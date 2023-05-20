台北／踏進時光迴廊「臺北市鄉土教育中心」、橫跨三個時代「剝皮寮歷史街區」

走進臺北市鄉土教育中心像是踏進時光迴廊，跟著街屋裡的文物擺設感受過往的歷史人文風景。
走在老街時，Tang的目光常會被西式牌樓厝的西洋雕塑花樣所吸引，站在廣州街對街，可以欣賞到這些有著美麗藝術立面的街屋，在不同的時空，屋厝的裝飾美學也大不相同。
萬華舊名為「艋舺」、淡水舊名「滬尾」、關渡舊名「干豆」、士林舊名「八芝蘭」……，每個地名都轉折許多故事。
剝皮寮在清代曾以「福皮寮」、「福地寮」為名，到了日本時代被改名為「北皮寮街」，後來稱為「剝皮寮」，有一說是因為諧音而成。
清代傳統街屋為一種狹長式商店住宅，兩戶鄰居共用一面牆壁，通常為「前舖後居」，將前面做為店面，後面為住家，或是「下舖上居」，以樓下為店面，主人家則住在樓上。
康定路173巷的街屋還保留著清代傳統的街屋特色，這間街屋是「下舖上居」的空間格局。
剝皮寮街區的牆面因為興建時間的不同，使用的建築材料、施工方式都不一樣，所以有著多樣的面貌。
這是從前農村常見的編竹夾泥牆，先用細竹篾編織成網狀後固定，再把灰泥粉與米糠稻殼粉混合粉刷抹平為白牆，這種建築工法完成的房子被稱為「竹槓厝」。（竹篾：是指將竹管剖開，細分而成的狹長細竹片。）
石造牆基。
這道牆面為斗砌牆，是傳統磚牆的主要作法之一，作法是先將大塊扁形薄磚用豎立和平放的方式，組成中空盒子的形狀，再將土石或磚等碎料填入中間。斗砌磚牆面厚實也節省磚材，隔熱及防潮性佳，但較不耐震。
裝飾與實用並行，屋外紅磚牆面有著鏤空綠釉花磚，二樓露臺裝飾著綠釉花瓶欄杆。
早期，人們常搭乘人力三輪車來往各地。
點點看玻璃櫃裡，認識幾種商品？
台灣傳統的茶桌仔店「秀英茶室」，是當時萬華地區三輪車伕和一般民眾最受歡迎的茶藝館之一。
「秀英茶室」提供茶葉飲品及傳統糕點為主，讓民眾有個泡茶聊天聚會的地方。
黑色轉輪式電話，要略施小力才能撥得動電話上的轉輪。
「文魁」匾是清朝乾隆56年，提督福建學政通政使司為貢生張宗奎所立。
臺灣古早書院分布北中南各地，書院是介於官學和民學兩者之間的學校。
詩社是傳統讀書人和友人們彼此吟詩作對、互相切磋的社團組織。
詩文作品。
八角形窗。
來來來，來上學。
月考算術科試卷與字典競賽試卷
學生課本的演進。
還是美術勞作比較有趣。
咦？是太陽跟地球？
這儀器讓Tang突然回到國小時期自然課。
這像放大光碟的音階對照表要如何使用呢？
現在很難能在現場見到布袋戲團的表演了。
剝皮寮歷史街區，為台北市碩果僅存的清代街道之一。行走於剝皮寮歷史街區，在經過的路面會發現大大小小的紅磚，有些紅磚上面還印有「TR」和「S」的英文字。
「S」指的是英國商人設立的撒木耳煉瓦會社，出品的磚就叫做「S磚」，也簡稱為英國磚。
「TR」是台灣煉瓦株式會社的簡稱，台灣煉瓦株式會社生產的紅磚密度較高，因為紅磚上刻有「TR」，所以稱為「TR磚」，是日本時代臺灣紅磚的代表產品，如果是使用「TR磚」來蓋房子，也象徵著這主人家的財力雄厚。
廣州街店家的門都是一片片的木板，以前的店家會將容易裝卸的木頭門板拿來當成桌子放置物品，還會將這門板做成展示貨品的陳列架，吸引來往的客人。
在橫跨三個時代的街區漫遊，我們也只是一個旅人，一個過客。
歷史留下了什麼，許多過往經歷只停留在曾經參與者的心中。
臺北市鄉土教育中心
地址：台北市萬華區廣州街101號
開放時間：09:00–17:00（週一及國定假日休館）
剝皮寮歷史街區
地址：台北市萬華區康定路173巷
開放時間：街區 09:00–21:00、室內09:00–18:00（週一固定休館）