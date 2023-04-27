2023櫻花季 墨染櫻、吉野櫻，富士櫻、昭和櫻、大漁櫻、八重櫻這樣分辨！

2023陽明山花季，超熱鬧中結束了，在觀賞完盛開的吉野櫻之後，開心拍拍走從二月初到三月底北台灣賞櫻之旅， 劃下句點了！

陽明山花季賞花的主角，大多時候都是圍繞在《櫻花》和《杜鵑花》，只要想這二種花品種，來陽明山花季就是了。今年花開之時的amy思，趁著賞花之際多多認識不熟悉的櫻花品種，藉以豐富了賞櫻之旅的內涵。

從2014年開始在春天來臨前的春節開始年年賞櫻， 櫻花品種知道的算是多，但是能夠清楚分辨說得出花名的就不多了，早春的花系較為大眾熟知，晚開的花系就難說出品種名稱的。

年年的農曆春節在平菁街迎接當年的第一次櫻花開，今年一樣的在二月初就看到初綻的粉色緋寒櫻和深桃紅色的八重櫻，這二種是大多熟悉櫻花的賞花人，看一眼就能準確的說出口的櫻花的名稱。

早開的山櫻花，花色偏濃的粉色到粉紫色。

⬆︎ 花卉試驗中心 ⬇︎ 平菁街43巷

賞櫻之旅前， 對櫻花品種做點功課，賞花時更容易分辨櫻花的品種！

只要對照官網資訊，就能辨別該品種的特點和觀賞的重點。

對晚開的幾乎喊不出名稱的櫻花品種，幾種花兒們都太像了，淺色系的粉白色櫻花單看花朵是分不清的， 像是吉野櫻、墨染櫻， 另外還有的就是昭和櫻和富士櫻。

隨著網路資訊的分享大多公開透明，知名的景點，大多會在官網敘明櫻花品種和花況，想認識的櫻花品種簡單多了。2023年從大台北追到桃園、新竹，追櫻的每一個景點，幾乎都是滿滿爆開，美極了！

一、《吉野櫻》

吉野櫻在日本為原生植物，花為純白色，而在台灣看到的雖然也叫吉野櫻，卻是園藝雜交所培育出來的，花色偏淡粉紅，據說是由日本的吉野櫻嫁接台灣山櫻花而來。

最佳賞花期：三月中旬到下旬

景點

1.陽明山國家公園第二停車場出口處、湖山綠地的湖山路兩側

2.台北士林 平菁街93巷 橘咖啡、內厝溪櫻木花廊

3.新竹五峰鄉 山上人家森林農場

⬇︎ 平菁街橘咖啡，吉野櫻2023盛開期間，人潮多到需要管制入園！

⬇︎ 內厝溪櫻木花廊 吉野櫻

⬇︎ 新竹五峰鄉 山上人家森林農場 吉野櫻和富士櫻

二、《墨染櫻》

別名變色櫻，香水櫻，是由大島櫻系所培育出的品種，名稱由來是日本京都伏見區墨染寺而來，花色在日本為白色，在台灣剛開花時為白色漸漸變成紛紅色。

最佳賞花期：三月中旬到下旬

景點

陽明山中山樓、十八份產業道路東昇櫻花步道、淡水楓樹湖

⬆︎⬇︎ 陽明山中山樓入口前

⬇︎ 淡水楓樹湖 墨染櫻（樹齡15年）

⬇︎⬆︎ 墨染櫻櫻花林 十八份產業道路-東昇登山步道

三、富士櫻

富士櫻是台灣原生種山櫻花緋寒櫻（台灣山櫻）與日本山櫻的嫁接雜交品種，在台灣稱為富士櫻，但在日本，富士櫻這個名字指的是另外一種日本原生種櫻花，植株不高且花較小，所以又叫豆櫻。

最佳賞花期：二月中旬到三月中旬

景點

紗帽山大埔農場、桃園拉拉山恩愛農場、新竹山上人家、中正紀念堂

⬆︎⬇︎ 富士櫻 紗帽山大埔農場\台北

⬇︎ 富士櫻 山上人家森林農場\新竹五峰

⬇︎ 富士櫻 拉拉山恩愛農場\桃園

四、昭和櫻

看似吉野櫻，卻是大不同，昭和櫻的花與葉是同生長的，不同於吉野櫻先開花後長葉。 昭和櫻是染井吉野櫻的實生種，原生種產於日本。和同樣是粉紅色，花柄較長，花瓣5枚，呈長橢圓狀，瓣瓣分離清楚，開花繁茂，花瓣尖端有較明顯的凹痕，陽明山的苗圃頗常見。

最佳賞花期：二月下旬到三月上旬

景點 陽明公園噴水池

五、大漁櫻

大漁櫻是寒櫻與大島櫻的雜交品種，而寒櫻又是鐘花櫻與紅山櫻的雜交種，因此大漁櫻也是鐘花櫻系列品種。鐘花櫻花色紅艷、花期早、耐熱性好，鐘花櫻的後代基本遺傳這些特性，因此大漁櫻也具有早花與耐熱的特徵，以及粉色花朵。

最佳賞花期：二月下旬到三月上旬

景點 中正紀念堂

六、八重櫻

八重櫻，又稱重瓣緋寒櫻，臺灣原生種櫻花之一，花朵複瓣，花色深桃紅色，花期約為每年2月中旬。 盛開時，整樹豔麗的桃紅色澤，璀燦耀眼。維基百科這麼的說：「八重櫻（日語：やえざくら）是重瓣櫻花的總稱，非特定的品種名，品種眾多，常見的是關山櫻、普賢象、八重紅枝垂等。花瓣非常多又細，狀如菊花者，也稱作菊櫻。」

最佳賞花期：二月中旬到下旬

景點

新竹縣竹東河濱生態公園、中正紀念堂虎背生態區旁沿線、台北花卉試驗中心、台北士林區平菁街櫻花步道

結語

墨染櫻、吉野櫻，富士櫻、昭和櫻、大漁櫻和這五種粉白色系櫻花品種，若不是從官網對照，單從樹幹樹枝和花朵，確實難以分辨的，也大多是從花開之時的白色到花落前的粉色。八重櫻就很好辨別，桃紅色複瓣的花瓣，常見的櫻花品種。

2023年追櫻之旅中用最簡單的辨別方式，從地點來觀賞不同的櫻花品種，對照官網即時花況，就容易多了。

像是河津櫻，我在2014年第一次看到它是在台北自來水園區，盛開的那一年，第二次在新竹市公園的百株河津櫻，之後的多年後在新店陽光運動公園一整排百株粉色河津櫻，永遠知道這三個河津櫻花的景點，追櫻中不至於認錯。其實也沒有那麼嚴格，不知品種其實無損賞櫻的美麗心情，總之，不知道櫻花品種時，從地點來分辨櫻花品種，花開之時追櫻之旅，事前做點功課，容易多了。

2023年我的賞花順序，記錄起來。

1月上旬 寒櫻

2月上旬 山櫻花、緋寒櫻、八重櫻

2月中旬 大漁櫻、富士櫻、昭和櫻

3月中旬 吉野櫻、墨染櫻