彰化／員林蜀葵花季記趣 花團錦簇、熱鬧又喜氣

彰化縣營造了十大賞花祕境，「員林蜀葵花季」便是其一。開辦九年來，為了讓土地修養生息，員林市公所用心規劃，在西區運動公園與南區公園輪流舉辦蜀葵花季。

隨著小仙女的魔法棒，進入繽紛的蜀葵林園；欣賞蝶舞翩翩、花兒笑臉盈盈，不自覺地也就跟著開開心心。

今年從清明連假開園，預計花期到四月底。占地約8分地，種植約2.5萬株蜀葵花，每株花都超過2公尺。在陽光普照之下，連背影處的花朵身影，都能清楚入鏡。

猶如花海迷宮的中心點，圍著這個主標題，賞葵之路可以四通八達形容，今年的動線又升級，不但道路寬敞，鋪墊下的泥土塊也整得很平坦，走起路來沒有坎坎坷坷及惴惴不安的感覺，可以專心的追蝶、拍花。

蜀葵是多年生草本植物，莖直立，高度約一至二公尺以上。所以種植其他較其矮小的植物，形成錯落與高低差美感，增添不少拍照樂趣。

比較不喜歡拍著拍著看到政治人物的人形立牌，擺放在花海之中，感覺有些突兀，與美美的花叢頗為違和。

蜀葵又稱一丈紅，顧名思義是種高大型植物，但因隸屬草本，莖幹本身較為脆弱，花期又在多雨的春天，所以通常要用架子支撐，除了防止折斷，更能增加莖桿的挺直度，花朵也就開得更加自信與美艷了。

雖是一丈『紅』，但其花色變化，已臻至魔術師境界，多彩的顏色，令人目不暇給。

這一款花色，拍起來也很吸睛。

偌大的園區，逛累了嗎？這裡也安排了休閒座椅，但是豔陽高照之下，大家都選擇在這裡當網美，卻不想多待一會兒。

園區裡，還布置著今年員林燈會主燈「員林旺兔美」，以及其他兔年燈飾，在花季期間，每晚點燈到晚上9點。

微熱山丘的假日廣場很熱鬧。

時間許可的遊客，便可在白天欣賞蜀葵花海，再到周邊如百果山、微熱山丘、微光森林、藤山步道等等，休閒運動兼品嘗美食，晚上再繞回來欣賞花海中的燈海。

再為藍天下的花團錦簇，留下熱鬧又喜氣的美景，明年再恭逢盛會。