台南／北門《井仔脚瓦盤鹽田》的重啟人生

2003年希臘電影《香料共和國》提到「地球上有生命，生命需要食物，而鹽能讓食物更美味。食物和生命都要加鹽才會更有滋味。」鹽用對了地方，人生才有滋味。1818年開設的《井仔脚瓦盤鹽田》默默為我們提供畫龍點睛的味道，如同電影裡經營香料店的外公瓦西里，讓我們獲得「在生命裡加油添醋的啟發」。

擁有歷史悠久曬鹽製程的台南北門區，在海風鹹鹹陽光烈烈的鹹土地上討生活的鹽民，忍受風吹日曬靠天吃飯的辛勞艱苦，作家蔡素芬的長篇小說，滑落的《鹽田兒女》淚水，帶著淡淡的海腥味，深刻描繪那個時代背景下的濱海日常，兒女私情不容做主，猶如曝鹽曬鹽的日子，只有上蒼說的算。

這一片鹽份地帶的鹽業發展，始於荷蘭殖民，興於鄭成功跨海攻臺；因應清朝實施海禁政策的緣故，為求自立更生，陳永華將軍改善荷蘭人煎鹽苦澀難堪的製鹽技法，修築鹽埕，潑海水為鹵，改煎為曬，這種引進海水以日光曬鹽方式產製晶鹽，一直到民國91年關閉曬鹽場為址。

記得多年前曾經在台南七股61縣道附近，看見一座專為觀光客準備的鹽山，不少遊覽車一輛接一輛而來，當我走近後發現鹽山的真面目，不是風景明信片上雪白的鹽，而是充滿匠味與髒汙的假鹽，停留不久上完廁所就敗興而歸。

這次接受達人推薦來到井仔腳鹽田，不僅進入時光隧道，融入電視劇畫面，方格完整一落落的白鹽就堆在眼前。二話不說進入鹽場拿起鹽耙，挑起扁擔，親自體驗採收粗鹽的過程。陽光正烈，沒有多久決定放棄了人體曝曬，畢竟這是講究專業的時代，觀光客蜻蜓點水到此一遊，有些事情點到為止，也算是走了一趟「微體驗」之旅。

行走鹽埕旁長約200公尺的紅磚步道，欣賞雲嘉南濱海國家風景區管理處打造，由住在井仔腳庄內的退休校長、知名文史工作者黃文博所倡議的「鹽埕詩路」，更有18位在地台語詩人寫下的18首詩作，包括《鹽埕思親》、《鹹的臺灣》、《鹽埕心情》……等，在每一首詩作裡感受走過的歲月，也意會詞句中的含意。

這條文學步道營造北門井仔腳的另類風景，後來google才明白，原來北門鹽份地帶文學在台灣文學發展史占有重要地位。《鹽分地帶文學》流露出一份鹹、澀、苦等滋味，帶著濃烈的鹽分情調，充分反映出本土濃厚的鹽鄉風情。

《井仔脚鹽埕詩路》碑文上的文字：

「井仔脚鹽埕開設佇1818年，是瀨東鹽埕的第三代，嘛是臺灣上蓋古早的瓦盤鹽埕，2001年停曝了後，變身做觀光鹽埕，換了身分嘛換了性命，為此，特別邀請18位在地臺語詩人，用無仝款的心情，寫出鹽埕的鹹酸苦汫，予逐家感受，予逐家數念。」

這處北門第一座鹽田舊稱瀨東鹽場，也是現存最古老的瓦盤鹽田遺址，為臺灣製鹽總廠在臺灣所設的六大鹽場之一。瀨東鹽場共歷經兩次遷徙，直到遷至北門井仔腳鹽田，是為第三代瀨東鹽場。

鹽民為邀免粗鹽和士壤相黏，以敲碎的瓦盤而成的碎片，以人工拼貼方式鋪設在鹽田的結晶池內，便於採收更潔淨的粗鹽。光復後民國41年（1052年）井仔腳鹽田的鹽墾改為僱曬制，鹽民生活得以安定保障，是臺灣瓦盤鹽田僱曬制的先例。

土地與人的關係總有信仰作為寄託，一年一度的「鯤鯓王平安鹽祭」是當地盛事，祈福順遂的加持祭典，往往具有文化意義的傳承。當時閱讀蔡素芬作品《鹽田兒女》，小說提到村裡熱鬧廟會活動的情節，或許就是以此彰顯生活不易的困境，仍要保有樂天知命的性格，才能有生生不息的未來。

對於這片風土曾經餵養的後代子民，源自於對土地深厚的感情，感佩老祖宗艱困辛勞的付出，獻上一份誠敬的回饋之意，認養《井仔腳瓦盤鹽田》的永續，戀戀鹽田，悠悠情深，這份至誠的心意願鹹土地的歲月，永遠豐富我們的精神。

全臺灣唯一僅存還在生產日曬海鹽的鹽田，吸引不少遊客前來一睹風采，重鹽分濱海之地，農作物種植不易，只能與天爭地以鹽為業。一旁有幾位攝影愛好者正在捕捉鹽民的工作身影，看著天光逐漸變化，想到鹽田夕照的落日美景，對辛勞刻苦的鹽民來說，這是日曬勞動整天後稍作歇息的時刻。

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