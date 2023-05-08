宜蘭／林美石磐步道山林健行 飽覽優美宜人風光景色

難得自家姊妹都有空檔，趁著假期安排好行程，舉辦一場久違的手足之旅。假日行駛國五雪隧堵車是正常，塞車是必然，大家各自安排出發的時間，相約《林美石磐步道》做為碰頭處。我們一行六大四小展開兩天一夜的宜蘭度假行，大夥登山健行這倒是第一次啊。

沒到登山口之前，我一直誤以為《林美石磐步道》我早早就蒐集完了，結果到了現場才發現自己搞了烏龍啊，其實之前走的是《五峰旗瀑布步道》！雖然同樣位於礁溪也都是沿著綠蔭山林緩緩健行，步道的總長度也都不到2公里，但錯把馮京當馬涼就是笨。

或許下次安排從《五峰旗瀑布步道》走到《林美石磐步道》就能加深印象吧。

《林美石磐步道》位於宜蘭礁溪林美村，係一低海拔亞熱帶溪谷峽谷地形，海拔約250至350公尺，原有數段溼滑起伏的溪床路面，以及一段30 公尺長的70 度岩壁坡，今已整建成舒適安全的行走空間，非常適合親子同行。

步道右入左出呈環狀排列，係早期民眾農作與民生用水的重要渠水道，它的名稱結合自所在地「林美」村，以及該步道的重點景觀「石磐」瀑布。（此段介紹文字擷取自林務局官網）

從步道口的指引牌循路前行約400公尺，先經過礁溪高爾夫球場的邊緣，沿途設有防護網（包含頭頂上方）避免被高爾球誤擊。人工整理的如茵草地雖然整齊漂亮，但我更嚮往前方樹林裡充滿生命力未經修整的野草。

路邊經過一處天然湖埤稱之「草湳湖」，設有水舞小路、森之徑、精靈的野餐露臺三個停留點。湖畔有條景觀木棧道可以就近欣賞山光水色，站在湖畔眺望遠山，自然景致倒影如畫，山林之美親近探訪更能感受滿滿的魅力。

繼續前行不久就可以抵達步道口前的廣場，一旁設有洗手間可以先行解放，或是於休憩區小坐片刻，再正式進入主要的步道健行路徑。右進左出的環狀路線，沿途設置幾座告示牌介紹說明，能更清楚所處環境眼前的過往典故。

這一條入門等級的登山步道，走走停停、拍照戲水，輕鬆完成的親子路線；沿路偶有小坡上下而行，道路平緩維護良好，經過數座木橋穿過小溪，整條步道都壟罩在綠蔭之下，夏日行走也不會直曝日曬，非常適合一家大小出外踏青的安排。

步道沿舊水圳整建，沿途的生態豐富，碰到好幾個假日出遊的家庭，父母和子女沿途閒聊，不時指著路旁的植物，當場在大自然教室授課。

沿途拿出手機取景，採光構圖、前後景深、遠近切換，就這樣短短的路程我可以花費2個小時以上沉浸悠遊。還好遊客不多，容我隨時停歇、自在拍照，山林溪流真是最佳的模特兒，隨時間流動、光線變化，呈現各式姿態美不勝收，就可惜我有眼無識各方大德，未能得知芳名。

路程平緩的森林系步道，老少咸宜的戶外健行路線，淙淙溪流聲迴響，偶見小型飛瀑和深潭，在太陽照射下顯得銀白，想要縱身一躍享受沁涼，就像當年那回走《大屯溪古道》時，我脫掉上衣只穿內褲就往沁涼的溪水走去，享受瀑布衝頂的的 SPA 按摩，但理智提醒我現在仍是初春啊。

▲ 心曠神怡的自然美景就在眼前

走到此處是《林美石磐步道》最陡峭的一段，沿著70度岩壁建造的鋼構鐵橋，全長30公尺，不過別被嚇到了，速度放緩腳步踩穩，拾級而上一點也不難。回望來時路，悠晃閒適的心情，此刻也完成了一大半路程。

走上最頂部的階梯就能看見石磐瀑布的英姿，白練流水一傾而下，落入底潭激起水氣氤氳的美景讓人著迷；堅硬的四稜砂岩被柔水刻畫出的峽谷風貌，讓此處有「宜蘭的小太魯閣」之美稱。

▲《林美石磐步道》最陡峭的一段

青山綠水步道行，帶著美麗的心情開心一整天。

穿梭於樹林下1.7公里的靜謐環狀健行步道，有茂盛的林蔭相伴，還有優美宜人的風光景色，用力吸取芬多精的能量，讓這一趟山林漫步不虛此行。

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