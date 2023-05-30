彰化／豐盛小旅行！田中賞九重葛花牆、夫妻樹，北斗吃高麗菜飯、肉圓

九重葛雖原產於南美洲，但入境台灣後，已被馴化成相當親民的植物，每每居家庭院、牆角、校園、公園都可瞧見九重葛的存在。

不僅如此，高超的基改技術，更讓葉片有常綠與斑葉變化，花色則更是豐富，同時也將花期調控至全年都可見其開花。

田中鎮這條九重葛花卉廊道，位在斗中路一段與梅洲街路口，全長約200多公尺。適逢花季，不僅是在地居民激賞，也成為追花一族的明星。

花牆設立在路邊，沒有特定門牌號，這是一個可以導航的參照。

盛開的花朵，挺立在約5米高的棚架上，吸睛又壯觀。

盡頭T字路，每天車潮甚多，是通往北斗、田尾重要道路。

賞花後，我們繞到田中鎮三塊厝，拜訪一處農地重劃後擴建的老樹公園。

農地重劃工程紀念碑，見證生活在藍天、白雲、綠樹下，人們安居樂業的好風光。

二棵年逾百歲的老茄苳樹，由於較為高大的一棵，從未見其開花結果，民眾遂以夫妻樹美稱這對百歲樹瑞。

夫妻樹榮登彰化珍貴老樹榜，躋身受保護樹木。

樹大好遮蔭，蔭處好乘涼；老樹公園還有好幾座大小涼亭、石桌、座椅，在此休憩不但可欣賞真正的田園風光，鳥叫蟲鳴的自在與安詳，讓人喝口茶或咖啡，都覺得更加甘味。

用心規劃的庭園造景，讓老樹公園成為當地人休閒重要場所，近年也是遊客追逐的景點，儼然成為三民社區代言地標。

地好則水清，水清則魚現；悠遊的群魚，更能讓在地人充滿幸福感，也讓遊客享受片刻的悠閒。

老樹公園裡除了滿園茄苳，還種植杜鵑、黃梔花、矮仙丹、薑荷花、睡蓮等四季花卉，滿足視覺享受之外，陣陣花香撲鼻，更為公園加分不少。

導航田中鎮斗中路2段轉604巷可抵達，欣賞隨著季節變化而有不同樣貌的老樹、田園風貌。

近午時分，直接驅車前往鄰鎮北斗。為了品嘗美食，車位再難找，也是要頂著烈陽，停車、步行，終於來到了美食攤前。

宮前阿美姊高麗菜飯，內用與外帶滿滿都是客，好不容易等到爐前的小位置。

就是下飯的美食，可以一碗接一碗，即使旁邊是道路反射的熱度、即使是汽車硬是要違規停靠攤前，又不熄火的熱度、即使爐架一直加溫著的熱度，我還是吃得心滿意足！

這是北斗奠安宮媽祖盃-2023年，第七屆全國花燈彩繪大賽的展覽作品，本來只是穿越奠安宮美食街，要步行到停車處，誰知？又被誘惑了！

來到這裡，怎能放過好吃的北斗肉圓？即使剛剛已經填飽肚子，還是可以再騰出個位置來的啦！