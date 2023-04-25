新北／偷得浮生半日閑午後 悠遊龜吼漁港、萬里觀光花園

春天，賞花季節還沒有結束的三月，開心趴趴走的足跡漸漸的從山裡往海邊走過來了，接續著漁港探索的目標，新北萬里的龜吼漁港是近期的玩樂目標景點。

【龜吼漁港】位於美麗的觀光小漁村，因萬里蟹聞名，是老饕必訪的漁港！

關於【龜吼漁港（台灣話：Ku-khang Hî-káng）】

是一座位於新北市萬里區的第二類漁港，1959年起由台北縣政府陸續投資興建，早年因規模小、航道淺且無陸上設施，漁船、漁筏出入困難；隨著漁船大型化且數量快速增加，原有泊地無法容納，於1986年「第二期台灣地區漁港建設方案」擴建。如今龜吼漁港水域面積約有1.4公頃，陸域面積約有1.5公頃，並附設漁具倉庫、吊船架、儲油槽及水塔等漁港設施，提供漁船作業所需之良好漁港環境。（維基百科）

龜吼漁港漁獲資源豐富，漁落主要從事棒受網、刺網、延繩釣、拖網等漁業，並以萬里蟹為主要漁獲對象。每年9-11月秋季時分，鄰近龜吼漁港的「漁夫市集」就會聚集人潮搶購萬里蟹；龜吼漁港也因萬里蟹聲名大噪，成為基隆北海岸熱鬧的漁港之一。（維基百科）

《萬里蟹》是台灣的海產行銷品牌

指從台灣新北市萬里區捕獲的海蟹，佔台灣八成以上的海蟹捕撈量，因此在2012年8月，新北市政府成立「萬里蟹」品牌，萬里蟹包含三大類海蟹：花蟹（鏽斑蟳）、三點蟹（紅星梭子蟹）及石蟳（善泳蟳、顆粒蟳）。

龜吼漁港不大耶！數十年前來過，踏進來才想起來，記得那時候是專為吃新鮮的海鮮而來，都快遺忘的記憶，難得的是我想起來了，記得是弟弟瘋釣魚的那些年，他從花蓮來北海岸釣魚，我從台北開車來，約在這裡一起吃吃海鮮，不過那時是沒有漁夫市集的。

漁夫市集成立的起源和時間

龜吼漁港也在萬里蟹的加持下湧現大量人潮，隨著萬里蟹逐漸打響名號，2015年原有的攤商重新規劃整合後成立「漁夫市集」，現場魚貨量充足，環境也變得更整潔，更成為遊客造訪龜吼必走逛的地點。2023年3月中，漁夫市集整建中，5月將有新的面孔，相信會是更新潮乾淨漂亮的漁夫市集。

二樣海鮮熱炒，簡單美味的海味，搭配白飯就被餵飽的一餐。

春天，既不是吃萬里蟹的時節也不是甘藷季的夏天，但是，萬里有杜鵑花呀！這是過去我不知道的事。原來新北的萬里和金山區，是全台灣最大、品質最好的杜鵑花產區，約佔全台灣產量的八成，培養出的杜鵑花遠近馳名！

怎麼來呢？

大台北地區趴趴走的交通，搭乘大眾交通來萬里，是非常的方便的。搭火車到基隆轉乘公車，公車站牌「萬里國小」下車後，沿著國小旁走個五分鐘就看到白色圓拱的瑪鋉橋，跨過橋後，萬里觀光公園、運動公園就在前了。也可以從台北轉運站搭乘國光號1815，站牌「萬里橋頭」下車，步行10分鐘。

進入尾聲的花展，仍然吸引著遊客前來，沿著瑪鋉溪畔人行步道， 所打造長的200公尺、種植超過4,000株的杜鵑花見小路，開滿萬紫千紅杜鵑，串連瑪鋉溪畔好美，雖然這一天是陰天，漫步溪畔杜鵑相隨，看了心情就會變美麗起來！

偷得浮生半日閑的午後，悠遊在新北萬里的龜吼漁港和萬里觀光花園，回程沿著海岸邊從龜吼漁港漫步到翡翠灣，不趕時間的漫步，雖然這只是我漁港探索中的一個景點，但我知，我還會再來的，龜吼漁港旁好看好玩的秘景，雖然大多早已是公開的秘景，沒來過沒有看過，光看照片不過癮的，龜吼漁港，我還會再來的喔！

萬里龜吼漁港資訊

🏠地址：新北市萬里區漁澳路85-3號（龜吼漁港安檢所）

🚗交通方式

請詳閱 萬里蟹官網 https://wanlicrab.tw/

漁夫市集

⏰開放時間 10：00～19：00（各攤位實際營業時間略有不同，請事先詢問）