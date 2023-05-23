花蓮／北回歸線標誌公園 感受趣味橫生人文旅遊景觀

結束台東之旅，繼續往花蓮前進，從海岸線走入山線中途經過了北回歸線標誌公園，臺灣有三座的北回歸線標誌，其中花蓮縣就有兩座，嘉義縣有一座，是熱帶和亞熱帶的分界限，北回歸線即是北緯23.5度線，也是太陽在北半球直射的最遠位置，每年6月22日夏至當天，太陽會直射北回歸線。

瑞穗的北回歸線標誌公園，設立於西元1933年，原址在瑞穗火車站西側，因為東線鐵路拓寬工程，1981年才遷移到舞鶴臺地現址，據說，北回歸線通過的位置，並不在這座標誌公園，而是在現址南邊兩公里處。

潔白的地標坐擁海岸山脈與太平洋的美景，吸引遊客來此拍照、休憩，查閱資料知道這座北回歸線，象徵著熱帶以及亞熱帶的分界點，最明顯的就是台灣北回歸線以南主要種植的作物，為熱帶的鳳梨以及釋迦，以北主要的作物就是溫帶作物茶以及水稻，而夏至中午時陽光會正好射入北回歸線標中，經過除了來此拍照做個紀念，也閱讀解說牌瞭解四季的奧妙！

台東除了釋迦外東河包子也是赫赫有名，經過停下車門庭若市，看到食慾大開，口感好，皮Q彈鮮美多汁，買了一些充當午餐吃到嘴裡特別的可口。

經過舞鶴附近還有一些非常值得一遊的地方，公主咖啡舞鶴茶園是一個絕佳的地方，在探索瑞穗的同時品嚐當地的紅茶和咖啡。

公主咖啡舞鶴茶園是一個歷史悠久的茶園，也是台灣最古老的茶園之一，種植著各種不同的茶樹品種。茶園裡還有一個茶文化博物館，讓您可以了解更多關於茶文化的知識。

當遊覽公主咖啡舞鶴茶園時，您還可以品嚐到當地出產的紅茶之外，公主咖啡也是當地非常著名的特產之一，公主咖啡是台灣北回歸線上唯一的咖啡豆產區，因為這裡的氣候和土壤非常適合咖啡豆的種植，這種咖啡豆因為稀有，品質極佳，被稱為台灣的珍貴寶石。

公主咖啡舞鶴茶園除了販售茶、咖啡產品外，也提供體驗活動，可採咖啡揉撚咖啡葉，提升整株咖啡樹的價值。

花蓮瑞穗特產咖啡、紅茶舞鶴茶園公主咖啡是當的觀光茶園，園區內種植百年咖啡樹，也能品嚐自家栽種的「有機咖啡」以及廣受好評的「蜜香紅茶」，店內不僅有賣茶葉，也有賣咖啡豆，如果想當場品嚐他們的咖啡或紅茶。

公主咖啡的生產過程非常講究，每一顆咖啡豆都必須經過手工採摘、去殼、發酵、曬乾等多個步驟，才能釀造出一杯優質的公主咖啡。由於其口感獨特，風味濃郁，讓人回味無窮，因此在當地非常受到大家的喜愛。

茶園景觀外公主咖啡和紅茶是瑞穗當地非常著名的咖啡館，這裡的紅茶以口感清香，回甘悠長而著稱，公主咖啡和紅茶的蛋糕也非常出名，尤其是草莓蛋糕，口感鮮美。

瑞穗鄉位於北回歸線附近，被中央山脈和海岸山脈包圍的縱谷，水氣豐富適合咖啡與茶的生長，1930年代瑞穗曾種有數百公頃的咖啡園，由日本人設立「住田株式會社」行銷至日本提供天皇飲用，戰後舞鶴咖啡漸漸沒落，直到古坑咖啡興起，舞鶴居民才開始利用田間的老欉種植咖啡。

