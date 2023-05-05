我與老情人在《台北玫瑰園》 來趟賞花約會

這段 Covid-19 疫情期間，媽媽抱持著能不出門就儘量留在家，照顧自己的身體避免受到波及；她秉持著「保護好自己的健康，就是替子女著想」，這份無私奉獻不求回饋的偉大母愛，再再證實「世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶」絕對沒有錯。

隨著疫情政策的調整，政府逐漸一連串的解封，今年以來的幾個長假，國人的日常活動眼看將恢復昔日的生活作息。姊姊不知如何說服了媽媽，她居然願意出門賞花耶！趁著正在舉行的《2023臺北玫瑰展》，春光正盛、溫暖陽光，我與兩位人妻的賞花約會就此成行。

我移居台北這麼多年，居然是首次進入花博公園新生園區，沒想到有這麼一處心曠神怡的美麗花園啊！車子才開到入口處附近，路旁已經停著一輛輛的遊覽車，不少熟齡長輩結伴而行，由圓山捷運站沿著步道緩緩走來，大家帶著開懷的笑容指著眼前一片百花盛開的花園，喜孜孜的花前留影欣然入鏡，原來玫瑰花的魅力如此吸睛迷人。

臺北玫瑰園24小時開放免費入園，栽植超過世界各地超過800品種的玫瑰，身處妖嬌美麗的花海，正在上演萬朵玫瑰盛開爭妍的一場大秀，各顯姿態、各秀嬌媚、各露風韻、各款風情。

日正當中陪著媽媽慢步行走於偌大的花園，老人家帶著滿臉笑意指指點點，不時讚嘆花開的真美，還會主動要求我們幫她拍照，看來女人家愛賞花是沒有年齡的限制。不過置身前後左右群花簇擁的玫瑰園區內，即使身為正港男人的我，也不禁為芬芳彎腰，為姿色屈膝，為花色逢迎，為誘惑忘神。

朵朵盛開的玫瑰，顏色姿態皆不同，記不得它們的品種名稱，但可以辨別花色有所不同。其中一款又大又美的玫瑰聞起來有蜂蜜味，有些只是經過就飄來淡淡的清香，本來抱著單純陪伴出遊而來的心情，我居然也怡然自得開始細細觀察，花蕊、花瓣的奇妙與對比。

造物主的神奇奧妙相當耐人尋味，有的花枝招展引人著迷，有的含苞未開已見凋零；就像人類一樣，有的享受青春年華的風采，也有年紀輕輕卻垂垂老矣。或許大自然的秩序如同「花開花落終有時，緣起緣落無窮盡」一語道盡。

這一趟難得戶外走春之行，謹守出門不拈花惹草的分寸；眼觀招蜂引蝶的爭奇鬥豔，近觀不褻玩，遠望不遐想，頂多聞香合影作態。

這裡平日的遊客居然不少，可以想見假日時分有多少民眾慕名前來賞花。媽媽和姊姊都很喜歡這裡的花園景緻，可惜沒有事先準備水果點心野餐，一旁有樹蔭綠地可以休憩，躺在航道下方的草皮，看著天際一架架轟隆隆低空劃過於樹梢現身的飛機，相當有意思。

觀賞園區時不禁想到對玫瑰的印象來自奧森威爾斯的電影作品《大國民》，影片帶到了玫瑰花蕾的片段；而1994年由關錦鵬執導的香港電影《紅玫瑰白玫瑰》，自張愛玲的同名短篇小說改編。玫瑰不僅是戀人的傳情之物，在電影劇情裡帶有不少隱喻的意涵。

而經典老歌「玫瑰玫瑰我愛你」，電影《天涯歌女》的插曲之一，原唱者為上海灘歌星姚莉，後來經過多位歌手傳唱至今。50年代的美國歌手弗蘭基．萊恩 Frankie Laine 翻唱該歌曲《Rose, Rose, I Love You》，具有吉特巴舞曲風格，在美國迅速走紅，一度高居排行榜第三名。

玫瑰玫瑰最嬌美

玫瑰玫瑰最豔麗

長夏開在枝頭上

玫瑰玫瑰我愛你

玫瑰玫瑰情意重

玫瑰玫瑰情意濃

長夏開在荊棘裡

玫瑰玫瑰我愛你

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