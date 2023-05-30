嘉義／阿里山冷門步道推薦！水山巨木步道零難度老少閒宜

水山巨木步道平緩，有鐵軌相伴和柳杉林木環繞，無人月台和仿古鐵橋，最後一探水山巨木的雄偉，作為親子景點非常適合！

水山巨木步道位於阿里山森林遊樂區內，須購買阿里山森林遊樂區門票方得進入。前往阿里山森林遊樂區可選擇搭乘大眾運輸工具或自駕前往。遊樂區內設有付費停車場（小型車$100/機車$20）。 購買電子票券可折抵停車費，不過車位有限遇到客滿的情況，只能在阿里山園區外的公路旁找尋路邊停車位。

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水山巨木步道的出入口，鄰近阿里山森林鐵路沼平站。進入遊樂區後，可選擇3種方式前往步道。

1.阿里山林鐵：從阿里山車站至沼平站下車，約6分鐘，成人票價$100/孩童票（6-11歲）$50。

2.阿里山遊園車：從總站搭乘至沼平站下車，約5分鐘，成人票價$60/孩童票（6-11歲）$30。

3.步行：從入園處直接走到水山巨木步道的出入口約2公里，約需20分鐘。

步道全長約1.5公里，步道平緩適合一般大眾行走，無須申請入山證，沿線景觀可見杉木林下蜿蜒的鐵道、保留原始的簡易月台及仿古木桁橋樑。從沼平車站到步道入口的路程僅需約５分鐘的步行時間，建議索取森林遊樂區的地圖好有個依據。

步道兩旁盡是高聳參天蓊蓊鬱鬱的杉木林，少了豔陽的直射曝曬特別宜人舒爽。空氣中充滿清新的芬多精，整個人都通體舒暢起來了呢！

步道平緩好走，且有90%的路段都是與鐵路同行，這也正是此步道最大特色之一！

步道約走到8、9成處，一旁出現了一株高聳厚實的巨木，特別的是巨木接近根部處有兩處偌大的洞口吸引了我們的目光。

接著來到早期所架設的簡易月台，月台雖簡單但位於深山林木之中特別有意境呢！

過了鐵橋後，軌道在前方畫下句點，此時指示牌示意轉往石砌的緩坡路段，步道終點即在眼前水山巨木就快到了喔！

後段的步道蜿蜒至森林中，比起前方的鐵支路更有被林木包圍之感，我們離山水巨木不遠了。

不花幾分鐘的時間，腳還沒感到累，已看到水山巨木的身影矗立在我們眼前。環形步道圍繞著巨木，讓遊客可以360度好好欣賞巨木風采。

時間已是正午加上氣候的不穩，我們沒有在巨木區停留太久，趕緊起身返程。

此行人數眾多還有幼童，我們約花了2個小時的時間來回。我個人非常喜歡這條步道，老少咸宜一路平緩可以好好享受森林浴又有運動到，且循著鐵軌的特色替步道增添不同景致及趣味，最後還能欣賞到壯麗的巨木，身心靈感到特別富足。

► 文章來源出處：水山巨木步道｜阿里山秘境 漫步鐵道、無人月台、鐵橋、神木親子景點推薦

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