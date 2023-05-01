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台南／老屋改造文青旅店「古根嚼旅」 走路10分鐘大嗑美食

2023-05-01 11:00
 / 張念慈 資深媒體人
台南住宿推薦：台南古根嚼旅|老屋改造文青旅店|台南美食走路10分鐘@失敗要趁早-張念慈
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台南古城旅行，這次決定走「慢活」主題，搭火車、拉著行李南下，入住老屋改造的「台南古根嚼旅」，來趟世界越快、心越慢的親子旅程。

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◾️古根嚼旅飯店設施

古根嚼旅是古樸磚造建築物，斑駁的外表見證過往輝煌。

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古根嚼旅的大廳和外觀一樣低調，昏暗的燈光，呈現出老屋的典雅感。

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一推開門入內，原本喧鬧的人聲倏地靜止，彷彿可見穿著旗袍的女子在此優雅品茶、或是合身西裝的男子戴著低帽閱讀。

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台南古根嚼旅飯店空間不大，服務人員也不多，靠磁卡感應進出。

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唯一的公共空間，是台南古根嚼旅六樓的大書房，可邊翻書、邊喝免費的咖啡，是其他飯店少見的配備。

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◾️台南古根嚼旅房內設施

台南古根嚼旅進房之前，會經過狹小的梯間，原本是短版的地方，古根嚼旅透過巧思讓它成了亮點。

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不同樓層，在電梯前都有不同的策展主題，有「藝術之路」也有「人情味之路」……，算是意外驚喜。

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我們選的是台南古根嚼旅四人房，房內刻意打造磚造痕跡，歲月的風霜，讓它增添了不少內斂的成熟韻味。

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衛浴空間採乾溼分離，梳洗算是舒適。

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很妙的是，房內擺放大量書籍供閱覽，可以拎著書，到陽台邊的座位區慢讀。

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但老實說，台南古根嚼旅燈光真的太昏暗，想讀書有些吃力。

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◾️台南古根嚼旅餐飲服務

我們入住的時候，因為疫情關係，所以台南古根嚼旅關閉了餐飲服務，沒有提供早餐。

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還好，對面就是7-11，想待在台南古根嚼旅飯店放鬆，過街就可以買酒、零嘴。

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肚子餓了，《古根嚼旅》就位在友愛街上，步行就可輕鬆到國華街、河樂廣場、西門路、中正路，全是台南美食一級戰區。

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基本上，就是只要帶上零錢，就可以一家到處走走，吃吃喝喝的增胖行程啦。

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◾️台南古根嚼旅交通位置

古根嚼旅沒有停車空間，雖然飯店一旁就有私人停車場，但飯店並沒有提供折抵，開車的旅客必須要自費停車。

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但對於背包客來說，古根嚼旅距離藍晒圖文創園區，步行約8分鐘、距離孔廟商圈步行約13分鐘，或許是用腳踩踏發掘老文化的最適解。

◾️郭爸爸講評

古根嚼旅四人房，假日入住價格均價超過五千多元，雖然地點很方便，但因為飯店設施真的太簡單，有些許空虛感。

所以給它四顆星。

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古根嚼旅

地址：700台南市中西區友愛街148號

電話：（06）221-2288

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張念慈 資深媒體人
新聞工作者、作家、部落客、大學和機構講師。社會光明面新聞報導獎及攝影獎、家暴及兒少新聞獎、吳舜文新聞獎等得主。著作｢跑新聞看社會」、｢發現愛的角落」、｢小記者所見所聞」。部落格｢小記者所見所聞」900萬點閱、臉書｢失敗要趁早」
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