桃園／超夯新景點中庄吊橋 連結中庄調整池與山豬湖生態園區

桃園大溪有新的旅遊景點，橫跨大漢溪的《中庄吊橋》全長約419公尺、寬2.5公尺，全程為無障礙步道，提供行人與自行車通行，目前是全台最長的懸索式吊橋。串連隔大漢溪相望左岸的中庄與右岸的月眉，兩端的通行不僅往來便利，更能帶動未來觀光的新旅遊路線。

中庄吊橋

由空拍圖可以清晰見到這座新啟用吊橋的周邊環境，溪流蜿蜒的綠帶河岸，調整池和大漢溪的藍，襯托白色的吊橋更顯偉岸，站在橋上即可360度全視角欣賞美麗的風景。

不同於其他吊橋的安全裝置，中庄吊橋兩頭旁的入口處皆有LED跑馬燈，提供民眾了解目前橋上人數、風速（公尺／秒）等動態資訊；中庄吊橋的橋面中間採鏤空鐵網的設計，左右兩端各有14根鋼索緊緊鎖在基座。

這趟初次造訪中庄吊橋，行走於橋上散步時，遊客們有默契地分左右分向而行，但我心想中間怎麼沒有採強化玻璃材料的透明步道，膽大的人可以更清楚觀望大漢溪，一窺橋下的河床風光，有懼高現象者於兩旁緩緩慢行，如同一樣跨越大漢溪連結板橋與新莊的新月橋（全國最長的雙跨距鋼拱橋）設計。

位在左岸的中庄設置一座遊客停車場，約700格小客車及12格大客車停車位空間，方便開車前來中庄吊橋賞景的民眾停放，若是沿大漢溪左岸騎自行車而來的民眾，更能細細欣賞吊橋各種角度的美。

中庄調整池

根據石門水庫官網的資料，《中庄調整池》位於水庫下游約12公里的大漢溪左側廢河道，由大漢溪設攔河堰引水。平日調整池蓄滿，發揮備援供水功能作為板新及大湳給水廠之自來水源，為國內第一座以水資源供應為標的之「平地水庫」。

中庄調整池總面積87公頃，環繞一圈約3500公尺，不論是快走、騎車、慢跑和散步，都是不錯的休閒選擇。位於吊橋附近的景觀平台，可惜正在維修期間不對外開放，不然站在延伸的池水邊際拍照留影，不是帥哥就是靚女。

環中庄調整池的道路為單向行駛，倚靠池畔欄杆望向碧藍水波，水鳥於低空迴旋尋找獵物，心曠神怡的遼闊景象令人舒心。但由於這裡屬於水質水量保護區，禁止釣魚和所有污染水源的活動，若能仿造二重疏洪道微風運河開放水上活動，讓民眾體驗風浪板、獨木舟及立式划槳等還挺適合的。

附近的景觀土丘由挖掘中庄調整池的廢土推積墊高而成，並於2022年重新整頓完成後開放，擁有一望無際的無敵大草坪，適合全家大小一起跑跳追逐放風箏，很期待桃園風箏節的再次來臨，讓寶貝女兒欣賞天空放飛各式千奇百怪的風箏。

土丘下方增設的兒童遊戲場已經完工，遊樂器材設施有彈跳床、沙坑、盪鞦韆、原木攀爬架與長距離的磨石子溜滑梯，正好讓小朋友盡情玩耍釋放精力；一旁的廁所外觀新穎色彩鮮豔，很適合親子共度愉快的整個下午。

山豬湖生態親水園區

通常遊客會先在大漢溪右岸的月眉濕地觀賞落雨松，再往下順遊豐富自然景觀的山豬湖生態親水園區（前身為非法佔用大漢溪河川區域之私人主題樂園），若適逢6、7月來訪沿荷花池旁的木棧道漫步，晨昏晴雨皆有不同風貌，為桃園大溪的絕佳賞荷秘境之一。

邁入第10年的2022年《桃園地景節》選定大溪河濱公園舉辦，日本藝術家小林響作品《超日常風景》，特別將山豬湖生態親水公園以不同的裝置帶出不同區域的重點。現在前往山豬湖生態親水園區一遊，還可以看見藝術家部分的創作作品。

環境整治後的山豬湖生態親水園區，有大草原、池畔水岸、木步道、綠蔭帶，之前曾經帶女兒來始練習跳繩，也有情侶、夫妻攜手慢行，沿途也有設置休憩座椅，推薦家人好友一起親近大自然。

▲ 山豬湖生態親水園區地圖

地圖上標示位開放的區域正在大興土木，從中庄吊橋上看到圍籬內的工程，可以預見未來更遼闊的景觀，大漢溪右岸將會增加新的網美打卡熱點。

周邊旅遊景點

中庄吊橋周邊有許多旅遊休閒景點，歷史人文、自然生態、季節風貌、休閒運動，遠一點的行程還能串聯古道健行，非常適合度過愜意的偷閒時光。

▲ 中庄吊橋周邊的旅遊休閒景點

#地圖車票

【延伸閱讀】桃園／國片場景十一份觀光文化園區 感受時光駐足的痕跡

【更多文章】NOWA 50+ 的風景 Blog

歡迎追蹤【NOWA 50+ 的風景】的 FB 粉專與我互動唷！