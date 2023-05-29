彰化／二水鄉花旗木鐵道 怎麼拍都美！

台灣的春天在1989年以後，花藝界多了一種迷人、清爽、愉快、開朗的色彩：花旗木。花旗木原本生長在泰國，被視為一種可以實現願望的吉祥樹；尚有「泰國櫻花」的別稱。來到台灣，一說因其花朵盛開時，有如花旗飄揚之姿，故以「花旗木」命名。

英文俗名是Pink shower tree粉紅陣雨樹，與其近親阿勃勒的黃金雨，在花色、花型、花量上，同樣傲視花花界，佔據人們關愛的眼神與手中的快門。

樹梢花語浪漫如詩，地面笑聲歡唱如樂。見花旗逢春羽葉垂簾，篩落豔陽掩映粉紅顏。

花神為藍天勾勒出最美的花鈿；巧妝搭配精編花冠，一襲藍衫被點綴得文雅風趣。

堆積的木頭雖已破腐，但仍可窺見先人開墾的腳步，鐵道原本是通往南投重要木材集散地車埕。日據時代曾開設埔里至車埕的輕便車鐵道，進而拓寬車埕到二水的七分車鐵道匯入西部幹線，成為集集鐵路支線。

樹幹上釘掛一張火車經過時刻表，但只是提供火車經過時刻，提醒遊客拍照打卡時間，增添旅遊趣味，並不能靠站。

火車是真的有運輸旅客及貨物功能的列車，除非天災、人禍，否則不能誤點的！從聽到遠處的鳴笛，大家無不緊張的喬好位置，深怕錯失為花旗木與火車留下合影的鏡頭。

來不及、拍不好、被擋到……，一直聽到耳邊有位女士在碎碎念：「為什麼開這麼快？」、「不就要放慢讓人家拍照嗎？」、「火車開那麼快，叫人家怎麼來得及照？」唉，火車不是為遊客設置的，好嗎？

當火車行駛過鏡頭前，當鏡頭依依不捨地繼續捕捉遠離的火車尾巴，花旗木一直是最稱心的角色，時而是最佳主角，時而又退居配角，將美景延伸到最遠的那個點！

欣賞美景的同時，聽聽藝人彈著吉他，唱著歌；路邊的攤販賣著美食與飲品；還有很天然的蜜餞。山裡人訴說著依山傍水的故事，山外人享受著好山、好水、好人情的優閒時光！

距離鐵道旁這個欣賞點約莫2分鐘路程，還有一個二水鄉每每辦理大型活動的戶外場所：水心之初大草原。

草原雖稱不上一望無際，但仍可遠眺八卦山脈，時不時還有火車經過，草原上還有馬車與造型綿羊，非常好拍，當然少不了花旗木襯映，讓鏡頭下的顏色，恰如其分地演繹著春天風光無限好。

跨過道路，另一邊的景色很貼近日本風，特別是日本的櫻花與寶塔相搭的那種氛圍。這兒恰巧有一座塔與一片花旗木，攜手成為大家手中相機的最佳搶鏡拍檔。

國人重視休閒活動，各地陸續如雨後春筍般的，營造出官方的或私人的景觀，而處處相互爭輝以吸引人潮的特色，也是令人叫絕；特別是以花海為主題的活動，更是容易吸引人潮聚集。如蜀葵、向日葵、薰衣草、九重葛、木棉、櫻花、海芋等等不一而足！喜愛自由行、逍遙遊的大眾，都能幸福的享受到四季的花海浸潤！

花旗木花訊：

三月初登場，花期約為45天至兩個月，追花者可參考台北圓山園區、后里泰安鐵道、彰化源泉國小、竹崎親水公園及阿拉伯的粉紅村、仁德滯洪池及西港金砂花旗木步道、高雄獅子頭水圳驛站及天台山神威道場、台27甲公路旁、屏東德協國小及新埤綜合休閒公園，幾處量多也較為集中的壯觀美景。

車訊：

花旗木鐵道賞花，記得停靠專用停車場，假日人多也可停在對面路旁。千萬別停在賞花護欄這邊，因為拍照時，很煞風景的！

水心之初大草原也有停車場。

文by香蕉＆蒔緣邊遊邊記