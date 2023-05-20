台北／踏進時光迴廊「臺北市鄉土教育中心」、橫跨三個時代「剝皮寮歷史街區」

走進臺北市鄉土教育中心像是踏進時光迴廊，跟著街屋裡的文物擺設感受過往的歷史人文風景。

走在老街時，Tang的目光常會被西式牌樓厝的西洋雕塑花樣所吸引，站在廣州街對街，可以欣賞到這些有著美麗藝術立面的街屋，在不同的時空，屋厝的裝飾美學也大不相同。

萬華舊名為「艋舺」、淡水舊名「滬尾」、關渡舊名「干豆」、士林舊名「八芝蘭」……，每個地名都轉折許多故事。

剝皮寮在清代曾以「福皮寮」、「福地寮」為名，到了日本時代被改名為「北皮寮街」，後來稱為「剝皮寮」，有一說是因為諧音而成。

清代傳統街屋為一種狹長式商店住宅，兩戶鄰居共用一面牆壁，通常為「前舖後居」，將前面做為店面，後面為住家，或是「下舖上居」，以樓下為店面，主人家則住在樓上。

圖文：Tang Tang生活札記

康定路173巷的街屋還保留著清代傳統的街屋特色，這間街屋是「下舖上居」的空間格局。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

剝皮寮街區的牆面因為興建時間的不同，使用的建築材料、施工方式都不一樣，所以有著多樣的面貌。

圖文：Tang Tang生活札記

這是從前農村常見的編竹夾泥牆，先用細竹篾編織成網狀後固定，再把灰泥粉與米糠稻殼粉混合粉刷抹平為白牆，這種建築工法完成的房子被稱為「竹槓厝」。（竹篾：是指將竹管剖開，細分而成的狹長細竹片。）

圖文：Tang Tang生活札記

石造牆基。

圖文：Tang Tang生活札記

這道牆面為斗砌牆，是傳統磚牆的主要作法之一，作法是先將大塊扁形薄磚用豎立和平放的方式，組成中空盒子的形狀，再將土石或磚等碎料填入中間。斗砌磚牆面厚實也節省磚材，隔熱及防潮性佳，但較不耐震。

圖文：Tang Tang生活札記

裝飾與實用並行，屋外紅磚牆面有著鏤空綠釉花磚，二樓露臺裝飾著綠釉花瓶欄杆。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

早期，人們常搭乘人力三輪車來往各地。

圖文：Tang Tang生活札記

點點看玻璃櫃裡，認識幾種商品？

圖文：Tang Tang生活札記

台灣傳統的茶桌仔店「秀英茶室」，是當時萬華地區三輪車伕和一般民眾最受歡迎的茶藝館之一。

圖文：Tang Tang生活札記

「秀英茶室」提供茶葉飲品及傳統糕點為主，讓民眾有個泡茶聊天聚會的地方。

圖文：Tang Tang生活札記

黑色轉輪式電話，要略施小力才能撥得動電話上的轉輪。

圖文：Tang Tang生活札記

「文魁」匾是清朝乾隆56年，提督福建學政通政使司為貢生張宗奎所立。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

臺灣古早書院分布北中南各地，書院是介於官學和民學兩者之間的學校。

圖文：Tang Tang生活札記

詩社是傳統讀書人和友人們彼此吟詩作對、互相切磋的社團組織。

圖文：Tang Tang生活札記

詩文作品。

圖文：Tang Tang生活札記

八角形窗。

圖文：Tang Tang生活札記

來來來，來上學。

圖文：Tang Tang生活札記

月考算術科試卷與字典競賽試卷

圖文：Tang Tang生活札記

學生課本的演進。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

還是美術勞作比較有趣。

圖文：Tang Tang生活札記

咦？是太陽跟地球？

圖文：Tang Tang生活札記

這儀器讓Tang突然回到國小時期自然課。

圖文：Tang Tang生活札記

這像放大光碟的音階對照表要如何使用呢？

圖文：Tang Tang生活札記

現在很難能在現場見到布袋戲團的表演了。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

剝皮寮歷史街區，為台北市碩果僅存的清代街道之一。行走於剝皮寮歷史街區，在經過的路面會發現大大小小的紅磚，有些紅磚上面還印有「TR」和「S」的英文字。

圖文：Tang Tang生活札記

「S」指的是英國商人設立的撒木耳煉瓦會社，出品的磚就叫做「S磚」，也簡稱為英國磚。

「TR」是台灣煉瓦株式會社的簡稱，台灣煉瓦株式會社生產的紅磚密度較高，因為紅磚上刻有「TR」，所以稱為「TR磚」，是日本時代臺灣紅磚的代表產品，如果是使用「TR磚」來蓋房子，也象徵著這主人家的財力雄厚。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

廣州街店家的門都是一片片的木板，以前的店家會將容易裝卸的木頭門板拿來當成桌子放置物品，還會將這門板做成展示貨品的陳列架，吸引來往的客人。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

在橫跨三個時代的街區漫遊，我們也只是一個旅人，一個過客。

歷史留下了什麼，許多過往經歷只停留在曾經參與者的心中。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

臺北市鄉土教育中心

地址：台北市萬華區廣州街101號

開放時間：09:00–17:00（週一及國定假日休館）

剝皮寮歷史街區

地址：台北市萬華區康定路173巷

開放時間：街區 09:00–21:00、室內09:00–18:00（週一固定休館）