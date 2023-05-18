台東／遠眺海天一色 太平洋左岸三仙台觀浪濤吹海風

台灣海岸和太平洋，來到台東更才會感受到面對遼闊的太平洋，我生長在基隆海濱對長長的海岸線並不陌生，而台東的海岸線給我的觀感完全不同，沿途在海岸間穿行，雲在藍天上離自己好近，幾乎伸手能摸到，台東常年充滿清新的陽光、空氣，而站在太平洋的海岸，遠眺，就是那種天寬地闊可以深呼吸的地方！

太平洋濱的海岸線很美，海水湛藍，臨岸則清澈見底，不論是觀海，或沿著海岸沙灘散步，風聲濤聲肯定是情意陪伴的。

我挺喜歡這些消波石塊背景下遠遠的三仙台影像，喜歡這影像呈現出的那份靜態。遠眺海天一色，與美麗的太平洋，毫無掩藏地鋪展在眼前，這裡的海岸線形態萬千，深不見底，最愛傾聽濤聲，無垠的海面，寧靜的內心，神遊的思緒，恬靜的呼吸，走過東海岸台灣的海岸如此壯麗，那清澈湛藍的海水，絕不比蔚藍海岸遜色！

台灣東部的海岸線被譽為全球最美麗的海岸之一，而來到台東更是可以感受到這份美麗的壯闊，在基隆海濱長大的我對於海岸線並不陌生，但來到台東卻讓我完全感受到不同的海洋風情，沿著海岸間穿行，眼前是遼闊的太平洋，雲在藍天上飄蕩，陽光明媚，讓人心曠神怡。

我挺喜歡這些卵石前景下遠遠的三仙台影像，喜歡這影像這裡的海岸線形態萬千，深不見底，拍攝時段早上光線最充足，一派明媚；下午為逆光，峰巒輪廓盡顯；傍晚則晚霞朵朵。

澎湃的浩瀚太平洋，依山傍海，景色秀美，環境幽靜……，遠眺海天一色，與美麗的太平洋，毫無掩藏地鋪展在眼前。

既有大氣磅礴的場面，又有形單影隻的嫵媚，拱橋銜接三仙台，是東海岸著名地標，沒有人潮，少了喧嘩，更能感受清幽。

造訪台東，來到三仙台極想登上八拱跨海橋，再回頭沿岸風景可惜正在整修，近觀蜿蜒的珊瑚礁岸白浪拍岸美不勝收，拍下三仙台上沒有遊人又有另一種原始景色。

春日暖陽空氣清新且濕潤，在這裡看一片海，聽一陣風，心卻異常的寧靜，這裡沒有海浪的洶湧，也沒有人頭攢動，一片風景裡，只有少數的那麼人，在海岸上漫步。

不論遠看還是在橋下觀望，襯著澄清見底的海水與亮藍寬廣的天空，這座白色拱橋像一條海上的巨龍，連結著陸地的兩端，岸邊奇岩巨石，在浪頭猛力撲打和濺起雪白浪花的同時，也侵蝕著岸邊堅硬的岩礁。所以，奇岩怪石也是這裡的一個看點。

卵石被海水沖刷的個個光鮮亮麗，形體圓潤，那色彩、紋路，以及潤澤的質感，讓我端詳久久不願起身。

站在這裡，可以看到另一番原始景色，讓人感受到大自然的神奇和美麗。

美麗的三仙台海灣海水是很深邃、純淨的藍，在這裡就能看到最美的海景享受天然景色，海與景觀都相當美！

遊客很少不用擔心人潮擁擠，這裡最適合一個人放空，悠閒的打發時間，海水的清澈和風景的原始，這裡更有獨特的原住民文化，是其他景區難以比擬的。

在這裡，吹太平洋的風在海水邊長時間地佇立著，看水波翻湧深藍色的大海是汪洋的顏色，在碧波蕩漾間感受大海的自由寬廣。

造訪三仙台俯瞰海面，沿著海岸風景盡收眼底，儘管現在八拱跨海橋正在整修，但是近觀蜿蜒的珊瑚礁岸，白浪拍岸的景色更是美不勝收。到了對岸的三仙台，更是讓人目不暇給。

聽拍礫石的濤聲，聞到的是海洋的味道，聽濤聲，吹海風風中夾著鹹鹹的海水味，我喜歡這樣迎著風的感覺。周邊沒有人干擾，自己仿佛融化在這片淨土了。

喜歡大海的朋友，應該也會喜歡這裡吧！除了可以欣賞到大海的變化莫測，岸邊的眾多石頭也很值得讓人停留腳步細細品味，有看到不少遊客蹲在岸邊找石頭，不知道是否有找到自己喜歡的那顆石頭。

