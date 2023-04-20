馬祖／以梅花鹿廣為人知！大坵島賞宛如大自然畫卷美景

馬祖北竿大坵島，是馬祖列島中的一座無人島，位於北竿島橋仔村的西北方，自2009年起以梅花鹿廣為人知。在這裡可以享受到清新的空氣，聆聽著海浪拍打海岸的聲音，感受大自然帶來的恬靜與祥和。這裡的海岸線蜿蜒曲折，蔚藍的海水和潔白的礁石相互映照，鬱鬱蔥蔥的植被在海風中搖曳，彷彿一幅大自然的畫卷，難以和以往施行戰地政務時的肅殺氣氛聯想在一起。

來往大坵島僅能搭乘交通船，而乘船地點有南竿福澳港（於北竿白沙港短暫停留）與北竿橋仔港，除了馬祖旅遊旺季期間縣政府於南竿福澳港發船的定期航班外，冬天淡季來訪需要包船前往，據說目前連接橋仔的跨海陸橋也在規劃興建中，如果蓋好之後，來往大坵島也就方便許多。

一行人由北竿白沙港登船後，途經芹壁海域時，船隻會放慢船速讓遊客拍照，這也是旅行業者宣稱的「海上看芹壁」！

大坵島僅有一個簡易碼頭提供船隻靠岸，當船隻靠港前，便會看到大坵的字樣與科技梅花鹿矗立在山腳下，步道由下方蜿蜒而上，還可見到大坵大王白馬大王廟位於島上山腰處。

靠港後，導遊告知整座大坵島的唯一一座公共廁所就在港口邊，也因為跟團旅遊的時間不多，導遊建議由大坵大王白馬大王廟沿西側環島步道走到觀景台後，再沿原路返回碼頭，體力好一點的人，則可環島一圈，來回大約一個多小時。

在大坵島，最讓人期待的莫過於能近距離與梅花鹿相遇。此處的梅花鹿從最初野放的十三頭繁衍至上百頭，成為大坵島上美麗景色的元素之一。在島上的樹林裡，可見這些渾身帶著花紋的可愛生物穿梭其間，牠們柔和的眼神和優美的身影著實令人想要拿牧草餵食。

走到觀景台前，左手方海面則可見到《國際橋牌社第二季》提到的高登島，頓時回想起那準備慷慨赴義卻又悲壯的台詞——「到時候，你看到高登台上的國旗沒有了，報告學長，請你集中所有的火砲，往高登島上打！」

因為天氣炎熱之故，在遙望高登島後，沿原途折返至大王廟旁，全島唯一販賣物品的大坵販賣部買了小小一杯的天青地白涼茶解渴，在等待前往下一景點前，也可在此休息片刻。

買了小小一杯的天青地白涼茶解渴

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