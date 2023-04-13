藍皮解憂環島2日遊 5－枋客文旅

晚上八點二十六分，我們抵達今晚下榻的旅店－－「枋客文旅」。

顧名思義，這是一間位在枋寮的新穎旅店，就在台鐵枋寮站前的商圈，徒步到車站相當方便，當初之所以訂這間旅店乃因明天早上的「藍皮解憂號」就從枋寮發車，退房後直接走路到車站剪票，便捷不囉嗦。

只是我們抵達旅店時天早已黑，check in當下壓根不曉得車站在哪，大家車搭了一天、加上剛剛吃得太飽，只想趕緊進房洗澡休息。

玉晴協助大家訂房時很貼心，幫大家分配了最適合的房型，黑嘉莉與我當然是雙人房，而且是一間讓我倆都感覺很驚奇的舒適房間；原本我以為「枋客文旅」應該只是設計風的中型旅店，對於住房也沒什麼想像，反正睡一晚就要早早退房去搭「藍皮解憂號」了，房間好壞不太在意，但當我們走進房間時，黑嘉莉跟我的感覺一樣：

這麼舒服的房間沒有早一點進房享受，好可惜啊！

文旅舒適的房間

黑嘉莉特別喜歡房間裡的那組中島，她覺得雅緻舒適，我也覺得挺好，置放物品相當方便，雖然窗外沒什麼特別的景色可以欣賞，畢竟入夜了，但這樣的房間很可以。

備品一應俱全

團員們早就吆喝好要到郭哥房間通宵（誤），黑嘉莉雖然有跟大家說她晚上要線上開會、可能無法跟大家同樂，最後我們還是決定到郭哥房間跟大家小聊一下，只要在線上會議之前回房就好。

郭哥房裡的聊天

郭哥房裡的氣氛熱鬧自在，有酒有小菜有好友，看情況就不是很快就會結束的場合，黑嘉莉說，她也不敢想像大家晚上會聊到多晚，希望大家都要記得明早得要早起啊。

文旅舒適的房間

文旅大廳

回房後，黑嘉莉進行線上會議，我去洗了個澡，「枋客文旅」熱水來得又快又猛，洗澡感受相當暢快！

文旅大廳

黑嘉莉問我還餓不？我搖搖頭，別鬧了、晚餐吃到現在都還消化不了，哪可能還吃得下宵夜？但剛剛大家在郭哥房裡又吃又喝的，到底肚子裡的容量從那兒空出來，我實在難以想像。

房間窗景

枋客文旅

一夜好眠是必須的，因為明天的旅程還需要完整精力與體力來面對。

文旅窗景

隔天早上我們約了第一梯次的時間去吃早餐，「枋客文旅」提供自助式早餐，品項精緻有心；來到餐廳時，阿桂才剛入席、邀我們過去同桌，聊到昨天到現在的旅程感受，阿桂表示感覺蠻好的，尤其是美食，昨晚晚餐與眼前的早餐都相當滿意，完全感受得到主辦人的用心。

文旅大廳

自助式早餐

自助式早餐

我當然趁空把餐廳環境拍了一圈，飽餐後，我和黑嘉莉先行離開，阿桂繼續慢慢享用難得靜下來的假期。

自助式早餐

自助式早餐

自助式早餐

我們先到旅店外頭街口的便利商店買了點東西，隔壁的全聯說要去逛結果也沒時間逛，回到旅店後，我提議要不要到頂樓看看所謂的泳池什麼模樣？黑嘉莉沒好氣地說，早知道要把旅程訊息看仔細一點，完全沒想到旅店有泳池這回事，看了泳池豈不是乾瞪眼而已？

不看還好，看了還真的乾瞪眼，因為「枋客文旅」的頂樓無邊際泳池實在太教人驚豔了！

文旅頂樓露天泳池

文旅頂樓露天泳池

文旅頂樓露天泳池

泳池畔有吧台提供飲品，即便正下著雨，卻也真有兩位泳客正在享受包池的樂趣，雖然因為天氣不佳而看不清楚海邊的模樣，反而有一種迷濛美感，若不是要趕緊回房收拾行李，我們真想在這裡多待一會兒。

文旅一樓咖啡空間

退房時刻

藍皮解憂號紙作模型

枋客文旅

回房後，我們趕緊把行李收好，下樓到大廳恰巧碰到多數團員也退了房，大家在大廳又拍照逗留一會兒，玉晴再三提醒，早上可以提早退房到枋寮車站旁的「藍皮意象館」逛逛，期待已久的「藍皮解憂號」會在十點半準時發車哦！