這片無敵的太平洋美景，沿著海岸線漫步，蔚藍清澈的太平洋近在咫尺，每走一步都能感受到海洋的浩瀚！靜靜聽著海浪拍打的聲音，彷佛時間靜止，一切煩惱都可以先拋諸腦後～由於海蝕的關係，岸邊佈滿了許多大小不一、奇形怪狀的礁岩，像極了一幅美麗的畫作。

海浪流奔騰的拍打聲，也洶湧更令我屏息，看著浪花一波波整個人完全融化在這太平洋西岸，我心中有著與自然融為一體的安靜。

照相再三，樂遊往返！ 遠眺三仙台的景致，海天一線，讓人心曠神怡，體驗到了大自然的力量和美麗。

台東的美在於大自然，八拱跨海步橋，以波浪造型呈現，前方即是浩瀚的太平洋，三仙台山峰呈三角狀黑褐色，從岸邊凝視，海景、奇石與白雲映襯著八座拱橋，隨手一拍都是美景。

在台東三仙台的海邊，耳邊是浪潮在洶湧地撲打海面的聲音，有如悅耳的樂音奏鳴，交替衝撞之間，如此清晰地感受到與大自然的奧妙，海浪、礁石是大自然萬物中的一個自然物，在天地一間，各有著壯美色彩，融和在海濱就是美。

除了三仙台本身的景色外，這個地方也有著豐富的文化遺產和人文景觀，周圍有許多古老的寺廟和建築物，包括卑南文化公園、蔡元培紀念碑、菜公亭等等，這些都代表了台東豐富的文化底蘊。

對於，台東人來說，三仙台的美景不僅是一種觀光景點，更是一種珍貴的文化資產，走在這裡的海岸邊，可以感受到這個地方的歷史和文化，也能夠體驗到台東獨有的自然風光。

太平洋濱的海岸線美不勝收，海水湛藍而清澈見底，沿岸的山峰背景下更是呈現出靜謐美麗的景色，站在海岸邊望向遠方，海天一色，讓人深深感受到天地之大。

我挺喜歡這些卵石塊前景下遠遠的三仙台影像，喜歡這影像呈現出的那份靜態，悠閑的座在岸邊遠眺太平洋，心情和視野會一下子變得無比開闊。

台東的美景和豐富多彩的旅遊體驗深受遊客的喜愛，遊客都對台東的海岸線、山水和人文景觀讚不絕口，從網絡評論和旅遊網站上的評分來看，三仙台的風光也是受到遊客高度評價的景點之一，遊客們對於三仙台的自然美景和獨特的地形地貌都表示贊嘆和喜愛。

在三仙台拱橋下觀浪濤拍打礁石，隨著浪起潮退，浪起浪退波濤不斷，湛藍耀眼的海水，卵石的海灘，渾然天成的絕世美景，大海的聲音，萬馬奔騰似波濤，一波波的節奏、充斥著海水氣息。

從遠處看，三仙台的形狀像是三座巍峨的山峰，因此得名。這個景點位於台東市卑南鄉的海岸邊，是一個歷史悠久的地方。據說在古代，三仙台曾經是原住民族的聚落，而這個地方也是台灣文化的重要發源地之一。

來到台東，我最喜歡沿著海岸線漫步，傾聽海浪聲，讓自己的心靈得到放鬆和淨化。

在這裡，海岸線的形態萬千，海水湛藍而深邃，讓人感受到無窮的力量和神秘感，在海天一色的景致中，心情也變得愉悅和寧靜。

海濤的聲音雄壯好聽，拍打礁石砰砰作響，在台東，無論你往山裡去，至海濱走，只要慢慢的走，帶著好心情，你總會發現意想不到的風景，在大自然中，沒有不美麗的風景，只有不美麗的眼晴……。

除了風光和景點我對台東當地人的友善和熱情印象深刻，當地人總是願意給予遊客幫助和建議，讓遊客感受到在台東旅遊的愉快和舒適，總體來說，來到台東和三仙台的遊客都可以享受到大自然的壯麗和美麗，同時體驗到當地人的熱情和友善，如果網友也有機會前往台東，不妨來體驗當地的文化和風情，讓自己充分感受到這片土地的美好。



