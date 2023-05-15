2023「花傳藝承」台日師生聯展．開幕式側記

師生緣份的傳承，不只是授業解惑的積累，更重要的是從師範身上學到及得到的氣度與從容。

我感覺到溫馨與珍惜的氣氛瀰漫現場，尤其在動盪世界的疫情之後，連我這個旁觀者都為此動容，身為「池坊」華道的一份子，現場各位老師們內心之激動不言可喻。

說來真是一段難得的緣份，十年前，我在台南長榮大學見到了生平第一次的華道與書道聯展，不想十年後，我竟又與黑嘉莉來到長榮大學、再次親眼見到熊本「池坊」華道總華督－－三宅一華老師以及大師風範的華道作品。

開幕儀式於四月十日上午十點準時開始，首先由長榮大學應用日文系學生化身為文化小天使，現場帶來一段迎賓舞蹈，搭配的日本傳統歌曲雖然我沒聽過，可透過學生們看似簡單、實則很需要韻律的動作，自在地傳遞出歡迎貴賓的喜悅。

現場的貴賓除了遠從日本過來的熊本「池坊」華道總華督三宅一華老師，長榮大學黃仁村董事長以及李泳龍校長都蒞臨現場，去年才剛落成的長榮堂實在是非常適合舉辦這種展覽的空間，竹構建築讓本來就相當典雅的華道增添悠長氣息，在寬敞環境裡的華道作品更有伸展的意境，幸芬副教授的書道作品更襯托出最佳意象。

長榮大學李泳龍校長致詞

迎賓舞讓現場與會來賓都很驚喜，三宅一華老師致詞時也特別提到這次的台日華道與書道交流，乃應他在熊本的台灣弟子們邀請而來，上次來台辦展已是十年前，其實沒想到還會有機會為了華道再來長榮大學，黃董事長與李校長相繼歡迎三宅老師的到來，更期盼這次的展覽能讓台日的文化交流架起更穩固的橋樑。

長榮大學長榮堂

2023「花傳藝承」台日師生聯展開幕式

疫情後的世界，很需要這樣的悠揚氣質。

熊本「池坊」華道總華督三宅一華老師致詞

2023「花傳藝承」台日師生聯展開幕式

華道與書道交織的氣息

2023「花傳藝承」台日師生聯展

長榮堂的環境令人感覺放鬆，現場不但有三宅一華老師的華道作品，三宅老師的弟子們也端出看家本領，「池坊」華道在台灣或許還沒給太多人知曉，可是現場看過插花作品的人肯定都會留下深刻印象，尤其是各位老師自由花的展出，蘊含著奔放的生命旋律。

2023「花傳藝承」台日師生聯展

2023「花傳藝承」台日師生聯展

2023「花傳藝承」台日師生聯展

大師的作品當然值得細細品味，如一件生花，簡單幾筆枝葉立刻就如妙筆生花。

三宅一華老師作品

三宅一華老師作品

現場不但能欣賞到「池坊」總華督的寫意，大師弟子的作品也很有味道與意境，如東吳大學雲莊副教授的作品，只要一進門眼睛一定會注意到其大氣之作；又如長榮大學薇蘋助理教授的作品「自由花『万華鏡』」，這是我最喜歡的一件，圓弧內的花卉呈現出圓滿又豐富的視覺感受，滿天星悄悄地穿出圓弧之外，竟有一種重生的契機。

薇蘋助理教授作品：自由花「万華鏡」

雲莊副教授作品

2023「花傳藝承」台日師生聯展

這場展覽不只有「池坊」華道的呈現，書道是現場最華麗的點綴。

幸芬副教授書道作品

幸芬副教授的書法作品我從十年前就拜服不已，今天再次於現場欣賞，還是邊看邊嘴角上揚，那是能讓人沉浸在墨跡底下的愉悅，長榮堂入口處有兩幅顯眼的「絆」，周圍還有其他書道作品呈現，我最有感覺的是「姿」這一幅，下方的女字部甚有灑脫之感，結合字義很有風範。

幸芬副教授書道作品

幸芬副教授書道作品

幸芬副教授書道作品

說來慚愧，十年前曾說過要是有機會真想好好學一學書法，匆匆過了十年，我卻連一枝毛筆都還沒拿起來過，歲月如梭雖是可怕的，更可怕的是一直不去成就的事，相較之下，十年前、甚至更久之前就浸淫在華道與書道世界裡的各位老師，真心敬佩。

簽名簿

2023「花傳藝承」台日師生聯展

2023「花傳藝承」台日師生聯展，自四月十日起至十二日，假台南長榮大學校門口旁的長榮堂對外開放免費展出，展期之所以這番短促，乃因應鮮花最嬌貴的呼吸、只允限定三日展出，對於喜好日本華道（花道）與書道的同好來說，絕對是難能可貴的親近機會。

2023「花傳藝承」台日師生聯展

2023「花傳藝承」台日師生聯展

2023「花傳藝承」台日師生聯展

2023「花傳藝承」台日師生聯展

花與書的交織，傳承更綿長的師生情誼，安靜的力量莫過於此，不滅的羈絆正是如此。

2023「花傳藝承」台日師生聯展

2023「花傳藝承」台日師生聯展

－2023「花傳藝承」台日師生聯展－

展出地點：長榮大學「長榮堂」

展出地址：台南市歸仁區長大路1號

展出日期：2023.04.10（AM 10:00） - 2023.04.12（PM 3:00）