搭帳時陰霾灰沉的天色，太陽公公上班太盡責，趕走烏青臉色的同事，陽光直射的熱力，讓想貪睡也受不了熱情的招喚。洗把臉後就開始四處遊走，觀察這次的鄰居陷入怎樣的坑，這是露營的另類樂趣。

若是碰到講求儀式感的露友，真的完全不開玩笑，冷氣、沙發通通帶出門，簡直就是網美拍攝場景的水準。即便是承裝食物的杯盤碗鍋，彷彿餐廳般氛圍講究，看了我都好想進去點餐消費！但若是遇到唱 KTV、打麻將的生活日常，只能期待營主發揮勸告作用，替走出戶外沉浸大自然的我們，減免避不開的怨言！

就當我沿著小徑左右瀏覽、前後張望時，看見一隻正在陽光下亮眼的黃金獵犬。拿起手機想拍照記錄，它搖起尾巴擺起最佳姿態似乎鼓勵我好好地拍。一旁的主人熱情地笑著打聲招呼後，走過來和我輕鬆寒暄幾句，直到我好奇的問起幫這隻狗取名字的事，內有洋蔥的故事也就此開始……。

男主人的歲數與我差不多，他提起本來有一個青春洋溢的閨女，由於活潑好動又有人緣，很早就開始交男朋友，他覺得年輕人正常交往，只要學業正常倒也沒有什麼好排斥，不過他太太始終抱持反對立場，就擔心涉世未深而遇人不淑。

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有次女兒為了瞞著母親出門約會，於是故意帶著愛犬「小雪」出門散步，其實是與男友的機車社團出門，享受在台七乙山路奔馳的快感；就在某個過彎壓車時，耍帥失敗的沉重代價是犧牲了少女和寵物的性命……。

出事後，老婆無法接受這個殘酷的事實，於是他們把好朋友送來的黃金獵犬取名叫做「小雪」，一來是移情作用，希望隨著新生命到來讓老婆避免哀傷；二則是當時女兒帶出門的寵物正巧是一隻雪納瑞。然而也就在隔年底小女兒呱呱墜地，夫妻倆驚喜地順利把大女兒再生回來。

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聽完這個故事後，可愛的小女兒正好走來找爸爸，瞧這父女倆甜蜜的互動，我選擇默默轉身離開，太陽出來好久了，也該回帳篷看看寶貝是否已經起床，然後，我打算給她一個大大的擁抱。

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