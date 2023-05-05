藍皮解憂環島2日遊 7－藍皮解憂號之枋寮發車！

終於搭上這列老火車，「藍皮解憂號」啊。

其實我沒搭過南迴鐵路，甚至，我對「藍皮解憂號」的認識根本相當粗淺，若非這列老火車轉為觀光列車並再次打響名號，我這個非鐵道迷的傢伙恐怕一點也不會覺得這列火車有什麼特別，遑論特地來搭上一趟；黑嘉莉說，那一點也不稀奇，畢竟南迴鐵路距離生活在北部的我們太遠，雖然我們沒有在它正常服役期間搭過，能在現行的專列階段搭乘也是一種浪漫。

今天隨車的導覽員大哥說法也是這樣，「藍皮解憂號」是有其歷史，可不代表過去沒跟到的人現在也無法跟上，都上車了，就好好體驗一下「藍皮解憂號」的呼嘯吧。

原本我想像中的「藍皮解憂號」搭乘體驗，是隨著老火車慢行於南迴鐵路的山與海之間，經過的車站或許停、或許不停，無論如何都能在山林鄉間感受到這塊土地的氣味與意境，當然偶爾會有人情味，或許吧？反正，列車上的人們能靜靜欣賞路途穿過的地方，往窗外看就能看出每個景點與景色，那襲美麗應該是能充分貼服在每個人眼裡與心底的。

實際上，全然不是這樣。

上車後，導覽員大哥立即要大家掛上剛剛領取的耳機，這段路程我們都會透過耳機聽到導覽員大哥的沿途說明，甚至，某些路段還會因為窗外噪音太吵，即使掛上耳機也聽不到的情況。

「藍皮解憂號」才剛發車，我們還無法理解導覽員大哥說的是什麼意思，不過，開了耳機等於沒可能耳根清淨，其實沒聽耳機也清淨不了－－風聲車聲真的太吵；耳根無法清淨的原因還有一個，就是不管想不想聽的解說都會透過耳機傳遞到腦裡，這可不是導覽員大哥的解說不好，而是我事前對於這趟搭乘體驗的想像過於美好，忘了自己根本是對南迴鐵路與「藍皮解憂號」毫無認識的傢伙，怎麼可能光看窗外的景色就知道火車現在到了什麼地方、有什麼祕境與典故？

我的自我膨脹在耳機那頭賣力解說的聲音之下顯得渺小至極。

藍皮解憂號車廂內

黑嘉莉笑說，別氣餒，因為喝著藍啤的曉茵與曉茵爸爸也這樣說。（笑）

比起買了啤酒上車，打算陪著大海與山景一起放空的曉茵，只領到車上便當與水果的我們好像平心靜氣一點，我忍不住想，要是我也買了支啤酒、打算跟「藍皮解憂號」一起沉醉，卻被滿車吱吱喳喳的遊客與導覽解說弄得無法靜心，恐怕我會在抵達台東之後再獨自喝回枋寮！

喝瓶藍啤搭藍皮

這時，導覽員大哥說，「嘉和遮體」要來了，大家準備好感受一下國軍提供的火車遮體內是什麼感覺囉！

黑嘉莉認真聽著導覽員大哥的說明，也跟團員們說說笑笑，卻沒忘記要去車上的紀念品車廂逛逛，為了避免跟用餐後的人潮衝突，她早早就拉著我往紀念品車廂跑；這個決定是對的，我們來到後面的紀念品車廂時，車廂內沒有其他乘客，只有紀念品小舖的服務人員空蕩地等著，我們的到來剛好讓她可以起身動一動。

紀念品車廂採買

紀念品車廂採買

紀念品車廂採買

我們當然不免俗地買了紀念小物，雖是紀念品也要實用才好，重點是，那是一起搭乘過「藍皮解憂號」的證明。

南迴鐵路風景

我對南迴鐵路的認識確實不多，不過，這趟車程我還是有很想親眼看看的地方，就是南迴鐵路傳說的車站－－枋野站。由於這裡沒有停車，匆匆就過去了，我甚至來不及跟黑嘉莉說這個山中的神祕車站有多難以抵達，只是對她而言，南迴沿途的車站都像祕境一般少見。

美景狂拍

枋野站

也是，這麼強調哪個佔有多神祕，何必？穿梭在枋山溪與山谷間的鐵路，本身已經足夠神祕。

車上餐點

車上餐點

南迴鐵路風景

很快地，南迴鐵路的制高點－－中央號誌站就到了，同樣也是不停留的站，過了這裡以後，「藍皮解憂號」將帶我們離開屏東縣境，通過枋山溪流域、鑽過漫長的中央隧道、來到安朔溪流域，台東縣就到了。

中央隧道

中央隧道的趴踢

中央隧道的趴踢