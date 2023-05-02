桃園／可飛鹿營區 邂逅麝香木的粉紫驚豔

車速維持40公里左右行駛在台七乙線，沿途紛紛禮讓重機車隊的假日巡禮，對向轉角處或是排水溝邊，不時可見聚精會神的攝影玩家，瞄準捕捉驚險的彎道壓車。這回選在羅馬公路旁的《可飛鹿營區》，想起上一次來附近《基拉耳露營區》正巧是疫情爆發前夕，返家後就看到新聞宣布 work from home「在家工作」政策。

在乍暖還寒的季節露營，免不了會上演與老天爺對賭的戲碼；裝備上車前腦海盤旋的是要帶焚火台還是電風扇，溫差10度的機會不是沒遇過，這趟是我最愛的草地營區，雖然少了雨棚的屏障就多了分濕帳的風險，既露之則安之，沒有在怕的啦（說完我的心仍在發抖）。

第四次來到羅馬公路旁的露營區，避免吵醒後座補眠的妻女，她們上午才「跑」完紙風車的路跑，我展現聽話貼心的溫柔駕駛，保持一輪10公里的安全限速；左轉右彎兼裡讓後車不知道經過多少回，終於抵達大漢溪畔河岸台地的露營️區。

才進入營區門口前，就能感覺營主用心的場地規劃、動線安排，營區內的設備都在水準之上，難怪不少網友給予五星級的評價。小木屋分2、4、6人（乾濕分離衛浴）、帳篷租借代搭（含氣墊床墊、床單、枕頭）、還有團體活動用的營火圍爐專用區，最值得讚許的是特別保留一大塊草坪，讓孩子們盡情追趕跑跳碰。

露營的民眾於門口報到確認後，專人引導至紮營的區域後，下完裝備上拖車送到營位，車子有專有的停車場，帳棚與車輛分離的設計我還挺喜歡的，雖然麻煩了點但保持距離更有戶外露營的氛圍。當順利扎完營帳後，照往例開始巡迴兩天一夜的周遭環境。

▲ 是不是很有 fu 的營區呢 分享 facebook

沿著營區路徑徐徐慢行，綠蔭草地一階階的區域，不少已搭好帳篷的露客，三五好友開心談笑，有的打起羽毛球、丟飛盤、吹泡泡，幾乎都是闔家親子行程。也有才蹣跚學步、東搖西晃的小小朋友，跟著家人一起享受戶外的洗禮。

一群群跑跳追逐的孩子笑嘻嘻經過身邊，手拿樹枝、毬果就往秘密基地奔去，這樣的童年時光最為美好。露營活動不僅沈浸大自然環境的自在，更是父母放空、孩子放鬆，兩全其美皆大歡喜的美好時刻。

露營的空檔除了吃吃喝喝之外，在營區內遊走觀察各家的配備也是很棒的樂趣；有一回在《水玉妮光》遇到露營客開了一台露營拖車，跟他閒聊後才知道他是新手首露，因為幼子仍在襁褓之年，所以就開著房車拉著拖車開上來了！人人皆知露營是個坑，但這位拔拔的入坑還真是義不容辭啊。

我從營本部二樓遠眺整個營區的美景，這時手中若有一台空拍機就能捕捉完整的景色了。最近幾次露營發現迪卡儂的充氣帳挺普遍的，也有不少一房一廳帳，偶而出現幾頂印地安帳棚，Naturehike 的外型設計也很動人，但初次看見 KingCamp 和 Ogawa 的品牌，但這種露營品牌大會師的景象我還是看看就好。

走近彎道忽然看見一簇簇粉紫花色的植物，在綠帶色系裡十分突出顯眼，上網一查原來這就是麝香木（又名「紅花到手香」）啊。才聽聞南投有處「麝香木秘境」的唯美景色，粉紫花海滿炸的盛開。看來以後櫻花、紫藤花、黃金風鈴木之後，麝香木就會成為遊客追捧的目標了。

近看這些毛茸茸小花可以聞到香氣清新的味道（類似薰衣草和薄荷），難怪會被用於香水，成長的高度約莫達 1~3 公尺，每年2至4月正是它的花期．這趟戶外行剛好新認識一種植物，也算是意外的收穫。

▲ 每年2 至4 月盛開的《麝香木》又名「紅花到手香」，成長的高度高可達3 公尺 分享 facebook

我們這趟三帳成行，走的是親子露營風，大人還在忙碌小孩們已經自行四處奔跑觀察地形，不時回來報告他們的最新發現；就連秘密基地都找了兩處，以防其他帳的孩子們攻佔，這回還不錯嘛，女兒馬上就跳過陌生彆扭階段直接融入情境。

露營的食物這次也有很大的嘗試，衝著免採買、免清洗，油、鹽、調味料通通都免的訴求，上網買了《Fami煮煮》，由於包裝內都是切好、洗好的食材，照著食譜配好比例的配方，依它的建議步驟就能輕鬆完成今晚零失敗的餐點。

雖然人妻露友這群娘子本來就有深厚的廚藝功夫，但出來露營本該放空享受才對，這個輕鬆備餐的方案獲得不錯的讚許。雖然不是熟食料理包，但戶外煮煮輕鬆上菜的理念，露營也能享受美食家的待遇。

入夜後的營區氣溫下降，我承認「帶電風扇捨棄焚火台」是我賭錯了，還好在哈比帳內喝酒祛寒、談笑風生也不至於覺得冷。上廁所時我隨手拍的幾張夜間風景，似乎不少帳棚前都放著電影；想起小時候的露天電影院，搬張椅子廣場集合，即便螢幕隨風搖擺畫面扭曲變形，我們這些小蘿蔔頭依舊看的津津有味！

是啊，那時候只有純真與單純的快樂，就算在家被家長罵、在學校被師長打，下課後還不是往福利社跑，就算口袋沒有半毛錢，同學慷慨大方的分食，既開懷又暢快的童年時光。

夜裡偶有跑山路的夜車呼嘯而過，臨公路太近是這邊唯一的缺點，若酒喝多一點或許竟能避免，因為打呼聲就能掩蓋引擎聲。隔天一早被太陽的熱情喚醒，難得這次露營我不到八點就起床，早起散步賞花望景，小朋友早就在草坪上玩起躲避球了。

煎蛋的吱吱聲、煮咖啡的香氣隔帳傳來，下方區域開始有人收帳，或許是要趕赴下一個行程吧。沒有選擇夜衝的壞處就是行程比較趕，若遇到營主不設限離開的時間，中午將食材盡數吃完再慢慢的撤退更顯優閒。

▲ 可飛鹿營區很適合親子露營

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