藍皮解憂環島2日遊 6－藍皮意象館

下雨。

從「枋客文旅」退房，走路到枋寮車站只要五分鐘，黑嘉莉和我撐著小傘慢慢朝車站走去，阿桂等人也從後方跟上來，來到車站前已可看見朝思暮想的「藍皮解憂號」就停在月台邊上，不由得興奮起來。

玉晴要團員先到車站斜對面的「藍皮意象館」會合，我們在這裡領取車票與紀念品。

「藍皮意象館」就是為了「藍皮解憂號」設立的介紹場所，在這裡可以看到不少跟「藍皮解憂號」有關的紀念品與屏東在地相關的文創商品，當然也有列車的一些紀錄；我們來到館前，恰好遇到旅行團搭著大巴來到，一轉眼館內就湧入不少他團遊客，本來以為會有悠閒的參觀空間登時沒了。

從玉晴手中接過「藍皮解憂號」的車票與紀念品袋，我們趕緊拿出來看看到底有什麼內容，除了紀念車票與特色口罩，還有一張刮刮樂，如果刮中可以換得不少限定禮品。

藍皮解憂號紀念品

照例，我是只刮得出銘謝惠顧的傢伙，黑嘉莉則刮出一個推薦禮，不過這趟旅程用不到，算是紀念性質吧。

附贈的刮刮卡

櫃檯前的遊客愈來愈多，現場鬧烘烘的，他團遊客焦點多半是在櫃檯前合照以及到旁邊領取藍柑橘檸檬飲喝，我和黑嘉莉選擇先避開人群、逛逛左手邊的在地特產微笑曲線的介紹。

藍皮意象館

藍皮意象館

藍皮意象館

我覺得來到「藍皮意象館」的人有相當大的概率會忽略左邊這一區的介紹，雖然多半是文字，卻有相當深厚的屏北簡介，尤其是在地物產的部份，那才是走進館內最值得看的區域。

藍皮意象館

藍皮意象館

藍皮意象館

當然，櫃檯旁邊的「藍皮解憂號」限定紀念品也很吸睛，完全感覺得到設計與製作這些紀念品的單位有多用心，要不是我們早就打定主意不隨意出手，恐怕在這裡就先刷一波了。

藍皮解憂號的手信選擇多多

藍皮解憂號的手信選擇多多

藍皮解憂號的手信選擇多多

藍皮解憂號的手信選擇多多

藍皮解憂號的手信選擇多多

藍皮解憂號的手信選擇多多

曉茵在這兒買了「藍皮解憂號」啤酒，笑說待會兒上車要一邊感受懷舊、一邊喝喝新意，舒服啊！

可惜咱們不喝酒，不然，在「藍皮解憂號」上喝著解憂啤酒，應該會是很棒的享受吧？

藍柑橘檸檬飲吧台

來杯藍柑橘檸檬飲

距離十點半的發車時間剩不到十分鐘，遊客陸續散去，我們這才來到吧台區領取我們的藍柑橘檸檬飲；這杯藍色的氣泡飲料口感一下子說不出個所以然，像是染了色的氣泡水卻又有些說不上來的氣味，說是檸檬嘛也不太像，黑嘉莉沒有喝完，應該說多數人都沒喝完，我倒是喝得乾乾淨淨。

藍柑橘檸檬飲

藍柑橘檸檬飲

其實不錯喝吧？我這麼問，黑嘉莉卻給我一個「你認真？」的眼神。

其實不錯喝吧！

趁著遊客減少，我知道她想在這裡拍些照片，於是抓緊時間拍了幾張，在時間壓力下的作品反而有一種獨特氣質，黑嘉莉這回沒有反對了，因為她覺得在館內拍的照片確實都蠻好的，可能是燈光效果、也可能當下我很專心。

藍皮意象館

藍皮意象館

十點二十六分，我們趕緊離開「藍皮意象館」，月台邊的那輛老舊列車正準備開啟今天的旅程囉！