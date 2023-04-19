研海庄的那一天．研海庄役場。走讀過往歷史

來到這趟小旅行當中，我最期待的點－－研海庄役場。

之前的篇幅裡我幾次提到研海支廳與研海庄，那都是日治時期花蓮地區的行政區劃，隨著年份不同而有調整，日本統治下的台灣其實正在經歷一次飛躍進步，物質方面是如此，於此同時當然也對原有的在地文化產生衝擊性的破壞；不管怎麼說，日本人在台灣留下的建築以今天的角度來看，不僅是歷史的痕跡，也有與後來的中華民國美學截然不同的美感。

近十年來，我除了收集台灣各地的鄉鎮市區公所，也慢慢收集起日治時期的州廳郡區街役所場，不管如今還有沒有留存建物，盡可能找到當年役所場的位置、拍張現在的模樣，也是一種走過。

研海庄役場就是這樣的意義，它不但是如今東台灣少數還保留有原本樣子的役所場，更是證明研海支廳這個行政區曾經存在的實際證物。

一九零九年，花蓮港廳從台東廳劃分出來，成為東台灣單獨的行政區之一，當時花蓮港廳轄下除了花蓮港廳直轄之外，另設有鳳林支廳、玉里支廳、新城支廳與內太魯閣支廳。

一九二零年，花蓮港廳行政區劃調整，直轄與四支廳調整為三個支廳，分別是花蓮支廳、玉里支廳以及新城支廳與內太魯閣支廳合併的研海支廳。

以台灣第五任總督佐久間左馬太的號為行政區名，研海支廳成為日治時期的特例。

一九二二年，研海支廳以現今新城老街與北埔一帶劃為研海區，其他則為未設街庄區地區。

一九三七年，花蓮港廳與台東廳改行街庄制，花蓮港廳的行政區劃再次整併為花蓮港市、花蓮郡、鳳林郡和玉里郡，研海支廳被併入花蓮郡，原本的研海區則改為研海庄。

一九四五年，國軍來了、日治時期結束；一九四六年，研海區改為新城鄉至今。

研海，這個行政區名稱從此消失在地圖上。

我把車停在花蓮縣警察局新城分局圍牆旁，黑嘉莉正低頭處理工作，我說，外面有點熱、妳在車上吹冷氣好吧？她點點頭，看我抓相機下車對著對面一棟破舊建築猛拍，霎時不明所以然。

新城分局對面正是當年的研海庄役場，戰後一度是新城鄉公所所在地，後來鄉公所搬到北埔那頭，這裡也還當過新城村辦公室，而今已經荒廢，即使政府似乎曾有意圖整修，也還只是留著殘破的空殼罷了。

有一輛車停在研海庄役場門口旁，我盡力從不同角度取景才沒將煞風景的車子拍進去，今天天氣很好，即使建物老舊還是怎麼拍都好看。

拍完了研海庄役場，我回頭給新城分局也拍了幾張，因為這是當年研海支廳廳舍的位置，或說遺址。

現在看向新城分局當然已經不見當年研海支廳的模樣，制式且毫無美感的警務建築即使有點刺眼，也掩蓋不了這裡曾經有一個時代坐落，仔細看看，分局圍牆還是當年支廳建築的形式，國民政府雖然拆除搗毀了許多日治時期的美感建築，起碼在這裡還有留下一點點美麗。

上車後，我給黑嘉莉補充了一下新城分局圍牆的時代感，她仔細端詳後笑說，日本美學真的非常進步說。

我們到訪這天是九月十七日，隔天與隔天的隔天花東發生強烈地震，說來有意思，地震後我掛念的竟是研海庄役場這棟老舊建築是否還安然無恙？