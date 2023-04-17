花蓮／老宅改造成功活化偏鄉社區 不賣書的藝文天地【練習曲書店】





不賣書的「練習曲書店」，老宅改造成功活化社區，不僅僅是書店而已，還是藝文天地，成了造訪新城村打卡熱點，更是讓偏鄉孩子們燃起希望之地！

回花蓮探親時專陳來看看，鄉親問說：「這麼吸引你喔！去年不是來過了嗎？」是啊！過去我會和「有著樹藤纏繞挪亞方舟教堂建築的天主教堂」一起將「練習曲書店」介紹分享給親友的必遊景點，然大多時候都是拍照的快閃，而今現在的我來到此，會想好好地踏進來看看書，真正的體會這個不是一般書店，是棒球教練胡文偉活化新城村老宅和社區改造起點。

被活化的新城村，待得越久，會越來越喜歡，因為有練習曲……

網路分享「練習曲書店」的文章很多，在寧靜偏鄉聚落的小村裡，逢假日成了打卡熱點。而熱鬧的新城老街和新城海堤，更是許多自由行遊客從蘇花公路來花蓮玩的第一站，也越來越好玩。

近幾年「練習曲書店」在成了旅遊打熱點後，改變了新城老街不再是只有佳興小吃的檸檬汁吸引遊客，幾個陸續被活化的老宅有了新活水，有美食店也有藝文展示空間，放慢腳步慢慢走慢慢看，更發現新城村整個被活化了，吃喝玩樂在這裡可以玩上半天都還不夠呢！待得越久，是會越來越喜歡，因為有練習曲……。

不賣書的練習曲，借書的方式更是特別！

完全信任借書人，問店長：「若有人借了不還，怎麼辦？」店長的回答更讓我們意外：「這就表是借書的人喜歡，我們不會追問的，大多借出的書都會還的。」

借書時的手續很容易的，只要再借書登記本填寫基本的資料，就可以把書帶走慢慢閱讀了。

拜訪的這一天，是在去煙波太魯閣花時間入住前到訪，參觀中短暫的當個文青，讀了以漫畫故事揭開序幕的「把自己送回自然」，共三冊，這書只能在店內閱覽，不外借的原因是，因為只有一套，我另外挑了二本書借出，現在正努力閱讀中呢？ 其中一本是「按下暫停鍵也沒關係」，作者從憂鬱症到康復之路的真情告白，閱讀完的心得將分享給憂鬱症的朋友參考，很受益的。另外一本「嗨！，我的名自假旅行」，一輩子這樣看世界真讚！

練習曲的空間不大，窗口就可以買杯咖啡，再到兩用的木製裝飾座位區坐坐，可稍微休息，休息夠了，安靜地走進來，室內籠罩的是樸實書香溫暖的氛圍，恍若置身圖書館裡！還有聽聞超棒的二樓閱讀區，遺憾我還沒有機會二月底拜訪時只開放一樓。總之，這個經過打造活化的老宅，有了新生命般的活力湧現，小而美的書店。

店內也陳列有文創商品，喜歡的話，就把它們買回家，讓書店可以一直經營下去。再則如果有不錯的書籍想寄來和大家分享交流，官網打電話詢問可以接受捐贈的書籍類別。

最特別的事、最特殊的命名

店內沒有固定的店員，大多是打工換宿的代理店長，每次來都能跟不同店長的交流互動。 至於命名「練習曲書店」，誠如今周刊報導文中所述的：「我們要不斷去練習，並克服自己最不擅長的事。」面對人生的每一件大小事都要不斷練習，認真對待每一次的練習時，最後都能獲得最棒的禮物！單就這一點，讓人感動啊！

【今周刊】不賺錢卻更富有？熱血教練負債百萬只為做「這些事」！報導的 youtube影片，和專文，讓我更喜歡練習曲書店，更愛回來的新城村，我的家鄉。

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今周刊練習曲書店熱血教練報導專文

⬇︎ 新城村福亞社區因練習曲書店漸漸為人知的熱鬧起來，對面轉角處二棵百年樟樹的夫妻樹，和緊鄰的新城公園。

【練習曲書店】資訊

🏠 地址：蓮縣新城鄉新城村信義路 252 號

☎️ 電話：0929102286

⏰ 營業時間：09:00～21:00