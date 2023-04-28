台中／在滿室書牆的《拾本書堂》 享受閱讀的能量

中台灣有一間「網銀基金會」成立的《拾本書堂》，挑高的場域，明亮的空間，滿室超過數萬冊的藏書任君選讀。寬敞舒適的閱覽空間，溫暖柔和的室內設計，豐富且主題多元的書本，愛書人肯定能待上一整天，輕鬆悠閒的享受紙張傳遞文字的溫度。來一趟這裡你會愛上它！

座落在臺中軟體園區大里藝術廣場 Dali Art Plaza 旁，遊戲業者「網銀國際集團」為了回饋社會，於大樓內提供一樓空間作為《拾本書堂》的社會公益空間，歡迎民眾進入重拾閱讀的喜愛、學習的熱情。並提供免費書籍讓喜愛的朋友自由索取，期許經由分享而牽起每一雙手，藉由知識傳遞產生力量。

放眼滿室書牆的悠閒空間，在浩瀚書海之中，挑選幾本喜愛的書籍，挑選一處喜愛的角落，靜靜地坐在椅子上品味文字與你我的相遇。在處處充滿三C用品的生活環境，放下手機翻開書本咀嚼文字的意涵，不受干擾的心靈交會，盡情享受吸取知識寶藏，這個時刻很美好。

看著前方從落地窗斜射入室的採光，隨著時間流逝的光影變化，像極了過往拍攝青春偶像劇的片段，與某幕愛情電影場景的氛圍。閱讀向來是件浪漫的事，與書中角色代入對話，神遊書海虛擬時空，情感投射彷彿置身其中，趁浸文字的想像更顯內斂低調。

挑高的空間感加上綠色植栽營造出輕鬆自在的氣氛，《拾本書堂》內部裝潢與誠品書店調性相近，大片落地窗引進的自然光，木質書格擺放藏書的樣貌，讓身為書迷的我大為開心。可惜二樓不對外開放，只能抬頭遠觀，稍許遺憾。

雖然 Covid-19 尚未解除，政府已放寬口罩令的規定，但拜訪當天才走進《拾本書堂》的內部空間，工作人員仍要求我戴好口罩、量體溫並登記於訪客本上，相當嚴謹的規定。一開始看到藏書後方有「網銀基金會」的貼標，還自以為是某家網路銀行的關係企業，好奇一問才知道這家企業的設置基金會的由來，很值得推薦親自走一趟感受體驗的閱讀場域。

此處愛書人的閱讀空間，目前重啟開放且免費入館（10:00~20:30），書本僅於館內閱讀瀏覽不外借，設有咖啡廳提供付費的飲料（週六不提供餐點服務），週日、周一與國定假日休息不對外開放。

提醒大家喝飲料看書的同時，注意一下書籍的清潔，畢竟是業者無償提供大家閱讀，還請為下一位讀者保留閱讀的好心情。

這幾年來雖然出版市場委靡不振、閱讀人口大減，但仍有業者不畏逆風反向操作，提供舒適的場域鼓勵民眾參與閱讀，如：王品集團的益品書屋提振讀書風氣，去年將台北市仁愛路的一館移往新北淡水，和台中文心森林公園的二館，民眾100元入內看書僅需100元，不限時數且可享館內飲料暢飲。

而由日本跨海來台灣展店的鳶屋書店 TSUTAYA BOOKSTORE，除了不停在台灣西部各都會城市的百貨公司拓點，也與房地產業者合作接待中心（美其名為跨界文化的生活場域），實則導入文青風格刺激買氣；而媒體人開設的青鳥書店，透過政府標案，結合地方創生概念發展獨特的書店風景，不只吸引起一票愛書友關注的眼神，也成功帶動社群口碑與聲量。

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