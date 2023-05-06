苗栗／走入魔幻世界 全台最多哈比屋讓人拍得好過癮

苗栗苑裡山中有一處「童話精靈小鎮」，藏了許多哈比屋，還有哈比大草原，莫非哈比人移民來此，趕快來去會一會。

這座魔戒中精靈小鎮隱身在綠意山莊中，這裡是開幕不久的旅遊新景點，顧名思義就是充滿綠意，散步其間時而空靈時而舒暢。

早早訂了房，卻遇到雨神同行，在山嵐雨霧中漫步，投入滿滿綠意的懷抱享受芬多精，別有一番情趣。

綠意山莊園區位在山坡上順著森林小徑漫遊，就可來到迷你夢幻的童話世界。

精靈小屋總共有9座，數量之多，全台之最，而且每家都不小，門前還有可愛彩繪增添活力，小朋友愛拍，成了拍照熱點。

每家都有舖石子、石板步道的大庭院，還有小桌子，喝下午茶的好所在。孫子很好奇的想要進去，當然是不可能的，那個門只是一個樣子而已，也就是說這些只樣品屋。

這裡有哈比大草原，連屋頂上也舖上草皮，正好提供老牛漫步食用，牠們來來回回啃著，一遍又一遍，園主不用擔心草太長還得除草。

貝樂米餐廳前面有座小池塘，池中黑天鵝、鴛鴦水鴨樂悠遊。

水鴨、鴛鴦悠閒的游來游去。

黑天鵝正在談情說愛

神社鳥居也是拍照熱點，旁邊還有人力車，可上去坐坐。

難得坐人力車

心血來潮，孫子即興演出，車上坐著奶奶公主，宸當馬伕，謐扮演可愛的馬，一個在上喊駕，謐時而彎腰，時而仰頭學馬長聲嘶鳴。

兩人很有默契配合得天衣無縫，逗樂了我們倆老，大讚有才，最樂的是拍照的爺爺。

有才兩兄弟扮演馬伕與可愛的馬，逗樂了我們倆老。

一整排的透視感

謐以前到現在照像都是規規矩矩，宸拍照總是有個人風格，好像準備應戰。

中間那位，這個pose代表什麼？

充滿日式風格的庭園，散步樹林間很舒適，這裡開車來就可以，不用搭機出國，換個心思想像一下，宛如置身國外。

步道階梯燈籠…

步道盡頭就是早晚填飽肚子滿足味蕾的米多岦火鍋餐廳。

周邊氛圍滿滿日式風。

園方提供牌子讓遊客選用拍照，謐選了「兔飛猛進」，意喻成績會長進。

期待功課兔飛猛進

宸選了兔寶寶造型，他原本是要放在臉上，我們說這樣就看不到臉，要他放低一點，結果掃了他的興致。

事後想想，也許他是對的，那也是一種創意。哎！老人家思維總是太古板。

原本想放臉上，變成宸兔兔。

特別的是在總共18甲的園區，闢設一處小小的天空步道，雖然無法腳踏實地，因為不是很高，走在上面還不致於可怕，爺奶孫子難得體驗腳下空空的感覺。

太座也樂得來體驗看看

玻璃下就是斜坡草地，一點都不可怕。

還好落差不大，所以不會有懼高症的問題，但是當天下雨，太座、孫子也是小心翼翼的走，只怕腳滑。

看吧，一點都不可怕。

對孫子來說，由廢鐵零件組成的變形金剛，才是最愛，是他們心中的英雄。

孫子心中的英雄

精心創作，總是吸引目光。

魔幻書櫃＋城堡，來到哈利波特的魔幻世界嗎？

第一次看到這麼大本的書。

城堡裡沒有魔髮公主。

沿著古堡商店往前散步，來到一片「鳥巢」造型椅，設計得很棒，但是遇下雨天，座墊全溼了，只能看不能坐，很可惜啊！

很有特色的鳥巢椅

剛剛是獨立空間的鳥巢椅，這裡是平台上有好幾個鳥籠椅，也是溼了，家人都很想坐看看，可惜無緣！

造型不一樣的鳥籠椅

繞上第二層步道看鳥巢椅，想像好天氣時，這裡一定很搶手。

隱身樹林間的鳥巢椅

這座風車，要從來時路往上拍，才能拍到正面風貌，園區散步至此，只能拍後、側面。

色彩鮮豔的風車

早餐後散步到古堡商店街，因為平日所以沒有遊客，也大多沒開，只有少少店面營業中。

平日，沒什麼遊客。

我們全家四人包場，漫步古堡商店街，只有「愜意」兩字形容。

非常清靜悠閒的環境

帥帥的謐

酷酷的宸

入住當天的晚餐─精緻火鍋，每人一份，小朋友也算，層架的擺設讓孫子驚訝！相當有飽足感。

待餐中

菜盤、火鍋料先上場，主角肉片最後上。菜色一般般，火鍋配料還可以，主菜肉質新鮮。

隔日早上也在同一地點用餐，同樣一人一套，九宮格擺設，雖然只是一般醬菜，擺起來有加分喔，很好吃的感覺。

九宮格餐盤，讓菜色加分。

滿滿一桌

我們訂四人房小木屋，獨立的空間，不怕小朋友嬉戲吵到鄰居。外面還有桌椅，夏日乘涼泡茶聊天，一定有很愉快的夏夜。

門外桌椅區空間很寬敞

我們到得早，服務人員導引我們車子停在門口，方便拿取行李，真是貼心。

停這裡，拿行李方便極了。

室內空間更大，一房一廳一衛，兩張雙人床，大大的和室地板還有兩片大大的軟墊，方便坐臥，整個空間成孫子的遊戲天堂，玩得不亦樂乎！

新景區，什麼都新，園區很大，適合全家親子同遊住宿。服務小姐說有露營區，目前規畫中還沒開放，期待日後來此露一露。

綠意山莊

地址：苗栗縣苑裡鎮蕉埔里9鄰96-5號

電話：037-747711