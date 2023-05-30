基隆／彷彿一秒到日本禮文島！忘憂谷（忘幽谷）看海看山都好美

旅行不必在他方，我在基隆忘憂谷（忘幽谷）看到的海景與山景，讓我瞬間像是回到了日本最北的離島「禮文島」，哇！！基隆的海景，山景真是太……美了！！

【日本，北海道，禮文島】日本最北的離島，奇岩怪石好美麗；桃岩展望台、桃台猫台（Momodai Nekodai Observatory）。

謝謝老天爺給的好天氣，謝謝朋友帶我來，本來我們是準備去「潮境智能海洋館 i OCEAN」而直接跳過，但朋友看我對基隆太……陌生，所以覺得開車帶我上來瞧瞧。

沒想到，今日天氣太好，這裡太美，走了步道與拍了照。雖然錯過了「潮境智能海洋館 i OCEAN」現場四點的入場時間，不過，我覺得相當值得。

很喜歡這裡，也意外這裡真的美到讓人放鬆忘憂，不趕時間的話，在這裡發呆，看海，真是人生一大樂事。

走了一段之後，我懂了「忘憂谷」的意思，真是名符其實呀！！好美！！我不經讚嘆起基隆的海灣，怎會這麼漂亮呢？！從這裡看基隆嶼也是好美，好美哦！！

望幽谷（望憂谷）

網站：https://tour.klcg.gov.tw/zh-hant/attractions/18397661/

自行開車：開車者由中正路接二號省道（北寧路）前行，至八斗子後左轉八斗街即抵。

停車場：65高地停車場。平日$50/次，假日$100/次

公車：基隆火車站→基隆市公車103次→八斗子站下車。

接駁車：週末假日，往返海科館至65高地

基隆的忘憂谷位於八斗子漁港附近的狹長V型山谷，據說因為太過美麗的景色，讓來訪的旅人欣賞後能短暫忘記憂慮而得名；後來這裡的石頭被旅人們留下「忘幽谷」的文字，故「忘憂谷」和「忘幽谷」指的都是這片優美靜謐的山谷。

從平台上觀看前方的山谷，海岸與步道，有種吸引人的魔力；本想說這裡瞧瞧就好，但天氣太好，讓人不禁想走下階梯，往山谷中前進，沿途蔚藍大海、翠綠山谷與基隆嶼可是會讓人發出讚嘆聲，一直瘋狂拍照，哇！！好美，好美呀！！

如果穿個紅色或鮮豔點色彩的衣服前往，絕對是拍網美照的好地方呀！又再度一掃自己對基隆陰雨天不斷的印象，驚訝覺得好天氣的基隆怎會這麼美呢？

之前來基隆搭郵輪的兩次經驗都是陰雨不斷，甚至還遇到接近颱風的狂風暴雨；原來好天氣的基隆海灣風光，好美，好療癒呀！！即使被太陽曬得有些炙熱，但眼前的美景我可以，好……喜歡哦！！

基隆忘憂谷（忘幽谷）的步道算是相當親民好走的吧？！雖然回程爬上觀景台時，仍會覺得有些喘吁吁，不過，這樣的美景真心覺得值得呀！！

這裡據說一邊可以去忘憂谷，附近還可以去101高地，沿著階梯往下走，還有指標標示著，從這裡也可以走去八斗子漁港。

感覺是條相當美麗的健行步道，看到的風景也略有不同；我不是熱愛健行的人，但眼前的美景，真的會讓我以後想再來散步。

我們沿著海灣的步道前進，眼前的基隆嶼越來越大，甚至隱約中還能瞧見基隆嶼上的白色燈塔。

越接近海邊，可以瞧見蔚藍大海的繽紛色彩，還能聽到浪花拍打的聲響，偷偷拿下口中，空氣中隱約能聞到微微的海洋鹹味；今天的海風不小，吹得頭髮都亂糟糟，不過還是想記錄下當時的風吹動的實況。

這裡的山與海，讓我第一時間想起了日本最北的離島禮文島，正是有這樣一個海灣像是這樣的模樣；上往下走時，我們省掉了健行時間，用車子替代，但那片海景、海風與浪花，美得讓人難忘呀！！

【日本，北海道，禮文島】日本最北端之美；最北的海岬～スコトン岬(須古頓岬)、最北的民宿~アザラシの見える宿、最北的商店～島の人 礼文島本店、最北的洗手間…….。

【日本，北海道，禮文島】日本最北的離島，奇岩怪石好美麗；桃岩展望台、桃台猫台（Momodai Nekodai Observatory）。

當時與來自北愛爾蘭的部落客夫妻們，我還問她們說是不是有點像是好天氣的北愛爾蘭海岸風光呢？嗯，原來基隆的忘憂谷，就有如此美麗的國際級風光，我……太老土嚕。

嗯，很美的基隆忘憂谷（忘幽谷），據說算是當地的秘境，有去基隆的朋友們，好天氣時，別錯過囉！！

……………………………………………………………………………………吃喝玩樂，沒有終點

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基隆旅遊美食：

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猶豫了很久，還是試著跨出這一步了；一直以來很多朋友都問快樂雲，是否可以跟妳一起去旅行……啊！！這……對我來說有點難，我一人自由慣了，唯一的旅伴也就是我老公（皮皮）在這個台灣準備0+7，日本也準備開放自由行；而自己10月底也準備去泰國，11月京都小旅行也都買好票，訂好住宿了。

我想，10/22 （六）「基隆觀巴～達人帶路～快樂雲的基隆藝文 ✕ 美食 ✕ 潮之旅」應該是快樂雲的第一團，也會是最後一團吧！😜

這趟旅程，我將帶大家走過自己喜愛的基隆，搭乘基隆觀巴到近年來最熱門的正濱漁港拍美照，吃新鮮的吉古拉，還有走逛阿根納造船廠與由正濱派出所改建而成正濱遊客中心……等。還有感覺熟悉又陌生的八斗子漁港，一起聽著導覽老師說著漁村故事，與漫步在美麗的忘憂谷；這裡真的跟曾造訪過的北海道禮文島好神似。

還有由廢棄小學改建的太平青鳥，建築本身改得真好外；從這裡眺望基隆港也真是美極了！這應該是一趟自己到基隆散步小旅行的私房行程，有興趣的朋友們，可千萬別錯過了呦！！

這趟私房行程，費用包含有：基隆觀光巴士、在地導覽、午餐、旅遊責任險，原價為NT$1500，現在跟基隆市政府合作，給了快樂雲的粉絲們甜甜的朋友價NT$999 🥰有興趣的朋友們，細節請看https://ppt.cc/fgMZUx。

至少10人出發，最多也只有20名，額滿為止，10/22 （六）讓我們一起漫遊基隆去。 🚌