台北／繽紛春櫻杜鵑飛舞春天 陽明山前山公園美翻了！

陽明山花季，在國家公園入口的前山公園和中山樓前，杜鵑花和櫻花齊開時節，繽紛春櫻杜鵑飛舞，奼紫嫣紅美不勝收！

陽明山國家公園入口的前山公園，我在花季前和花季期間來過幾次，不論是走在路旁，或進入幾個靜巷裡，眼前所見都是美麗杜鵑花和吉野櫻花，二種花兒齊綻放同框的花開盛景，一簇簇，一叢叢的綻放在綠意滿滿的公園裡，走入此景的賞花人，無形中也成了最美的風景！

前山公園共有一、二、三和四號公園，有一天陽光普照的週末日，專為中山樓的墨染櫻來，順遊了一、三和四號公園，奼紫嫣紅的杜鵑花，和櫻花同框，真的是美翻了！

⬇︎《陽明山中山 樓墨染櫻》

《一號公園-磐流園區》

座落在教師中心旁，園區內流經數條山泉水道與白磺泉水道，與周遭的心字池與陽明山火山岩交織而成盤流園。溪流畔之景石，據說是特別聘請日本國寶級砌石師匠小口基實現場指導，將新舊岩石相互襯托，可欣賞山林水綠之美景。

三月中，吉野櫻盛開的時節，前山綠地有35株的吉野櫻（官網資訊）

《三號公園》

位於陽明路1段38巷內，園內的樹好多，樹齡大，樹種多，有梅花樹、櫻花樹、茶樹、楓樹，園區也幾乎曬不到太陽，有如遠離市區塵埃的世外桃源。

杜鵑花，又名映山紅，更有花中西施的美名，五彩繽紛多顏色的杜鵑花，絢麗奪目耀眼，那紅得似火、粉得似霞、白的似雪！

⬇︎ 花園裡在春天裡，因杜鵑花增添了許多迷人的色彩，當微風吹過時，會散發出的一陣陣淡淡花香，令人心醉！今年幸運的在前山公園裡聞到了。

《四號公園》

公車總站陽明路口旁，以紗帽山圓丘形的火山體為概念，利用在陽明山生長良好之紫藤花，創造和紗帽山造型前後呼應之景觀，並以綠色圓丘作為陽明山新的入口意象，當紫藤花盛開時，行走其間可陶醉於紫色浪漫美景。

⬇︎ 帶著棉花娃娃的遊客，以它們倆為主角的正在玩拍，跟著玩一下，還蠻有趣的就是了！

陽明山公車總站旁的這一間，沒有店名，也是車站旁唯一的小吃攤，滿滿台灣味的小吃，特愛這裡的臭豆腐和芋頭米粉，花季期間賞花完回家前吃吃，很滿足的好吃。

2023陽明山花季

活動時間：2023.2.11~3.19