苗栗／拍滿你的記憶卡！花露農場繡球花季 全新花海造景超吸睛

苗栗卓蘭賞花勝地 -花露農場 FlowerHome，2023繡球花季已正式登場，台灣每年以繡球花季為主題都是由花露農場開始，所以想被滿滿繡球花包圍美拍朋友，花露農場絕對拍滿妳的記憶卡！

一早來花露踩線已經有三台來自台北某志工團體遊覽車，讓農場處處充滿女生們歡樂拍照聲，而業主陳老闆依舊騎著電動機車忙著到處幫忙擺設盆花，他說東森氣象主播叔麗要來農場報氣象，要趕緊把主題花園佈置完善。

喜歡創新求變的陳老闆，今年把繡球花季景觀區做了非常大的改變，沿用多年的花牆打掉換成一間花屋。

Ps.巧遇知名部落客- Go阿綸旅人狂潮來踩點，感謝借拍美麗MD。

花屋上層則做了個愛心花牆。

此外，繡球花拱門及Roses Bar休憩區都是拍照亮點。

個人非常喜歡這次的大改變，讓花露農場能保持新鮮感且以真花為賣點的堅持，得到海內外遊客喜愛 !

花露的小篇安安，特別推薦農場新推出的「花淇淋」，它是使用農場培育香水玫瑰品種去製作的玫瑰花冰淇淋，實實在在的玫瑰花瓣去調配，加入火龍果去調出漂亮的顏色後，與可可及淋灑著食用金箔形成完美搭配，有興趣甜品朋友可以來嚐鮮看看。

除了重新改造的繡球花季景觀區，其他觀賞區域一樣受遊客拍照喜愛。

波波球花園區。

室內蘭花館，多了文心蘭加入讓蘭花館增艷了不少。

香草能量花園區。

精油主題館及精油城堡民宿。

繡球花季預計持續至五月下旬，四月是進入最美花期。謝謝當天所有美麗入鏡朋友，也歡迎全世界遊客來台灣觀光。

花露農場 FlowerHome

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號

門票：一人 200元（100元可單一折抵消費）六歲以下兒童免費

時間：平日 0900-1700／假日 0830-1730（最後入園時間 1700）每週三公休（遇國定假日正常營業）