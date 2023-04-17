台東／東浪嘉年華 縣長邀您體驗首次露天沙灘電音派對

「2023東浪嘉年華活動」將在清明連假4月1日至5日於杉原灣席捲登場。今年首次結合【尬電】元素，舉辦【杉原灣沙灘音樂會】，由知名音樂人Matzka擔任音樂總監，規劃出【東、音浪】、【浪、南島】、【洶、黑潮】、【湧、杉原】，由玖壹壹、Matzka、黃小琥、阿爆Abao及動力火車領軍，包含人氣爆棚的「國民姐夫」DJ KOO具俊曄、世界百大DJ RayRay、孫盛希、KARENCICI、呂士軒、J.Sheon及持修與在地知名舞團、樂團等24組強大卡司陣容，讓樂迷們在這4天連假，能滿足視覺與聽覺的雙重饗宴。

2023東浪嘉年華即將開跑

台東縣長饒慶鈴表示，自開放杉原灣全民共享以來，不但找回臺東人過去的共同記憶，也讓杉原灣逐步找回屬於他原本的美麗風貌。擔任【2023東浪嘉年華feat.尬電】的音樂總監MATZKA表示，這次音樂會有別於其他，最大特色在於音樂的「原創性」與「在地化」。

杉原灣沙灘音樂會

臺灣是南島文化的原鄉，這次連續四天晚上在杉原灣的音樂盛會，將以【東浪洶湧】結合電音、繞舌、搖滾、嘻哈及南島音樂做最大的發揮，帶來濃濃夏日南島風情，讓大家體驗不一樣的臺東！

清明四天連假台東趣

4/1-4/5的【東浪嘉年華】，除了讓大家盡興享受台東不一樣的海灘時光，欣賞台11線沿海風景，感受杉原灣南島風情的獨特魅力之外，更透過【尬電】，把杉原灣搖身變成音樂會場景，台東市長饒慶鈴廣邀熱愛東台灣太陽和喜歡音樂的民眾，一同參與有史以來台東第一場的【杉原灣沙灘音樂會】。

南洋風情盡在眼前

台東縣政府特別表示，除了四個晚上的音樂會活動之外，白天杉原灣的活動也同樣精采。廣受眾多好手引頸期盼的【台灣沙灘排球挑戰賽】，在開放報名短短四個小時，額滿。連續兩年廣受好評的大型風箏展演，也將繼續在杉原灣，妝點蔚藍天空。想感受杉原沙灘海岸陽光豔照的活力，千萬別忘了參加親子沙雕、親子趴板和南島沙灘部落體驗活動。現場還有海洋慢市集，販售各式臺東風味美食小點。

有一種藍叫台東藍

有一種藍叫做「台東的藍」，不用出國，就可以一攬耀眼無際的藍天大海，讓您悠閒地沉浸在與世隔絕的海島度假氛圍，盡情享受陽光、沙灘、海浪踩浪戲水的夏日風情。

更多活動資訊及報名體驗請上【東浪嘉年華】官方粉絲團查詢

杉原灣沙灘音樂會演出行程表

4/1【東、音浪】18：00-22：00

台灣嘻哈女力指標-7Ling（NIKE CHEN）、節奏爆棚繞舌 呂士軒 ft 丁培

華語新天菜歌手-J.SHEON、全球百大女DJ- RAY RAY

國民姊夫-DJ-KOO 具俊曄、台灣最LOCAL樂團-玖壹壹

4/2【浪、南島】18：00-22：00

零捌玖舞團、原味醞釀樂團、華語超強新人-KARENCICI

台灣首席原住民DJ- 汝妮、金曲創作才女-孫盛希、MATZKA

4/3【洶、黑潮】18：00-22：00

超嗨超辣的氣氛帶動者-原民嬌娃、阿美動感火爆巨星-巴大雄

實力派歌手-大Q秉洛 （吳忠明）、原式唱腔 -Ponay的原式Cover

金曲獎最佳新人-持修、臺灣Pub女王-滅絕師太黃小琥

4/4【湧、杉原】18：00-22：00

兄弟職責、《聲林之王》全才形唱作人 阿蘭AC、追風少女FALI

TOTEM 圖騰樂團、阿爆 （阿仍仍）、動力火車

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