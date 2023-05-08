藍皮解憂環島2日遊 8完－藍皮解憂號之隔壁太麻里

「藍皮解憂號」快速又漫長地穿過了中央隧道，南迴鐵路來到台東這一端。

導覽員大哥說，過了中央隧道以後，窗外的景色就會截然不同，剛剛在屏東端多半是山景，現在就是海景的天下了；果不其然，離開隧道後沒多久，太平洋的遼闊驟然浮現在大家眼前，瞬時車廂內驚呼不斷，相機手機拿起來搶拍的聲音此起彼落，黑嘉莉也趕忙幫我喬出位子好多拍幾張。

從枋寮出發以來，列車只停留幾個站點，像是加祿、內獅等較靠近台灣海峽側的車站；進入山區後，由於多半都是無人號誌站，加上雙向列車的時段管理，沒什麼機會在山中小站停留，導覽員大哥也說比較會停靠的車站多半在台東那邊，尤其是過了中央隧道後的第一個停靠站，那是搭乘「藍皮解憂號」必定停下的地方。

台東大武。

列車緩緩駛入大武站，我們在這裡停留大約三分鐘，想給「藍皮解憂號」拍照的人可要把握時間！

黑嘉莉在月台邊跟導覽員大哥閒聊，她對這種觀光列車的導覽頗感興趣，趣味的是，導覽員大哥竟以為黑嘉莉和團員們是什麼幼兒教育機構的主管階層，她笑問為什麼這樣覺得？導覽員大哥也笑了，不知道啊、就覺得妳們都笑得很開心很燦爛，應該是跟教育相關的行業才有這種笑容吧？

其實跟美學相關的從業人員也會有這種笑容的，更重要的是，跟一群好朋友出遊，心情愉快就很容易有這般歡笑啊。

離開大武，列車繼續北上，太平洋也愈來愈清晰，而且很快地就清晰到感覺是貼在懸崖邊上的貼近，這種距離讓我有點驚訝，我是沒認真想像過南迴鐵路會有多美，即便現在天氣不佳，這般海景也實在值回票價了。

車廂窗景

我和黑嘉莉終於把便當打開來吃，怎料吃沒兩口、過了瀧溪站，導覽員大哥就喊著讓大家準備好手機相機，因為南迴鐵路最美的多良站即將到來！

賣力解說的導覽員大哥

車廂一隅

我趕緊把便當放下，黑嘉莉決定把拍照任務交給我，她要細細品嚐經過多良站吃便當的滋味。

車廂一隅

「藍皮解憂號」特地放慢了經過多良站的速度，導覽員大哥告訴大家準備好跟站台上的遊客揮手、更可以立即用手機開啟多良站的youtube頻道，不但能在車內看到多良站月台的模樣、甚至能即時線上看到自己搭乘的列車經過多良站的畫面哦！

多良站前

多良站前

老實說，這種感覺真奇妙。

從youtube上看到自己搭乘的藍皮解憂號實況

不過，今天多良站月台上的遊客不多，沒什麼人揮手，導覽員大哥笑說今天的主角看來是月台上的那幾個遊客，因為以往經過多良站時，若月台遊客眾多，車上乘客會有被當成主角歡迎的氣氛，今天難得角色對調了。

多良站前

南迴鐵路風景

或許是因為在列車上快速通過的關係，那座傳說中南迴最美的多良站我沒什麼特別感覺，我一直都很想去泡溫泉的金崙也沒能多留下一點記憶，沒幾分鐘，我們來到太麻里了。

太麻里站停靠

太麻里站停靠

導覽員大哥說「藍皮解憂號」將在太麻里站停留一個小時，這段時間，他將帶領大家走一小段路，到那個知名的平交道看看台灣的櫻木花道。

太麻里站

只是，現在正下著雨。

太麻里站

太麻里站

去看櫻木花道平交道的行程並未強迫，我和黑嘉莉想，既然都搭一趟車來了、也聽聞過櫻木花道平交道的盛名，雖然跟日本鎌倉的正版相比還是有差，既然是「藍皮解憂號」特地安排的行程，不如就去看看；本來想說平交道就在車站旁邊，打起小傘走一下子就到，沒想到平交道的實際位置比想像的還遠些，這場雨不大也不小，卻足以讓人鞋襪全濕，我們已經硬著頭皮出來了就繼續硬著頭皮走到底。

太麻里站前

我跟黑嘉莉苦笑說，到底是為何要特地出來給雨淋呀？

前往櫻木花道平交道

前往櫻木花道平交道

櫻木花道平交道沒有什麼特別的畫面，至少在雨裡沒有，來到平交道前，我狼狽地給黑嘉莉拍了照，回頭一看發現曉茵一家也跟上來了，為了避免大家多淋雨，我直接幫他們拍照，大夥兒隨即撤回車站。這一段雨路是我覺得整趟行程最糟糕的部份，阿桂和玉晴他們選擇在站內等候實在是對了。

雨中的櫻木花道平交道

雨中的櫻木花道平交道

如果太麻里站可以為「藍皮解憂號」的乘客在雨天準備輕便雨衣或提供愛心傘，我覺得應該會讓整個行程更加完美。雖然，行程本身確實沒要求乘客必須跟上啦。

太麻里站停靠

太麻里站停靠

下午一點零一分，「藍皮解憂號」緩緩駛出太麻里站。

俏皮的黑嘉莉

列車在知本站讓一位當地乘客下車，大家跟陌生的在地人歡笑揮手道別，然後迎來咱們這趟「藍皮解憂號」的最後一個停靠點，台東車站。

南迴鐵路風景

南迴鐵路風景

終點站到了，台東站

「藍皮解憂號」逐漸進入台東站，導覽員大哥感性地跟大家說了些他擔任列車導覽工作的感觸與想法，很多人來搭乘「藍皮解憂號」是因為跟風，也有不少人真的是來回味，不管懷著什麼樣的心思，希望這趟從台灣海峽跨到太平洋的短短旅程，能讓人感受到南迴鐵路的精緻與台灣的壯麗。

終點站到了，台東站

終點站到了，台東站

終點站到了，台東站

藍皮解憂號

大合照來一張

團員們在台東站月台上跟換上了「開往枋寮」字樣的「藍皮解憂號」合照，這趟旅行的主要目的達成啦！

台東站