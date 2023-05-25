台北／指南宮欣賞建築學習養生智慧 來趟邁向幸福的朝聖之旅

不是每個神仙都是虛構的，至少呂洞賓不是，因為《全唐詩》有收錄他的詩篇約二百多首。

有天下第一靈山美譽的指南宮，不僅是具代表性的宗教百景，也是有知名度的觀光勝地，雖然屬於道釋儒三教合一的宗教團體，但整座殿堂的中心始終都圍繞著呂洞賓的精神和事蹟，名稱也是基於「呂恩主（呂祖）在天庭居於南宮」、「濟世度人必須要指南針」，才建號為「指南宮」，所以要充分享受一趟完美的朝聖之旅，絕對要從認識這位最負盛名的活神仙開始。

山不在高有仙則名、水不在深有龍則靈

身為八仙中點閱率最高的代表人物，圍繞著於呂祖的傳說總是最多，例如黃粱一夢、點石成金等，這些家喻戶曉的的故事，雖然造就了他的廣為人知，但傳奇色彩的背後，也可能隱藏著我們忽略的重要價值，著名學者南懷瑾先生以「革命神仙」來褒獎呂洞賓，並且與「文起八代之衰」的韓文公相提並論，主要就是讚揚他推廣內丹為道教帶來的傑出貢獻。

別以為呂祖的知名度只侷限在華人世界，心理學鼻祖卡爾·榮格曾為德文版《太乙金華宗旨》作序，這是一本關於道教內丹修練的經典，相傳是呂洞賓所著，榮格不只一次在公開場合感謝這本書為他帶來的深刻啟發，足以說明呂祖和道教內丹對世界帶來的正面力量，雖然像這種「牆裡開花牆外香」的情況，容易讓人感到揪心不捨，但往好處看的話，至少證明呂洞賓和道教的影響力是沒有語言隔閡全球共通的，一旦清楚這點，欣賞台北指南宮的角度將會更為寬廣。

到台北指南宮最推薦的交通方式就是搭乘貓纜，雖然開車搭車都可以，但貓纜就是特色，加上指南宮站旁的「十二生肖教育園區」是熱門打卡景點，漫步於園區步道及木質棧道，除了可以體驗「打開五官、釋放五感」的大自然療癒，還可以享受十二生肖的尋寶樂趣，一路來到最高點的情人聖地，有暗牽紅線的月老，也有可愛的月娘筊杯椅。

在幸福亭內遠眺101大樓，許下願望的同時敲響幸福鐘，之後再到宮內參拜感謝神明並且祈求圓滿順利，這是廟方精心規劃的「先祈福、後感恩」旅程，充分將宗教與觀光完美結合，旅遊的同時也可以讓人放鬆身心，是不是很棒。

「迎仙亭」水池內的金龍獻瑞是一大亮點，龍身被3,600片鱗片包覆，由專家純手工打造，耗時一年才建成，相傳這頭五爪金龍在天界是玉皇大帝的坐騎，被民間視為祈雨驅邪的神靈，是高貴與尊榮的象徵，也是幸運和成功的標誌，每當口吐噴泉時，澤被蒼生的美好寓意便隨著泉水從天而降，深深地灑落在著現場每位訪客的心坎裡。

置身其間彷彿是在天庭宮闕，內心感受妙不可言

沿著「通天大道」前行很快就會來到「凌霄寶殿」，這是指南宮最高的殿宇，全部都是由鋼筋水泥所建造而成，不同於傳統的大木作建築，寶殿本身所散發出的不凡氣質，似乎透漏著這絕對是出自大師之手，原來這是由執臺灣宮殿建築牛耳的李重耀建築師規劃。

他的一生就等於是一部台灣建築史，堪稱人間國寶，不僅一生獲獎無數，更是台灣首位得到「全球公益聯盟榮譽勛章」的傑出人士，美國總統甘乃迪、英國首相邱吉爾、以及德蕾莎修女等知名人士，都曾經獲此殊榮，據說當年完工的時候，還有大學建築系的教授帶領學生前來觀摩。

「太歲寶殿」可說是最讓人印象深刻的地方，殿堂空間瀰漫一股莊嚴神聖氛圍，星空、雲彩、龍首的組合，搭配不同亮光和明暗設計，讓人置身其間彷彿是在天庭宮闕，內心感受妙不可言，難怪這裡被譽為天下第一光彩的太歲神殿，殿內六十位太歲星君，光鮮耀眼，每位均以獨特的立姿呈現，來到這裡絕對要找到相應的太歲星君，請祂為你照亮屬於自己的光明前程。

純陽寶殿自建廟以來，歷經數度整修，目前是三層樓建築，格局則是奠基於當時台灣傳統建築界之大師－陳應彬，他在臺灣寺廟建築發展史上占有一席之地，主要作品除了木柵指南宮外，還有北港朝天宮、大龍峒保安宮、桃園景福宮、先嗇宮、劍潭古寺等，一樓正殿供奉的是呂洞賓仙祖，上方懸有「天下第一靈山」題匾，寶殿正後方有一尊青斗石雕成的山龍龍頭，為鎮山的山神，這在其它的廟宇少有見到，寶殿前半圓形台階山門前是少數可以收納台北景色的好地方，不論是日出、夕陽、雲海或是山嵐，總是能吸引許多的人前來駐足欣賞。

一日清閒自在仙、六神合和報平安

一旁的「自在茶亭」是讓人休憩聊天的場所，亭內備有文山包種茶和文山鐵觀音等各式茶點，不收費用隨喜布施，指南宮的「齋飯文化」相當有名，早期因為交通不方便，所以廟方特別準備平安齋飯，供信徒享用，雖然一度因為疫情的影響而暫時停止（暫停服務的還有祈夢房），但隨著疫情的緩解，近期已經開始提供齋飯便當（中午時段提前1日預約），費用也是隨喜，持續百年的齋飯文化再度重現，也象徵著呂祖濟世渡人的宏願永不中斷。

享用完後別急著離開，壓軸的部分還沒開始，那就是到純陽寶殿內靜坐一下，在呂祖的寶殿內，用他的教法讓心靜下來，閉起雙眼感受意念與呼吸的關係，如同榮格當年的嘗試，就算是只有15分鐘，也會帶來前所未有的深層體驗，這就是呂祖要送給我們每個人的禮物，藉由感受自己的呼吸，完全感受當下的自己。

有別於其它的宗教，我們土生土長的道教，伴隨著漸次的發展，也建立起一套系統完善的養生方法，不僅外溫五官肌膚、內潤五臟六腑，中還涵養精神氣血，正值全球邁入高齡化的同時，對於如何保持健康長壽，絕對會帶來卓越的貢獻。

安排一趟朝聖之旅不僅可以欣賞建築藝術，解讀吉祥寓意，了解歷史發展及文化活動，現在還可學習自古流傳下來的養生智慧，或許這才是我們發展宗教觀光的最大優勢，來台北指南宮親身體驗吧。

【台北指南宮】

「基本資訊」

地址：台北市文山區萬壽路115號

電話：02-2939-99222

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