研海庄的那一天．新城天主堂。日本神社、天主教堂相融特色建築

拍完古蹟，我帶黑嘉莉繼續感受歷史的痕跡，來去看看堪稱東台灣抗日起點的新城神社。

由於老街和研海庄役場和新城神社距離很近，開車真是沒兩分鐘，新城神社在博愛路與信義路交叉路口處，我們在路邊幸運找到空位，下車後，黑嘉莉指向寫著「天主教會」的鳥居問，不是說要去看神社？這裡是教堂吧？

新城神社的建造年代雖與台灣原住民及漢人挺身抗日有些間隔，但若沒有一八九六年的「新城事件」，日後可能也不會有新城神社的設立，不過，這個地方本來就是教會組織在使用，只是日治時期一度被挪作他用，後來建築物使用權又回到教會系統，而且在一九六六年落成以方舟為概念的禮拜堂，而今已經是綠藤滿牆的打卡景點。

黑嘉莉看到綠意盎然的禮拜堂，忍不住發出讚嘆，這麼漂亮的地方怎麼好像遊客沒有很多？

其實不是遊客不多，我們穿過門口的鳥居走進來時，園區內已有些人逗留觀賞，等我們走到步道盡頭拍照時，一回頭竟見入口來了一大團遊覽車遊客，於是趕緊快步出園。

西方與東方結合且互留痕跡的建築物實在不多見，新城神社及新城天主堂的美感，很適合頂著豔陽細細走訪，只是我們沒有要在老街這個區塊逗留太久，算是匆匆看過而已。

走出門口鳥居，黑嘉莉指著斜對面的店家說想去看看，我們本以為那是咖啡店，走近才曉得竟然是二手書店，叫做「練習曲」；書店裡有幾位社區的小朋友正在看手機裡的影片，黑嘉莉回頭看我，悄問為什麼他們不是在看書而是看手機？我聳聳肩，書本還是比較苦澀一點吧。

如果我們小時候就有手機這樣的聲光刺激，真的很難再把焦點放在書本上吧？

黑嘉莉詢問店員這裡的書怎麼賣？意外的是，「練習曲」的書並不販售，這裡歡迎人們把書提供出來跟其他人分享、也歡迎大家分享交流讀書之樂，就是沒有買賣行為，所以，黑嘉莉可以挑選自己喜歡的書（最多三本）、填寫借書紀錄，書可以帶回家閱讀，三個月後寄回或帶回即可。

「練習曲」店外的裝置藝術

二手書店「練習曲」

不用花錢就有好書借的書店讓黑嘉莉喜出望外，她真打算借三本書，說要好好透視郁達夫一番。

「練習曲」也不是都沒有賣物，除了書本，簡單的咖啡或藝術家的作品還是可以選購，是一個簡單清新的地方。

二手書店「練習曲」

黑嘉莉挑書的時候，我拿起相機給很有故事感的窗戶拍了不少照片，對面的大型停車場陸續下來好多遊客，不管是要去天主堂或一旁餐廳吃飯，新城老街的熱鬧原來這才開始。

二手書店「練習曲」

二手書店「練習曲」

二手書店「練習曲」

二手書店「練習曲」

老街熱鬧是好的，只是我們今天午餐的熱鬧不在這裡，昨晚討論後，我們決定午餐仍進花蓮市區探尋，說是探尋，其實黑嘉莉早就想好要吃什麼了！