台北／預約街角的私藏建築美學 走盡齊東街古道日式宿舍群

台北市街角能喚起記憶的私藏建築美學

現代城市街角巷弄裡，有多少不曾被觸碰的往昔街景記憶，能喚起這些記憶的，大概就是存留的老建築了。走出捷運忠孝新生站2號出口周圍林立著高聳大樓，開始放慢腳步帶著好奇的心情，漫遊吵雜中的些許寧靜巷弄。曾經聽說過台北市中正區的臨沂街與齊東街一帶有很多日式宿舍群以及一些名人的官舍，老爺通常習慣上是走到哪看到哪，往往會有很多意外的驚喜。

文房Chapter公益圖書館

走進臨沂街的巷弄間，一棟日據末期的日式住宅建築物就隱身在高樓林立的街道轉角。這棟建築在台北市政府推動「老房子文化運動」下，透過與民間合作重新喚起老屋文化的價值，搖身一變成為眼前這幢靜謐的讀書空間。

台北市中正區臨沂街27巷1號

1.文房公益圖書館，入場不收費。歡迎年滿十二歲以上的讀者預約參訪。

2.開放時間：週二至週日，上午10點至下午5點（週一及國定假日休館），為提供讀者靜謐美好的閱讀時光，文房採網路預約制，每天兩個時段可選：

第一梯次：10：00～12：30

第二梯次：14：00～17：00

3.入館前，文房需檢查預約讀者之身份證明文件，若與填寫內容不符，本館有權取消其預約。

4.文房保有讀者閱讀時間調度之權利，若有異動，將事前告知，以安排其他時間。

5.為保護檜木地板，入館請穿著襪子，若有重物請輕放地板。

6.文房採開架式管理，書本均可自由取閱，僅供館內閱覽，不提供外借服務。

7.秉持早年臺灣主人家待客奉茶心意，於每梯次最後20分鐘，提供每位讀者一杯咖啡或茶，傳遞文房誠摯溫度。

可能是為了維持空間的品質，主人家定了些許預約規矩，老爺這次是路過沒有預約，但恰巧碰上文房舉辦研習，主人家見老爺在外東張西望，邀請老爺入內參觀，只可惜屋內人潮洶湧，未能見見內室的環境風格，所以就在四圍庭園隨處逛逛。在四處逛逛的同時 ，聽見主講者正述說的一段話還挺有趣的事；在台灣常常遇見的一件事，就是常常去到一個景點或是某個場合，常常聽見說「蛤」要門票或是要收費「那我們不要進去了」，其實想想好像真的是這樣，似乎大家還沒有使用者付費的概念，所以很多時候要維持下去還挺難的。

滿載城市記憶的街角

離開文房接著往濟南路越過金山南路來到台灣文學基地，台北市中正區濟南路二段27號這個位置原本是齊東詩社，兩棟日式建築與後面齊東街53巷的五棟建築修復後，於2020年轉型為現在的台灣文學基地。台北市區裡歷史建築保存還很完整的區域，大概就是在齊東街53巷、濟南路間的這七棟，是文化資產保存法第一批採面狀保存的日式宿舍群。

其實四散在台灣各地的日式宿舍常常會見到整群的存在，但是在台北因為寸土寸金土地開發頻繁，留存的日式建築大部分多是單棟或是街區式的保留，直到台灣文學基地的成立，台北才出現最大規模的連棟日式宿舍群。

如果google搜尋台灣文學基地，地址會出現台北市中正區濟南路27號以及原齊東詩社等訊息，可能大家都會比較熟悉濟南路，並不知道有齊東街這條街道。齊東街原本舊稱『三板橋街』，這一條很不起眼的街道，歷史可以追溯到兩百六十年前清朝康熙年間。當時它是台北盆地東西向的水路聯絡道，從艋舺啟程，經過城內、東門、一直到松山錫口。由於是聯絡艋舺與錫口兩大港口，過去是供應台北城米糧的米道。

齊東街在歷史軌跡中十分特殊，日治時期約1920年代至1940年代，這個區域興建起大量日式宿舍群落供作官員使用，因此稱本區為幸町職務館舍群，在舊有街道上更為此區添加外來建築形式（日式宿舍）的異國風貌與情調。

二戰後該日式宿舍區由臺灣銀行接收，轉作銀行長官居所。幸町為日據時代之行政區，位於三板橋樺山町之南（華山文創），為日人居住地區。該區政府機構林立，也有著名的幸町教會（濟南長老教會）。戰後劃入城中區，範圍約在現在台北市中正區的濟南路，青島東路，徐州路，臨沂街附近，而城中區後來也在1990年劃入中正區與萬華區。

隱藏著通往過去的秘密通道

如果從忠孝新站2號出口沿著台北市忠孝東路在金山南路的路口轉進齊東街，彷彿是一條吸引人們走進歷史的秘密通道，走上這一遭才會發現隱藏在街道裡，城市變遷的歷史這麼真實的呈現在眼前，這條齊東街裡的老房子，從台灣厝、日本木屋、到官眷宿舍，每一塊屋瓦、牆垣，都訴說著每個不同年代，不同的人群，走進齊東街的故事，有空可以前去走走，看看不同官舍的展覽，享受城市中短暫的悠靜。

其實緊鄰台灣文學基地還有台北琹道館與台北書畫院，都值得旅人踩著悠閒的步伐，漫步探索一番的地方，果時間充裕的話可以一日慢慢的遊賞，不然分個幾次漫漫遊也是挺不錯的。

台灣文學館

每週一休館

每週二至週日 AM10:00 - PM18:00

免費參觀

交通路線

公車

211、222路線－濟南金山路口站

606、214路線－金山泰安街口站

下車即可抵達

捷運

忠孝新生站5號出口，沿新生南路右轉沿濟南路二段直行可達

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