此外，在茶園內還有茶葉和咖啡的專賣店，遊客可以購買當地特產的茶葉和公主咖啡，帶回家中品嚐，也可以作為送禮的佳品。

舞鶴茶園的茶葉和公主咖啡都是非常值得推薦的當地特色美食，來到瑞穗，絕對不能錯過這個特別的體驗。

瑞穗的北回歸線標誌北回歸線標誌是一種人文建築景觀的特色和附近的環境，到舞鶴豈有不喝茶和咖啡的道理，瑞穗的北回歸線標誌公園和附近的公主咖啡和紅茶都有著獨特的景觀和美食，非常值得一遊。

北回歸線標誌是一種人文建築景觀，為這條看不見的假想線，建立標誌可以使人們能夠直觀地感受到北回歸線的客觀實體，感覺到這條緯線的存在，它對天文、地理、土壤、生物、氣候的科學研究具有重要的意義。窺陽孔下睹驕陽，可真正領會到地球斜著身子在黃道十二宮之間轉動，太陽直射在南北回歸線之間擺動的大自然奧秘。

巨大茶壺造型的裝置藝術，走到北回歸線標誌與茶壺裝置藝術合影留念，標誌也是熱帶與溫帶的分界線，站在這裡，可以一隻腳踩在熱帶上，另一隻腳踩在溫帶上。

瑞穗的北回歸線標誌開闊視野，北回歸線標誌公園內，辟設有日晷，周邊則有四種代表中國傳統觀測天象的動物，即蒼龍、白虎、朱雀和玄武，一般稱「四象」，而在公園兩側沿坡而建的長回廊，則有天象和四時節氣等解說資料，台灣一共有三個北回歸線標，分別在嘉義水上鄉、花蓮舞鶴臺地、豐濱鄉，而這座北回歸線標碑位於台11線70.5公里處。

來到花蓮可以徜徉大海、深入大山，也可以追尋北回歸線落腳處，來一趟專屬北回歸線的輕旅行！

瑞穗北回歸線瑞穗的北回歸線標誌公園是一個非常受歡迎的旅遊景點，因為它有著獨特的景觀和文化特色值得一遊標誌公園唯的北回歸線標誌，讓人可以在這裡親身體驗到赤道線的存在感。

每年僅有的一次正射太陽光穿過的位置，表明太陽此時已經達到北半球的最北點，以後太陽將向南回歸，我們的秋天、冬天、春天也將逐漸到來，四季輪回。

夏至日遊人也可以在公園這裡領略到立竿無影，人影相映的景觀，北回歸線標誌也驗證了太陽是繞著地球自轉的。

公園周圍環繞著青山綠水，風景優美，尤其是秋季時節，可以欣賞到楓紅的美景，公園內設有原住民文化館，介紹花蓮地區的原住民文化和歷史，遊畢就在附近的嚐嚐當地風味的農產品風味餐。

花蓮很鄉土，不只是地圖上的一個城市，當地人那種閑散隨意的生活態度，在地風味更是美味，山珍野味也就在小店開吃，美味小吃留住春遊東台灣的美好記憶。

台東幾天這趟旅程除了玩樂，當然晚飯中喝喝酒的作用不只在於恰到好處的菜餚，而在於有歡樂活躍氣氛，喝酒，也是在喝環境，吃氣氛，在白酒和遊伴之間起到融合的歡樂作用。

在舞鶴遊客不僅可以品嚐到當地的特產茶葉和公主咖啡，還可以欣賞到茶園的美景和欣賞採茶的過程。在茶園內，有專業的茶葉解說師會帶領遊客了解茶葉的生長環境、種植過程和製茶工藝等相關知識，讓遊客更加深入地了解茶葉的世界。

如果你正在計畫探索台灣的東海岸，那麼瑞穗的北回歸線標誌公園絕對是一個值得一遊的地方，這座人文建築（景觀）的特色，除了拍照留念之外，您也可以在這裡看到代表中國傳統觀測天象的四種動物，即蒼龍、白虎、朱雀和玄武。周圍還有天象和四季節氣等解說資料，可以讓您更加瞭解這座北回歸線標誌的意義。以及附近的自然環境，絕對會令您驚嘆。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康