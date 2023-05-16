雲林／故鄉變好多！母校麥寮國小的哆啦A夢令人好驚艷

相隔近半世紀，迎著晨曦走在熟悉又陌生的街道。孕育童年無憂無慮的搖籃，似懂非懂的六年歡樂時光──嬉笑、吵鬧、挨打只能悶悶的呻吟聲。當年愛玩調皮的小學童，如今已是年過一甲子又滿頭華髮的老玩童。

以前是三五結伴「闖江湖」，今天獨遊尋找昔日記憶。幼時小小眼裡的大世界，路是那麼寬又長，路燈也一直是高高的。而今信步走來，一下子到路的盡頭，懷疑世界是否變小了。走過比以前更熱鬧的表福路，這裡已是有名的早市，幾乎整條馬路都是菜市場了，沿途有幾處同學的家，已隱沒於人潮攤販之間，無法辨識，也找不到熟悉的身影。

漫步間思緒飛回四十餘年前，記得這裡有座戲院，我們稱它為「新戲院」，是與中街（中正路）的戲院相比，一家早幾年開幕之故。

走到媽祖廟又沿著中街（以前麥寮有三條主要街道，所以簡稱前街、中街、後街），再穿過小巷來到後街（中山路）母校……麥寮國小。

她變得現代又活潑，一棟大樓鮮艷色彩很醒目，以前的舊禮堂已成圖書館，兩座涼亭與老樹，似乎是當年的模樣，其實我不太確定…印象已模糊。那時小小水池中有台灣島、假山，長廊掛著的銅鐘……，熟悉的鐘聲已淹沒在歷史長河裡。

今天是正常上學日，此時還在上課，未能聽得是否還是鐘聲或是已換成現在代化的鈴響。操場也變了好多，木麻黃僅剩後方圍牆少少幾棵、小沙丘已不復見，圍牆也彩繪得很漂亮。

邁開微老的步伐隔著新式圍牆，看著昔日走過的土地，也一步一步踩醒我的記憶……。那是當年我們揮灑汗水、騎馬打仗的「沙場」，童顏輕輕浮現腦海，笑聲縈繞耳際。看著小小學弟妹們正在上體育課，跑在新式跑道上，享受新時代的幸福。我心則沉浸在過往的自然美好。

操場最後面闢設一處歡樂角落---哆拉A夢來了。這裡取名積木公園，以積木造型堆砌的學童夢土，主角當然是萬能的機器貓。

這一整片的彩繪牆，以前是小沙丘，這幾株木麻黃，或許是多年前留下的，但是看起來小了一點。右側這條路是後來開闢的。

哆啦A夢來到麥寮國小令人驚豔。

小朋友心中無所不能，可以從百寶袋中取出各式各樣滿足小小心靈道具的萬能機器貓，長住校園陪學童度過歡樂的日子。

哆啦A夢中那個打棒球、胖虎開演唱會……，玩耍天堂的空地水泥管，當然不能缺席，彩繪3管讓小朋友穿梭躲藏。

操場變得生氣蓬勃，圖左的司令台，數十年前是在它的對面，當年都要在這裡整理全校隊伍、升旗，唱國歌、國旗歌的聲音再度迴盪著。

圖左的司令台，早年是在它的正對面。

這幾株枯樹，逢春後又有美麗衣裳。

麥寮雖然不是我的出生地，卻是我的第二個故鄉，對她有很深的懸念，父親的事業在此起落，這裡有我最快樂的童年，最甜蜜的回憶。

房東大哥午後帶隊，人手一網到菜園抓蟲蟲，到田野闖江湖……。

校門口馬路，以前都叫後街。

校門口對面這條小巷，是通往中街的要道。

以前我家住在街尾，為什麼會叫「街尾」 因為到這裡就是麥寮市區的末端，我家旁邊有座小小土地公廟有廟埕、池塘、蔗園……。

當年這裡很空曠 我們在廟簷下玩紙牌，廟埕是我們的戰場……打彈珠、打瓶蓋、釘甘露（陀螺），在池塘荷葉縫中釣青蛙，蔗園中玩官兵捉強盜。再過去較偏僻往中溪仔、海尾仔方向走，沿途是一望無際的田野與木麻黃，如今完全改觀……。那些時光片羽時常閃過腦海……。

今天回鄉的我，留下一些照片，我將這分最深的懷念，放在心底深處，用心呵護，釀一罈甜蜜的「回液」慢慢品嘗，伴我終老。

有人說「我們有過同樣的青春，卻有不一樣的未來。」

長大了什麼都不一樣，而我在心靈深處有個地方一直忘了長大。

故鄉變得好多，走在似曾相識的街道，心……迷路了。