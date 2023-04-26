台北／仙境般夢幻浪漫秘境！古亭河濱公園置身醉蝶花海中

連蝴蝶都會被著迷的醉蝶花又稱「蜘蛛花」

淡淡的花香誘蝶而得名

這樣的名字，總會聯想到美麗的畫

社區公園的花圃裡種一些，花開之時，好多隻繞著花飛舞的美麗蝴蝶，被這花給吸引住的陶醉。常在社區花圃的角落看過醉蝶花，卻從來沒有看過「醉蝶花海」。

醉人宛如仙境般的夢幻浪漫「醉蝶花海」

市府水利處在古亭河濱客家跨堤平臺下方廣場處，打造了面積約1,349平方公尺的萬盆醉蝶花花海，使用了高達3萬3,725株白色及粉色的醉蝶花，顏色由淺到深的白色、淺粉色、粉色到粉紫色交織著的花朵，完美打造夢幻花海，而大面積的使用醉蝶花，所營造的花海，在過去不曾看過的花種，創新的改變，對主責單位是應該支持的，豐富了市民不花錢的休閒生活，既優雅也美麗！

同心圓的花海設計，外圍360度環繞觀賞，或沉浸在花海中盡情陶醉！

特點在可自由進入花海中或花海的外圍，給網美們的賞花人可以360度的或沉浸在花海中，或繞著圈圈的外圍的賞花，有的遊客是賞花中進行直撥，陶醉中美極了！

醉蝶花的花期到何時呢？

花開到五月中旬，市府水利處新聞稿有了答案。詳見 官方新聞稿網頁連結

關於醉蝶花

維基百科這麼說：醉蝶花 為 醉蝶花科白花屬的植物，分布於全球熱帶、溫帶、熱帶美洲以中國大陸等地，生長於海拔180米至3,500米的地區，見於乾旱石坡、山坡沙礫地、荒漠戈壁灘、沖溝、逸生、石丘陵、沙地、荒地、山腳及粘土地，尚未由人工引種栽培。

特性與應用

花初綻時白色或粉紅色，近凋謝時轉為紫紅色，常在一串花序上看到深淺不同層次的花色，具有很高的觀賞性。適合成列種植為花壇中心或作為背景，也可以大面積種植為花海。花能吸引蝴蝶、蜜蜂訪花，具有生態價值。

大多時候來到古亭河濱的遊客，是來散步健走騎單車運動的，寬闊偌大綠地的用動場域，賞花後會當然要來趟暴走的流汗，走著走著，另一種淡淡的花香撲鼻而來，原來是春天裡會開花的苦楝樹，好大一棵，開花了，有人已拍好美拍，在樹下欣賞著，看來超放鬆的！

苦楝樹下，紫色小花隨風飄落，有那麼一瞬間，似雪花片片落下來，花香隨著飄過來，陶醉中繼續往永福橋方向，近年爆紅的紫瀑花海，年年開春後觀賞花海勝地，趕上最後一波的粉色花牽牛花盛開，雖然三月下旬已是花海展期的尾聲，一樣的迷人，迷住了我的好看，搭乘公車捷運都可以輕鬆抵達的花海。

⬇︎⬆︎ 鄰近永福橋的古亭河濱，三月底即將結束展期的紫色漸層花海（紫瀑花海），爆開中的矮牽牛花，粉色和紫色交錯交織的漸層又層層疊疊的花海景觀，太美了！

古亭河濱公園 大眾交通方式

1.公車253、673、943、棕12公車，至台北市客家文化主題公園站，下車步行。

2.捷運至「台電大樓站」，從5號出口出站前往。

3.或租借 Youbike 前往（捷運和公車站牌，都有行動租借點）。