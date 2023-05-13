新北／汐止老街新舊之旅 潮來汐止「水返腳」

幾週前，跟家裡人提到汐止，大家對這裡頗有興趣，加上時間算早，我提議如果目前在家的人都沒事的話，就去汐止玩吧？於是，一行人約好出發的時間來到汐止。

到汐止時，差不多是中午時間，我們吃完午餐，開始逛起「老街」。在逛老街的時候，母親說：「這裡不是老街，這裡以前是菜市場。」（現在也還是菜市場）但是，媽，你口中的菜市場就是現在的老街啊……。

對老人家來說，這裡是他們的一段記憶，對我來說，它是老街沒錯啊！像這個高茂成商號很有歷史感，屋子也是。

這個中正市場也很有歷史感，不過比較近代一點，看到這個市場時，老媽說：「以前沒有這個市場。」是說老媽的「以前」跟我的「以前」肯定不一樣啊！中間還差個二十多年啊！

這個在走廊上，有水泥砌成的拱門，這個我小時候非常有印象。小時候也是由老爸、老媽，帶著我們在五堵、汐止走動呢！

現在看到這種木門都覺得懷舊。

柑仔店也好、雜貨店也好，感覺裡頭很多寶呢！

遠遠看到這個算式時，我還以為為什麼菜市場還有九九乘法表？老爸看了，笑著說，這是買賣的計算方式。多買不但有優惠，寫出來也省得問來問去吧？

老闆一定很奇怪，怎麼有幾個人對著這個在拍攝？

逛到濟德宮時，在裡面待了一會，然後順著濟德宮旁邊的小路往前走。

不知不覺，來到了水返腳公園。「水返腳」是有來由的，原來汐止的地勢南北高、中央低，在這裡，每逢河水漲潮時，會漲到差不多「星光橋」的下游灘頭後返回，所以清代就稱呼這裡為「水返腳」。日據時代，「水返腳」改為「水返腳街」，後又改為「汐止街」。一直到現在，就是人們口中的「汐止區」了。

這麼一來，「汐止」這兩個字就可以理解了啊！早潮為「潮」，晚潮為「汐」，不論是潮還是汐，當水到了這邊時，就會停止，故此處為「汐止」。我終於明白「汐止」的真正意思了。

水返腳公園是新整理的，在111年5月14日正式啟用，算滿新的，還是全台第一座乾式濕式遊戲場，這裡有小朋友愉快的奔跑，大人在旁邊顧著。

在廣場上，小孩子可以自由的奔跑。

回程時，雖然我們是開車過來的，不過老人家想去汐止火車站看看，畢竟對他們來說，這可是「新」火車站啊！於是，一行人踏進汐止火車站，讓老人家看個夠，讓他們感受一下現在跟以前的差異，畢竟，對我和小孩子來說，這個火車站再普通不過了，但對老人家來說，就不一樣了。

在新舊之間，汐止老街是他們滿滿的回憶啊！



