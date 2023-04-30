新北／汐止半日微旅行！見證三個時代變遷忠順廟 走訪生機蓬勃綠色廊道

「鳥居」傳說為連結神域與人間的通道，是日本神社的建築特色之一，能夠在市區看到就已經十分罕見，更別說是位於繁忙的交通樞紐上，座落在汐止大同路旁的鳥居，看起來雖然相當醒目，可是許多人一直無緣駐足瀏覽過，今天不妨跟著【美遊記】一起穿越眼前的那片橘紅，探索隱身在它背後見證時代變遷的「忠順廟」，以及走訪全台第一條會呼吸的步道。

證時代變遷，當地主要宗教信仰中心

通過鳥居之後，寧靜的氛圍飄然而至，雖然周遭不時夾雜著喧囂之聲，但是此刻心反而能不外逐而漸漸沉澱下來，顯然眼前景緻影響甚深，雖非莊嚴肅穆，但不失為清幽雅致，如果不是日式石燈和狛犬的話，很難察覺這裡曾經是日本神社的遺址，中、日不同建築風格在此交雜，混搭卻不突兀，如同是太極圖的陰陽魚一般，相對卻能合一。

我的興緻越來越高，於是趕緊入廟參拜，有幸遇到一位熱忱的廟方人員，在他的細心解說之下，才對「忠順廟」有了進一步的了解。原來「忠順廟」的前身在清朝時期是一棟蘇家民宅 ，後來因為供奉保儀大夫，所以才由宅而成廟。日治時期成為能久親王遺蹟所「能久宮」，右側再增建日本神社。二次大戰後神社被拆除，改建為「忠順廟」，發展至今已經成為汐止地區主要的宗教信仰中心，它不僅與地方一同發展，更見證「清朝時期」、「日治時期」與「台灣光復」三段時代的變遷，相當具有歷史文化價值。

「忠順廟」恭奉的主是「安公祖」，殉道後敕賜「保儀大夫」，追封「文安尊王」，他是唐朝名將張巡，在歷史上是相當有名的人物。文天祥在《正氣歌》所提的「為張睢陽齒」就是他，在安史之亂的時候，張巡視死如歸，死守睢陽城，在內無糧草，外無援兵之下，苦守了十個月，有力地牽制了燕軍，使得唐朝歷史得以延續。

與大地一起呼吸，走訪全台首條會呼吸的道路

離開「忠順廟」後，廟方人員建議不妨也去「綠色廊道」逛逛，旅程往往由不經意的安排堆疊而成，既然都有指引，鐵定是要去瞧瞧。「綠色廊道」就在禮門抽水站的旁邊，是一處結合社區環境營造，創造優質水岸空間的成功案例，不僅提升禮門抽水站周遭景觀，也同時加深整體的休憩品質，入口處有一棟巴洛克式風格的古厝，擁有者是當年汐止的富商之一陳萬乞，至今已有超過90年歷史。

沿路綠意盎然，同時設有生態及古蹟解說牌，最令我感到驚訝的，這裡居然還幫毛小孩都設想到，設置「狗便袋」和「置放狗便包」以利方便之需，貼心度真的可以說是爆棚。

沿著基隆河畔而行，阿美來到一處充滿綠意，景色怡人的地方。兩旁不僅植物茂密，鳥叫聲更是不絕而耳，一旁還有自然生態區，這時阿美才注意到腳下的道路與原本的有些不同，上面有許多的孔洞，原來這就是用生態工法鋪設「會呼吸的道路」，兼具透水與雨水回收和透氣對流，同時達到降溫和吸收二氧化碳的功能。

據說這段道路的地下儲水槽有70公噸，可供280人一天的用水量，這種方式不但可以打開道路氣孔，更能讓大地呼吸，創造對流調節微氣候，對台灣永續發展有很大的幫助，於是我站在這段道路上，與大地一起呼吸，感受大地的生命。

穿梭巷弄之間的半日微旅行，我領略到生命留下的足跡，或散而為風、流而為水、凝而為地，不論何種幻化，生命透過呼吸而展開，經由故事而流傳，因為愛而偉大。

「汐止忠順廟」

【參觀資訊】

地址：台北市汐止區公園路10號

電話：(02)2841-4855

【交通資訊】

（大眾運輸）火車可在汐止火車站下車，步行5分鐘就可到忠順廟，公車可在汐止公園站下車，有多班都可到達。

（自行開車）導航設定台北市汐止區公園路10號，汐止交流道下約3分鐘就可以到達。

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