台北／扛起文化大業！《飛地書店》裡有港灣人的鄉愁

聽聞此間書店易主的新聞已有多時，心中一直想找時間過來朝聖，一方面接手的老闆張潔平之前曾經在端傳媒擔任總編輯一職，離開後不僅創業（Matters）又扛起書店的文化大業；另一方面是選在中華上巷子裡開的是書店而不是咖啡店，這股勇氣說什麼都要行動支持的，不論是人氣還有買氣。

想起年輕時關於西門町的回憶，在門卡迪咖啡與女生聯誼，在奧斯卡戲院享受新天堂樂園，在天天利吃午餐果腹；冬天去賽門甜不辣吃點心配免費續碗的熱湯，夏天來一碗楊記冰店的花生冰或是成都路楊桃冰。可是在西門町開一間書店，這個決定是理想的執念，或屬於想像的錯覺，還是沙漠的綠洲。

我：「我想問問你開書店的starting point和經驗⋯⋯」

他：「台灣書店很難做，商業上無法回本，不建議。」

接下這間書店的緣由，老闆在她的臉書說起了起心動念的由來：「這個空間發生的策展、交流、討論，有一個具體的社群想像。我希望它是屬於很多人的，不限於地域和族群。而且它不是用語言說出來的，而是透過空間的細節、內容、活動、行動，逐漸讓人感受到。」

現在「飛地書店」的前身是「意念書店」，老闆Carver是移民來台的香港人，因為舉家遷移去英國，所以不得不結束營運。而意念書店的前身叫「電光影裡書店」，老闆蒲鋒也是移居台灣的香港人，過往幾年替有尋找港版書需求的人，提供一個溫馨有人情味的基地。

因緣際會下，2022年春暖花開的4月，飛地 Nowhere，正式誕生。

那天下午我舊地重遊懷念生活在他方的《一千零一夜》後，吃了一碗西本願寺遺址旁的豆花，走過新建的圍牆，瀏覽牆上的台灣歷史風貌雕繪，信步前去拜訪疫情下營運一年的飛地書店。過往都只是在網路接觸資訊，口袋名單的書店之旅也藉此實現了。

根據網友的說法，飛地書店位於成都路口到長沙街口是屬於早期中華商場的義段，也就是書店現址之處。我不是台北人，無法體會當年商場裡點心世界、真北平飯館、徐州啥鍋的風光，多年之後蒞臨此處，僅能在心中猜想拼湊「天橋上的魔術師」裡的片段，物化星移這裡變成香港人社群的寄託之一。

走進空間不大的飛地書店，但從書櫃陳列的書籍與展覽作品來看，承載的文化交流精神展現老闆的企圖。許多人對於飛地的感受都有深刻的描述，不論是出版人傅月庵（筆名蠹魚頭）「這家書店能解憂嗎？」還是知名作家胡晴舫自謙的浪漫誤讀，建議親自走訪一趟才能理解「思想的自由及閱讀的樂趣，隨心所欲、無時無刻皆飛地」。

「飛地」不只是文化他者在地的投影，同樣也是數位世界在現實的投影

其中電腦繪圖作品「越境犯罪」為插畫家vawongsir的創作：歡迎書店客人於一旁的貼紙畫上自己的樣子，再張貼到作品裡加入遊行的隊伍。一旁擺放的「復港」的立牌，與個展主題「從彌敦道｜走到忠孝東路」的精神呼應；系列作品《我在老地方等你》、《無聲仿有聲》、《未回覆的信》，同時於現場展示。

港版書、香港文化與社會主題是明顯的選書主題，關於國家與自由、科技和人文等方面的探討研究書籍，自然少不了也是書架上的貴賓（這裡補充老闆的想法請點閱瀏覽）。

我隨意遊走享受書店時光，不同於商業連鎖書店的氛圍，獨立書店總是有特別的味道。書架上貼著手寫分類的標籤，我細細挑選著今日結緣的書籍，腳痛稍微坐在沙發上看著年輕的店員忙著補貨上架。門外設有抽菸、放空的雅座；恰似緊鄰的地理位置，將菸味阻隔但仍共存於同樣的書店空間。

書店不定期舉辦實體活動，為了多元利用有限的空間，容納更多有興趣參與的朋友，店內擺設的櫃體就為便於移動的訴求有巧妙的設計，我去當時差不多就要為晚上的啤酒活動開始準備，可惜時間有限，不然我還真想留下來喝喝精釀啤酒，參與活動認識新朋友。

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我望向店內左右格局的擺設，腦中思緒著「時代革命」前後遷居台灣的香港人，從港英，到馬照跑、舞照跳的回歸，而後紫荊花區旗在金紫荊廣場冉冉升起飄揚（包含後來的駐軍）。這些年他們走過 97大限、雨傘革命、時代革命，當決定成為港灣人時，外省人大江大海的濃情鄉愁，是否也飄向他們的每一個夜晚。

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